74-åringen har vært savnet siden onsdag for snart to uker siden, etter å ha forsvunnet fra sykehjemmet på Ørnes i Meløy kommune.

Hun rømte ut av et vindu i 1. etasje fra lukket avdeling på institusjonen hun bodde på.

Ved 17-tiden ble det observert et redningshelikopter over Ørnes kommune i Nordland.

Det er nå bekreftet av politiet at det var den savnede Ranveig Annie Myrås som var funnet omkommet i fjellet, og at redningsmannskapet var i ferd med å få henne brakt ut.

Redningshelikopteret som landet på Ørnes i dag. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Store mannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske redningshunder har gjort omfattende søk i området. Også politiet og redningshelikopter har deltatt i søket.

Lettet

Familien er varslet. De er svært lettet over at hun er funnet og at de har fått svar.

Jim Kristiansen, lensmann i Meløy. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Hun ble funnet død av en tilfeldig turgåer ved Ørnes i dag rett før kl 14.00. Hun er hentet ut av Sea King og mannskap fra politiet, bekrefter Jim Kristiansen, lensmann i Meløy.

Går gjennom rutinene

– Det som er blitt kjent for oss er at vedkommende har gått ut av vinduet i 1. etasje. Så det var en mulighet dersom man ønsket å komme seg ut, sier kommunedirektør Adelheid Kristiansen.

Kommunedirektør Adelheid Kristiansen understreker at de ikke er på jakt etter syndebukker. Foto: Meløy kommune

Ifølge Kristiansen var avdelingen der Ranveig bodde tilpasset demente, med adgangskontroll inn og ut av dører. Det var ingen vedtak på at beboerne skulle låses inne og pasientene kan bevege seg fritt rundt på sykehjemmet. Det selv om mange har kognitiv svikt.

Meløy kommune har satt i gang et arbeid for å finne ut hvordan den demente 74-åringen kunne forsvinne fra sykehjemmet.

– Vi vil gå igjennom rutinene for å se om sykehjemmet har fulgt opp denne saken på riktig måte. Det er forferdelig trist, og vi syns det er alvorlig når en som bor i vår institusjon blir borte, sier Kristiansen.