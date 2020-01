Tallene forteller at Sandnessjøen kommer dårligst ut i landet på den nasjonale indikatoren for operasjon av tykktarmskreft.

Fra årene 2016–2018 kommer det frem at 14 prosent av de 35 opererte ved sykehuset i Sandnessjøen døde i løpet av 100 dager etter operasjonen.

En av de som har delt statistikken på Facebook er tidligere Sp-politiker og bonde Konrad Lillerødvann.

– Jeg kunne ikke forestilt meg konsekvensene av det jeg postet på Facebook sist uke.

Lillerødvann er ikke den eneste som har delt statistikken. Også i lukkede Facebook-grupper med tilhengere av sykehuset i Rana har de samme tallene blitt postet.

Ikke ukjente tall

Ledelsen ved Helgelandssykehuset har vært klar over den dystre statistikken for Sandnessjøen siden desember i fjor. De valgte å la saken ligge mens den opphetede debatten om sykehusstruktur på Helgeland pågikk før jul.

Kommunikasjonsdirektør i Helgelandssykehuset Tore Bratt skriver i en epost til NRK at de hadde planer om å samle aktiviteten med kreftkirurgi nå i januar. Posten på Facebook framskyndet prosessen.

– Når resultatet på den nasjonale kvalitetsindikatoren ble kjent gjennom sosiale medier i forrige uke, fant Helgelandssykehuset det riktig å iverksette midlertidige tiltak – det vil si stans i kreftoperasjoner i Sandnessjøen mens saken gjennomgås – av hensyn til pasientsikkerhet og for å unngå å skape unødig frykt blant pasienter og befolkning.

Planen er nå at operasjonene skal skje i Mo i Rana.

Mener statistikken er misvisende

Lege i spesialisering Ingeborg Steinholt ved sykehuset i Sandnessjøen, mener vedtaket om å stanse operasjonene ved sykehuset kan skape usikkerhet hos pasientene.

Lege i spesialisering Ingeborg Steinholt mener dette ikke er en akutt situasjon som gjør det nødvendig å stanse de planlagte operasjonene. Foto: Ole Christian Olsen / NRK

– Dette går hardt ut over vår faglige integritet. Det sender et signal til befolkningen om at vi ikke er gode nok.

Steinholt mener statistikken ikke gir et godt bilde av situasjonen.

– Vi har kontroll på de to pasientene som døde innen 100 dager etter operasjonene. De døde av ting som ikke var assosiert med kirurgien. Ingen døde før 30 dager i perioden 2017 til 2019.

Kreftregisteret som fører statistikken, skriver i en e-post til NRK at modellen viser om en pasient er i livet eller ikke de første 100 dagene etter en operasjon. Slik at i teorien kan dødsårsaken være uavhengig av kreftsykdom og operasjon.

– Dette sier altså ikke nødvendigvis noe om kvaliteten på arbeidet som gjøres ved sykehuset, men det er et signal som ledelsen må gripe fatt i, skriver Kreftregisterets direktør Giske Ursin.

Vil gjennomgå journalene

Statistikken viser at 14,3 prosent av dem som ble operert for tykk- og endetarmskreft i Sandnessjøen døde innen 100 dager etter operasjonen.

– Det er dårligst av alle sykehus i landet i perioden mellom 2016 og 2018. Landsgjennomsnittet på indikatoren er 3,3 prosent. Samme bildet gjelder også mellom 2013 og 2015, der resultatet i Sandnessjøen på indikatoren var 10 prosent. Landsgjennomsnittet var da på rundt tre prosent, utdyper Tore Bratt.

Helgelandssykehuset skriver at de så raskt som mulig vil gå gjennom samtlige journaler for å finne ut hva som har skjedd.

Kreftregisteret har vært i samtaler med sykehuset i Sandnessjøen og bistår dem med tall og datagrunnlag. Jobben med å analysere data må Helgelandssykehuset ta seg av

– Vi i Kreftregisteret anbefaler at sykehuset går inn og ser på hva som ligger bak statistikken, og finner ut om resultatene skyldes tilfeldigheter, eller om det er tiltak som de bør sette inn for å forbedre kvaliteten.

Giske Ursin understreker at tallene. bør og må tolkes med stor forsiktighet, ikke minst når de er så små som i dette tilfellet.

I Røvassdalen er bonden forbauset.

– At et lite innlegg på Facebook skulle være med og utløse dette tenkte jeg overhodet ikke på da jeg skrev det, sier Konrad Lillerødvann.