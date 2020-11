Onsdag i forrige uke forsvant 74 år gamle Ranveig fra sykehjemmet på Ørnes i Meløy kommune. Siden den gang har ingen sett kvinnen.

Leteaksjonen pågår fremdeles, men politiet gikk denne uka over til søk etter antatt omkommet.

74-åringen er dement og har begrenset språk.

Kommunen bekrefter nå at kvinnen rømte ut av et vindu i 1. etasje fra lukket avdeling på institusjonen hun bodde.

Vil gjennomgå rutinene: Kommunedirektør i Meløy kommune, Adelheid Kristiansen. Foto: Meløy kommune

– Vi har en tett og god dialog med politiet som etterforsker saken. Det som er blitt kjent for oss er at vedkommende har gått ut av vinduet i 1. etasje. Så det var en mulighet dersom man ønsket å komme seg ut, sier kommunedirektør Adelheid Kristiansen.

– Kan bevege seg fritt

Ifølge Kristiansen var avdelingen der Ranveig bodde, tilpasset demente med adgangskontroll inn og ut av dører. Det var ingen vedtak på at beboerne skulle låses inne.

– Sykehjemmet er et hjem og pasientene kan bevege seg fritt rundt på sykehjemmet. Det selv om mange har kognitiv svikt, sier kommunedirektøren.

Etter det NRK forstår var ikke sporingsteknologi tatt i bruk på sykehjemmet.

Storstilt leteaksjon

Store mannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske redningshunder har finkjemma området siden hun forsvant sist onsdag.

Storstilt leteaksjon: Politiet, redningshunder og frivillige har lett etter Ranveig siden hun forsvant. Politiet søker nå etter antatt omkommet. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Politiet og politihunder har også deltatt i søket, det samme har et redningshelikopter.

– Engasjementet har vært helt enormt. Vi er overveldet over innsatsen til politiet og frivillige som har lett etter mamma, sier Vigdis Selstad som NRK møtte tirsdag denne uka.

Sammen med sine to søstre og faren har de stått fram i media i forsøket på finne Ranveig.

– At det er så mange som leter har gjort situasjonen lettere for oss.

– Har dere håp om å finne henne i live?

– Vi har håp. Hun kan ha gått inn i et hus. Men om hun har vært ute hele tiden, så tror jeg ikke hun har klart seg. Jeg har stor forståelse for at politiet har gått over i en ny fase der de søker etter antatt omkommet, sier Vigdis Selstad.

Pårørende til den savnende kvinnen i Meløy. (f.v.) Toril Henriksen, Mariann Myrås, Alf Normann Myrås, Vigdis Selstad. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Går gjennom rutinene

Meløy kommune har satt i gang et arbeid for å finne ut hvordan den demente 74-åringen kunne forsvinne fra sykehjemmet.

Kommunedirektør Adelheid Kristiansen understreker at de ikke er på jakt etter syndebukker.

– Vi vil gå igjennom rutinene for å se om sykehjemmet har fulgt opp denne saken på riktig måte. Det er forferdelig trist, og vi syns det er alvorlig når en som bor i vår institusjon blir borte.

8 av 10 har demens på sykehjem

Tall fra Helsedirektoratet viser at i overkant av 80 prosent av dem som har langtidsplass i sykehjem har demenssykdom.

Samtidig er det ikke mulig å låse inne beboere uten egne såkalte tvangsvedtak.

Mina Gerhardsen er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. De er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

Etterlyser mer velferdsteknologi: Mina Gerhardsen er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– De ansatte på norske sykehjem gjør en kjempeinnsats hver eneste dag for å ta godt vare på dem som bor der, men vi hører altfor ofte om mangel på personell og mangel på kapasitet og kompetanse, sier Gerhardsen på generelt grunnlag.

– I dette konkrete tilfellet har altså pasienten gått ut av et vindu i førsteetasje? Burde det blitt oppdaget på noe vis?

– Vi kan ikke uttale oss i den konkrete saken, men det finnes muligheter for å forebygge slike tragiske situasjoner. Enten ved ulike former for alarmer som varsler personalet eller ved mer inngripende hindringer som vil kreve vedtak etter Pasientrettighetsloven.

Etterlyser GPS-sporing på sykehjem

Gerhardsen viser til at kun et titalls kommuner i Norge har tatt såkalt omsorgsteknologi i bruk, f.eks. GPS-sporingsutstyr.

– Ved siden av mangel på personell, mener vi det er negativt at så få har GPS. Dette har verdi også for dem som bor på sykehjem, for å begrense bruk av låste dører og for å unngå mer omfattende leteaksjoner.

Gerhardsen påpeker at personer med demens har en annen logikk og kan fort «bli borte» veldig nær.

– Vi har eksempel på en som hadde stått få meter fra sykehjemmet, bak et busskur der ingen kom på å lete. GPS vil hindre at sånt skjer.

– Vet man noe om hvor ofte demente forsvinner fra sykehjem?

– Forsvinninger skjer jevnlig. De fleste blir funnet i tide, men det er og tragiske unntak. Dessverre er det ingen nasjonale oversikter.