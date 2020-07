Regjeringa vil at flere skal ta toget – men for Betty er tog dobbelt så dyrt som fly

Stadig flere nordmenn reiser med tog.

I fjor var det over 80 millioner påstigninger på tog i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er en økning på 3,4 prosent fra 2018.

Bane Nor fryder seg over den «eventyrlige passasjerveksten på jernbanen».

Men ikke alle jubler.

– Jeg hadde reist oftere dersom tog hadde gått raskere og vært billigere, sier Betty Furulund.

Nesten ingen reiser med tog i nord

Det er kanskje ikke så rart at Nordlandsbanen ikke nevnes i pressemeldingen fra Bane Nor.

Tallene er nemlig ikke mye å skryte av.

Togstrekningen fra Trondheim til Bodø står for kun 0,6 prosent av alle påstigninger i 2019.

Årsaken er uklar, men det er ikke til å stikke under en stol at prisene og reisetid spiller en viktig rolle.

Det er nesten dobbelt så dyrt å reise med tog enn fly.

NRK har gjort en prissammenligning.

Den viser at en flytur med en familie Bodø-Oslo koster i overkant at 4000 kroner.

Togturen koster det dobbelte: nesten 9000 kroner:

Over dobbelt så dyrt å reise med tog Ekspandér faktaboks Vi har valgt å reise på langhelg med en familie på to voksne og to barn tur/retur Bodø-Oslo i 11.-14. september utenfor skoleferier. Det koster: EnTur: 8.752,-

Sj.no: 7.632,-

(Tur/retur-billett var ikke mulig hos SJ.no og Entur.no, så vi har lagt sammen to turer.)

SAS: 5.116,-

Norwegian: 4.332,-

Prisforskjell høyest og lavest: 4.420 kroner (og mange timer). Billigste alternativ er valgt. Med fly har vi tatt med håndbagasje. På tog har vi tatt med to sovekupéer. Det er Entur som har ansvar for billettsystemet på tvers av togselskap. Det er et statlig aksjeselskap. Hvorfor det er billigere å bestille direkte fra sj.no og ikke fra Entur, hadde ingen av selskapene en forklaring på. De antar det er en systemfeil. Entur sier til NRK at de skal undersøke saken. Prisene ble funnet 30. juli.

Men regjeringa vil ha flere over på jernbanen. De jobber nå med en konsekvensutredning for Nord-Norgebanen.

Nord-Norgebanen skal strekke seg fra Fauske til Tromsø, med en mulig arm til Harstad. Nå stopper toget i Bodø. I tillegg finnes Ofotbanen, en togstrekning mellom Narvik og svenskegrensen.

NRK har også sammenlignet prisene med tog og fly Oslo-Bergen.

Det viste at tog er et godt alternativ til fly. Prisene lå på omtrent det samme, og selv om det tar litt lengre tid å reise med tog enn å fly, slipper man unna reisen til flyplassen og ventetid der.

Pris én vei med tog Bodø-Oslo med to sovekupeer ei langhelg i september. Pris tur-retur: 8.752 kroner. SJ tilbyr, i motsetning til Vy, lavprisbilletter. Men de var utsolgte langt frem i tid da NRK sjekket. Foto: Entur/skjermbilde

Pris Bodø-Oslo med Norwegian (håndbagasje inkludert) for en familie. Tur/retur: 4.332 kroner. Foto: Norwegian/skjermbilde

Trosser egne miljøprinsipper for å se familie

Betty Martine Furulund er en av de mange som gjerne skulle identifisert seg med denne pressemeldingen.

Men det gjør hun ikke.

Hun er fra Oslo og bor og jobber i Bodø som stipendiat på Nord universitet.

Betty skulle ønske togtilbudet var bedre slik at hun kunne reise mer miljøvennlig. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Hun er opptatt av å ta klimabevisste valg, og bruker mye av fritiden sin i naturen, for eksempel på ski eller i klatreveggen.

– Jeg ser alltid på tog først når jeg skal ut og reise. Men jeg ender som regel med å fly. Toget er for dyrt, upålitelig og tidkrevende. I tillegg går Nordlandsbanen på diesel, sier hun.

