I januar i fjor ble alle planlagte tarmkreftoperasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen stanset med umiddelbar virkning.

Det skjedde etter at statistikk fra Kreftregisteret viste en økt dødelighet i tiden etter operasjon ved sykehuset.

En ekspertgruppe har gjennomgått operasjonene som ble gjennomført mellom 2016-2019 og konkluderer med flere alvorlige avvik.

Ekspertutvalget består av fagpersoner fra St. Olavs hospital, Oslo universitetssykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Det var Dagens Medisin som først omtalte rapporten.

– Vi konkluderer med at avvik i behandlingen bidro vesentlig til fatalt forløp hos to (muligens tre) av 49 opererte pasienter ved Sandnessjøen sykehus, og hos to av 105 ved sykehuset i Mo i Rana, heter det i rapporten.

Minst 5-6 pasienter fra hvert sykehus burde også vært henvist videre og operert ved et større sykehus, står det i rapporten.

Ingen ble obdusert

Dette er funnene som er gjort og som gjelder begge sykehusene:

Sykehusene hadde ikke velfungerende tverrfaglige møter verken i Sandnessjøen eller Mo i Rana

verken i Sandnessjøen eller Mo i Rana Sykehusene opererte ikke etter den metoden som er anbefalt i retningslinjene

i retningslinjene Det var lite fokus på å spørre om familiær opphopning av tarmkreft og relaterte kreftformer

og relaterte kreftformer Det var manglende melderrutiner ved unaturlig dødsfall , verken til politiet, Helsetilsynet eller internt kvalitetsutvalg

, verken til politiet, Helsetilsynet eller internt kvalitetsutvalg Ingen av pasientene som døde ble obdusert for å avklare dødsårsaken. Spesialistene mener dette er alvorlig avvik fra god praksis.

Anbefaler operasjoner kun ved ett sykehus

Det er Helgelandssykehuset selv som har bedt om rapporten.

Den er en sammenfatning av tre ulike eksterne rapporter som ble presentert i september i fjor.

Da konkluderte to av de tre utvalg med at det hadde forekommet alvorlige avvik ved operasjonsvirksomheten. Den tredje, fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), konkluderte ikke med alvorlige avvik.

Ettersom resultatet var sprikende har ekspertene samarbeidet om en samlende rapport. Det er denne som nå er klar.

I den anbefales det at det kun gjennomføres tarmkreftoperasjoner ved ett av sykehusene, – ikke ved begge som i dag.

Ekspertenes anbefaler at planlagt kirurgi for tykktarmskreft snarest samles til ett geografisk sted på Helgeland.

Ekspertene mener også at øyeblikkelig hjelp-pasienter med tarmkreft bør opereres på sentral- eller regionsykehus, ikke lokalt.

Helsetilsynet opprettet i høst tilsyn ved sykehuset. Deres konklusjon er ikke klar enda.

Rapporten er sendt til fagmiljøene i Helgelandssykehuset som hadde møte om saken 11.1.21. Det er orientert om saken i ledergruppa 12.1.21. Rapporten ble sendt til Statens helsetilsyn 12.1.21, og vil inngå som en del av tilsynssaken.