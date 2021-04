Psykiater: – Korona er ADHD-uvennlig

Undervisning via skjerm som det har vært mye av det siste året passer ikke like godt for alle.

Mange av dem som har ADHD lærer best når de er aktive.

– Korona er grusomt. De strever veldig med å sitte på Teams og konsentrere seg på videoundervisning. Det er kjempevanskelig. Så vi lever jo i ei tid nå hvor det er enda vanskeligere å ha ADHD enn før.

I Oslo har det vært aller mest nedlegginger siste året. Det merker psykiateren, som nesten bare har pasienter med denne diagnosen.

– Vi i Oslo får jo nesten ikke gått ut, det er veldig krevende. Så jeg har så mye å gjøre, du aner ikke. Folk kommer fra hele landet og er rimelig desperate etter å få hjelp med sin uro og konsentrasjonsvansker.

Økt pågang i psykiatrien

Psykologisk institutt ved UiO (Universitetet i Oslo) gjennomfører et stort forskningsprosjekt om psykisk helse under korona. De har funnet ut at i løpet av pandemien har symptomene for angst og depresjon blitt to- til tredobla i Norge.

Økninga er den samme for ensomhet, skriver UiO på sine nettsider . Og særlig de unge voksne er hardt ramma av pandemirestriksjonene.

Men ikke alle er enige i at ungdom flest har slitt mer under koronapandemien enn andre.

Ved BUP (barne- og ungdomspsykiatrien) i Nordlandssykehuset har de merka at flere trenger hjelp.

– Ja, vi opplever helt klart en økt pågang hos oss og ser på dette som en konsekvens av pandemien. Økt pågang påvirker naturligvis også ventetida, som da blir lengre, sier avdelingsleder Daniel Mørch.

Mørch sier det siste året har vært har vært krevende for mange.

– Vi tenker at hjemmeundervisning på grunn av pandemien har skapt større utfordringer for flere barn og unge. Spesielt for dem som har behov for en god struktur, planer, forutsigbarhet og oppfølging i hverdagen.

Noen fakta om ADHD Ekspandér faktaboks ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder eller Hyperkinetisk forstyrrelse på norsk. Symptomene kan i de fleste tilfeller forstås som en nevrologisk forstyrrelse som først og fremst innebærer økt uro, impulsivitet og vansker med oppmerksomhet. ADHD omtales som en tilstand, og ikke en sykdom. De fleste som får en ADHD-diagnose har kombinert type. ADHD er en relativt vanlig diagnose blant barn og unge i Norge

Forskning viser at ca. 2-3% av voksne har en ADHD-diagnose og kjønnsfordelingen er ganske lik mellom kvinner og menn.

Det er vanlig å ha andre psykiatriske diagnoser eller utviklingsforstyrrelser i tillegg. Sosial angst er vanlig og krevende, depresjon og rusmisbruk og rusmisbruk er de vanligste. (kilde ADHD Norge og psykiater Espen Anker)

Større krav til selvdisiplin

Hensynet til smittevern har gjort at skoler hele tida har vært nødt å gjøre endringer og endre beredskapsnivå «over natta».

Særlig har det vært vanskelig når det er blitt innført digital undervisning på kort varsel.

– Det kan også for enkelte stille større krav til selvdisiplin, sier Mørch.

Men for noen, med ADHD eller andre diagnoser, har digital hjemmeundervisning vært bra.

– Noen har fått mer arbeidsro og at det har vært enklere å konsentrere seg. Enkelte som opplever skolehverdagen som utfordrende, også sosialt, kan ha opplevd dette som bedre.

ADHD Norge: – Mange som har strevd

I ADHD Norge gjorde de ei kartlegging i fjor høst av hvordan hjemmeskole ble opplevd i forbindelse med nedstenging fra 12. mars og fram til sommeren.

Gry Lunde, generalsekretær i ADHD Norge Foto: Anita Sælø

Generalsekretær Gry Lunde sier barn og unge med ADHD er en mer sårbar gruppe når det gjelder hjemmesituasjonen.

– Det er grunn til å tro at 2021 har vært mye mer utfordrende for barn og unge enn det var i 2020. Trettheten i befolkninga generelt har vært større det siste året, og da blir det vanskeligere.

Hun tror det er mange som har strevd under nedstenginga. men det finnes også dem, som opplever at de får konsentrert seg bedre når de er hjemme.

Barn og unge med ADHD trenger forutsigbarhet i hverdagen og faste rammer, ifølge Lunde. Da passer det ikke med stadige endringer i skolesituasjonen.

Hun har inntrykk av at ikke alle får hjelp når de ønsker:

– Vi får tilbakemeldinger om at kapasiteten i BUP er sprengt. Vi er redd at barna med dårligst utgangspunkt, dvs. lite ressurser hjemme til oppfølging, vil få et enda større etterslep enn normalt.

– Veldig lurt med fysisk aktivitet

En liten skjerm – lap top eller telefon – der læreren er minimert i et hjørne. Dette er en skolehverdag de færreste kjente før pandemien.

Psykiater Espen Anker sier at også voksne i arbeid sliter med å klare å konsentrere seg over tid med bare digitale møter.

Mange opplever også at de mangler de faste rammene for arbeidet, ifølge Anker.

– Det virker på meg som om korona er ADHD-uvennlig fordi det stilles økte krav til egendisiplin. De strever med å holde følge og mister lett tråden, og det er lett å bli avleda. De får heller ikke bidratt med sine impulsive ideer og energi samspill med kollegaer.

Anker mener stengte treningssentre har gått hardt utover personer med ADHD.

Gode råd?

– Det er veldig lurt med fysisk aktivitet, der går det an å få ut mye uro. Så kanskje høre på podkast mens de løper eller bruke tredemølle hjemme. Være i bevegelse på en eller annen måte, det vil hjelpe. Det verste er jo å sitte i sofaen å ta imot kjedelig undervisning.