Gang på gang ender hun opp med å trosse egne miljøprinsipper for å se familien: fly går mye raskere. Og det er mye billigere.

Fra 8. juni 2020 begynte SJ Norge å kjøre tog på sju strekninger i det som kalles «Trafikkpakke Nord». Foto: Morten Eriksen

– Knallhard konkurranse gir gode flypriser

I juni overtok det svenske selskapet SJ driften togene på Nordlandsbanen og Dovrebanen. Selskapet leverte et langt billigere tilbud enn norske Vy.

Hvem som styrer prisene, avhenger av selskapet og deres avtale med Jernbanedirektoratet.

– Hvorfor er det så mye dyrere å reise med tog enn å fly?

– På strekningen Bodø-Oslo er det knallhard konkurranse i lufta, noe som har gitt rimelige flybilletter for de reisende. På en så lang strekning, kan det da bli rimeligere med fly enn tog.

Det skriver statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i en e-post til NRK.

Hun er klar over at tog er konkurransedyktig på mellomlange strekninger.

– Staten subsidierer allerede halvparten av billettprisen i snitt fordi vi ønsker at flest mulig skal reise med tog. Når bruker vi nesten dobbelt så mye penger på jernbane enn for få år siden, skriver hun.

Pengene går hovedsakelig til å bygge ny infrastruktur, vedlikeholde, kjøpe nye tog og få flere avganger.

– Populariteten til blant annet Saltenpendelen mellom Rognan og Bodø, viser jo at tog er konkurransedyktig på kortere strekninger også.

Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) sier det er 20 millioner flere passasjerturer i dag enn for få år siden. Foto: Arild Eskeland

SV: – Vanlige folk sitter med regninga

Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i SV mener at prisene på togbillettene er ødeleggende for jernbaneutviklingen i Norge.

– Her prøver vi å jobbe for at folk skal velge tog fremfor fly på grunn av miljøfordelen. Men så er det dobbelt så dyrt. Det er fullstendig absurd, sier han.

Han mener det er resultat av villet politikk: å splitte opp NSB og satse på ren konkurranse.

Torgeir Knag Fylkesnes er nestleder i SV. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Vi ser jo at staten har spart penger på manøveren. Men det er vanlige folk som sitter med regninga. Det er ødeleggende for jernbaneutviklingen i Norge.

Han mener togbillettene må på et nivå slik at det blir et fornuftig alternativ. På samme strekning på tog koste vesentlig mindre enn fly. Det må også gå raskere og oftere, mener han.

SJ synes ikke prisen er så verst

Kommunikasjonssjef Hilde Lyng i SJ Norge forklarer hvorfor prisene er som de er.

– Jeg kan ikke kommentere flyprisene. Når det gjelder tog, er prisene satt ut ifra hva det koster å drifte tog mellom Bodø og Oslo. Det er en langt strekning.

– Mener du prisen dere tilbyr Bodø-Oslo er en god pris?

– Jeg synes ikke prisen er så verst. Det er en overnatting, eller rettere sagt fire overnattinger, i prisen. Skulle du bodd på hotell, måtte du betalt atskillig mer.

Hilde Lyng er markeds- og kommunikasjonssjef i SJ Norge. – Jeg håper flere benytter seg at muligheten til å reise med tog på Nordlandsbanen. Det er miljøvennlig og vakkert, sier hun. Foto: NSB

– Tallene fra SSB viser en veldig lav andel passasjerer på Nordlandsbanen. Har dette noe å si for prisen?

– Prisen avhenger først og fremst av billettkategori. Men antall lavprisbilletter styres av tilbud og etterspørsel.

Til tross for lave passasjertall på Nordlandsbanen, sier hun lokaltogene mellom Bodø og Trondheim er godt besøkte.

Og hvis flere reiser med lavprisbilletter, øker etterspørselen, og det vil komme flere slike billetter, ifølge Lyng.

– Selv om togene går på diesel?

– Ja, det er fortsatt mer miljøvennlig enn bil og fly.