Dagens regjering med helomvending – legger til rette for billigere flybilletter

I sommer gikk Senterpartiet ut med en lovnad om halvering av flybillettprisene i distriktene.

«Styrke statens kjøp av flyruter på kortbanenettet til flere ruter og flere småflyplasser på kortbanenettet og med mål om å halvere prisene på kortbanenettet.»

Det skrev Senterpartiet i deres plan for de to nordligste fylkene.

Imidlertid ble ikke alle imponert.

Førstekandidat i Nordland, og nyvalgt stortingskandidat for Høyre, Bård Ludvig Thorheim, sa det hele virket for godt til å være sant.

– Alle er for å få ned prisene, men problemet er at de ikke har dekning på kortet for dette forslaget, sa han til NRK.

I forlengelsen understreket Thorheim at de aldri ville komme med en lignende lovnad, da prisen på et slikt kutt har en prislapp på 400 millioner kroner.

Men nå har Høyre og regjering likevell lagt til rette for et slikt kutt.

– En gladnyhet, sier Thorheim.

Press på Sp

FOT-rutene (forpliktelse til offentlig tjenesteytelse-ruter) er viktig for distriktene. For å sikre et godt tilbud kjøper staten tjenester på disse rutene.

Disse rutene går gjennom en anbudsprosess – og det er her regjeringen nå gjør en endring.

– For anbudene på FOT-rutene i 2022 til 2024 gjør vi det mulig å redusere prisene med inntil 50 %, samt øke volumet på flyreisene, sier Thorheim til NRK.

PRESSER Sp: Bård Ludvig Thorheim og dagens regjering legger press på Sp ved at de legger til rette for at påtroppende regjering kan kutte i billettprisene på fly. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

I praksis kan dette gi en halvering på dagens flybilletter på rutene.

Administrerende direktør i Widerøe er strålende fornøyd med nyheten.

– Det er en veldig gledelig nyhet for alle kundene på kortbanenettet som er helt avhengig av fly som kollektiv transportmiddel.

Thorheims parti, som i sommer mente det var for dyrt å gjennomføre priskuttet, legger nå til rette for det.

– Jeg påpekte at dette var et godt forslag fra Sp, men at de måtte ha dekning på kortet for å love noe slikt. Dette kom etter mange løfter, deriblant Nord-Norgebanen, sier han til NRK.

– Legger dere press på Sp?

– Jeg ønsker ikke å henge dem ut på noen måte. Men litt press er det, svarer Thorheim.

– Et velment press.

– Veldig lovende

NRK møter Hilmar Buvik ved flyplassen i Bodø. En av mange som benytter seg av FOT-rutene.

Han mener et priskutt vil være er viktig for distriktene.

FORNØYD: Hilmar Buvik, jevnlig passasjer hos Widerøe, sier det er flott at billettene kan bli billigere. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Jeg synes det er veldig flott. Spesielt for distriktene i Norge. Dette vil stimulere til mer reiseliv, og kanskje vil det bli enklere å besøke familie.

Gisle Solvoll, professor i transportøkonomi, sier til NRK at dagens nyhet er et stort steg i retning billigere flybilletter.

– Det virker som de fleste i valgkampen var enig om at både ferge- og flyprisene skulle ned. Når nå Høyre lanserer dette, vil nok Senterpartiet følge dette opp.

– Det ser veldig lyst ut nå.

Willfred Nordlund, stortingsrepresentant for Sp. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

«Tusen takk»

Willfred Nordlund, stortingsrepresentant for Sp i Nordland, mener det var på tide at Høyre ombestemte seg.

– Det er bra at de legger til rette for at man kan redusere kostnadene.

– Vi ønsker å oppfylle den lovnaden.

Nordlund presiserer at de må komme tilbake til noe mer konkret senere.

Administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen, møtte i sommer Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum. Da kom sistnevnte med en lovnad om halvering av billettprisene i distriktene. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Tror du regjeringen gjør dette for å «arrestere» dere på løfter dere potensielt ikke kan holde?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Men det ser unektelig litt merkelig ut. Men de gjør det mulig å kutte. Du kan legge til følgende kommentar, med gåsetegn:

«Tusen takk»

På spørsmål om hvorfor regjeringen ikke har gjort dette tidligere, svarer Bård Ludvig Thorheim med at de har fokusert på å få Widerøe gjennom en vanskelig periode.

– Vi bestilte i 2019 en rapport som sa at det kunne være fornuftig med en prisreduksjon på 20 %. Vi har vært åpen for å vurdere større kutt også. Dette må vurderes fra budsjett til budsjett.

– Men så har vi hatt koronaen og gitt store kompensasjoner. Det har vært vår jobb og fokus.