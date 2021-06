Halvering av flypriser, og gratis ferge og hurtigbåt til steder uten fastlandsforbindelse.

Det blant tiltakene som Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil gjøre i Nord-Norge i årene som kommer.

Punktene kommer frem i Senterpartiets plan for de to nordligste fylkene.

– Målet vårt er å halvere flyprisene, og det vil koste mellom 400–450 millioner kroner. Dette er en kjempestor distriktssatsing som binder Norge sammen.

– Hvor skal dere hente pengene fra, Vedum?

– Distriktene har blitt oversett i diskusjonen om kollektivtilbud. Her får vi enormt mye med en liten kostnad. Sammenligner man med byvekstavtalene som Stortinget vedtar i dag på 80 milliarder kroner, er dette en liten investering, sier Vedum.

FORNØYD: Trygve Slagsvold Vedum er stolt over planen Senterpartiet har for utviklingen av Nord-Norge. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Widerøe jubler

På spørsmål om det ikke er dumt å oppfordre folk til å fly mer, med lavere priser, sier han at det ikke er kortbanenettet som er den store, stygge miljøulven.

– Vi trenger å utvikle hele Norge. At folk bruker kortbanenettet er ikke den store klimautfordringen. Det er mer en helgetur fra Oslo til New York. Mitt mål er at flyprisene går ned og at tilbudet blir bedre fra 1. januar 2022.

Dette er naturlig nok som musikk i ørene til Widerøes administrerende direktør, Stein Nilsen.

– Det er en kjempegod nyhet for alle kundene som er avhengig av å fly ute i distriktene. Dette er ryggraden i et kollektivtilbud langs hele norskekysten.

Om prisene går ned, spår Nilsen at antallet reisende går opp med én gang.

TROR PÅ ENDRING: Stein Nilsen i Widerøe tror billigere priser vil bety flere reisende på kortbanenettet. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Det ser vi ingen problemer med. Vi har god plass på flyene.

– Hva vil denne potensielle endringen ha å si for selskapet?

– Rent økonomisk vil det ikke ha noe å si for oss. Vi kommer til å stå i akkurat samme økonomiske situasjon, sier han og fortsetter:

– Men vi syns det er altfor dyrt i dag. Det henger sammen med at vi har hatt en kraftig avgiftsøkning de siste fem årene på stort sett alle avgifter vi betaler. Det er snakk om mange hundre millioner, og det merkes til slutt.

Senterpartiet har også tidligere snakket om å redusere billettprisene på kortbanenettet. Foran høstens valg ligger partiet godt an til å havne i regjering. Derfor er forslaget ekstra aktuelt nå.

Men ikke alle lar seg imponere over forslaget.

– Dette har de ikke dekning for

Stortingsrepresentant for Høyre i Nordland, Bård Ludvig Thorheim, er derimot skeptisk til forslaget.

Han mener at det Senterpartiet kommer med virker for godt til å være sant, og håper at velgerne gjennomskuer løftene.

– Alle er for å få ned prisene, men problemet er at de ikke har dekning på kortet for dette forslaget. De skal bygge Nord-Norgebanen for 130 milliarder før den er utredet, ha gratis ferge og hurtigbåt, og i tillegg gjøre dette.

Bård Ludvig Thorheim, førstekandidat for Nordland Høyre foran årets stortingsvalg. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Han mener at Høyre har vist handlekraft og vilje til å drive en mer effektiv politikk på samferdsel enn Sp.

– Vi har brukt dobbelt så mye penger på samferdsel enn Sp gjorde da de var i regjering. Regjeringen bygger ut to storflyplasser i Nordland, satser på fiskerihavner, samt store investeringer i både vei og bane.

Høyre kommer ikke til å komme med lignende lovnader før de selv vet at de kan vise at de kan gjøre endringer uten en stor skatteøkning.

For å få ned prisene bør det, ifølge Thorheim, investeres i nullutslippsfly som går på hydrogen og elektrisitet.

I tillegg mener Thorheim at konkurranse trengs for å få ned prisene ordentlig.

– Det å drive kommersielt i en konkurransesituasjon er den aller beste garantien for å få lave priser til de som flyr.