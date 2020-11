Det er fem dager siden den 74 år gamle kvinna forsvant fra omsorgssenteret der hun bodde. I dag, søndag, er det bare noen frivillige i Meløy som er ute og leiter etter henne.

– Hvis vi får konkrete tips står vi klar til å rykke ut. Men akkurat nå blir det litt som å famle i blinde, sier operasjonsleder Mari Lillestø i politiet til NRK.

Både politiet og de pårørende tror at Ranveig kan ha gjemt seg fordi hun er redd.

– Det er krevende å leite etter henne. Derfor håper vi at folk som er lokalkjente og kjenner terrenget kan hjelpe oss og tenke hvor hun kan ha stukket seg bort.

Røde Kors har vært ute og leita i flere dager. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Hver eneste dag siden hun forsvant har det vært lett etter kvinna. Store mannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske redningshunder har finkjemma området siden hun forsvant fra Ørnes omsorgssenter sist onsdag.

Politiet og politihunder har også deltatt i søket, det samme har et redningshelikopter. Men så langt uten at de har funnet spor etter henne.

Gjemmer seg ofte unna

Ranveig i jakken hun trolig hadde på seg da hun forsvant. Foto: Privat

NRK møtte før helga familien til Ranveig, som har en demensdiagnose. De sier hun er ei dame som har godt humør.

Men på grunn av sykdommen er hun også mye redd og kan ha vanskelig for å ordlegge seg.

– Hun kjenner ikke igjen folk og gjemmer seg ofte unna. Hun kan ha gjemt seg hvor som helst, og er muse stille fordi hun er så redd, fortalte dattera Toril Henriksen.

Politiet har tidligere gått ut med opplysninger om kvinna som er forsvunnet i håp om å få inn tips i saka.

Kvinna er slank, cirka 170 cm og har kort gråmørkt hår. Ifølge politiet er hun sannsynligvis kledd i fargerike klær. Hun har trolig på seg en vinrød jakke og joggesko.

Pårørende til Ranveig møtte NRK før helga: - Hun kan ha gjemt seg hvor som helst, og er muse stille fordi hun er så redd Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Ber folk leite på "utenkelige" plasser

Politiet sier til NRK søndag ettermiddag at de per nå ikke mer å gå etter, og trenger nye opplysninger. Derfor ber de folk tenke seg om enda en gang og leite aktivt. Folk må tenke at dette er en person som ikke ønsker å bli funnet. Og som kan ha gått ganske langt fordi hun er fysisk sprek.

– Det er nødvendigvis ikke sånn at hun vil svare på tiltale, roper man kan hun kanskje bli mer redd.

Politiet klar til å rykke ut

Mandag skal politiet igjen sjekke områder der de har vært og lett tidligere. Med seg skal de ha tre politihunder.

– Det er mindre folk i skog og mark i morgen enn i helga, og da jobber hundene enda bedre.

Har dere fremdeles et håp om å finne henne i live?

– Politiet har jo et håp om å finne henne i livet. Og får vi flere konkrete tips vil vi agere, sier Mari Lillestø i politiet.