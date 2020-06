Fra mandag tar SJ Norge over sju togstrekninger for Vy

I juni i fjor vant svenske SJ anbudet om å drive togtrafikken på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen og Saltenpendelen.

Mandag 8. juni settes det hele i gang, og første tog går fra Røros til Hamar 04:19.

– Det er veldig spennende. Endelig skal vi komme i gang, sier Lena Angela Nesteby.

Hun er kommersiell direktør for SJ Norge og har selv vært med å skrive anbudet som vant over Vy og Go-Ahead.

– Skrekkblandet fryd

På mandag vil du fremdeles for det meste se Vy og NSB-tog. Det er ikke før utover høsten at SJ-logoen dukker opp på de sju strekningene.

– Det som er viktig å huske på er at det er en virksomhetsovertagelse, og at alt som blir dratt over til oss skjer natt til mandag. Vi får 99 tog, og får ikke omprofilert dette på en natt.

To tog har allerede blitt omprofilert. Det ene skal komme til Oslo S, der samferdselsminister, Knut Arild Hareide (KrF) står for den offisielle åpningen. Det andre til stasjonen i Trondheim, der ordfører Rita Ottervik (Ap) klipper snoren.

ENDELIG: – Det er to år med arbeid som endelig har kommet i havn, og vi kan se konkrete resultater av det vi har jobbet med, sier Kommersiell direktør for SJ Norge, Lena Angela Nesteby. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Heller ikke rutetabellene vil du merke endringer ved den første tiden. De viktigste endringene man ser på kort sikt er at de ansatte får nye uniformer, forteller Nesteby.

Det første halvannet året er SJ forpliktet til å kjøre samme rutetabell som tidligere. Først fra desember 2021 kan det gjøres endringer på dette.

– I Trondheimsregionen vil det bli oftere tog i helgene, og senere og tidligere avganger. Så kjører vi mere på Dovrebanen, sier Nesteby.

– Dette gjøres med skrekkblandet fryd, fordi det er en annen operatør som har drevet disse strekningene i mange år, og som har gjort det godt, fortsetter hun.

– Risikerer press på lønns - og arbeidsvilkår

Forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund, Rolf Ringdal mener systemet, hvor man fører offentlig kapital over i private selskaper, splitter norsk jernbane.

– Spesielt nå så merker vi som et resultat av koronakrisen, at det ikke er økonomi i disse anbudene, og at staten må inn med ekstra midler. De har bevilga over en milliard kroner inn i anbudene. Så vi mener jo at dette er feilpolitikk.

BEKYMRET: – Om økonomien ikke holder i disse anbudene så vil man jo merke enda dyrere billetter og kanskje et dårligere tilbud, og vi vil risikere et press på lønns - og arbeidsvilkår, sier Ringdal. Foto: Roy Pettersen / NRK

SJ Norge skal kjøre med titalls millioner mindre enn det man kjører med i dag. Dette bekymrer Ringdal.

– Når de da skal kjøre med mindre inntekter igjen så må de jo enten selge mange flere billetter, dyrere billetter - eller så må de begynne å gå løs på lønns og arbeidsvilkår til de ansatte.

Til dette svarer Nesteby at det kommer til å bli flere togavganger og flere reisende. Dette på grunn av den generelle veksten i befolkningen og fordi miljøperspektivet vil gi tog et stort potensial fremover.

– Lønns- og arbeidsvilkårene er regulert i den kontrakten vi har med direktoratet, så det er ikke noe vi kan endre på, sier Nesteby.

Stoler på SJ

Ringdal forteller at han ikke har negative følelser ovenfor SJ. Han sier de samarbeider godt, og har trua på at de, som en erfaren jernbanebedrift, vil få til dette.

– SJ er nok ikke den verste som kunne fått dette anbudet, når man først ødelegger norsk jernbane med å dele opp NSB i småbiter, sier han.