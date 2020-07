Det verdenskjente surfeparadiset Unstad i Lofoten, har kun 14 fastboende personer.

Det vakte derfor stor oppmerksomhet da prins Rahim Aga Khan kjøpte et hus på Unstad i Vestvågøy i fjor.

Nå har den sveitsisk fødte prinsen fått tillatelse fra Vestvågøy kommune til å renovere huset, som ble kjøpt for nesten tre millioner over takst.

– Han skal renovere huset han har kjøpt, slik at det kommer i den standen han ønsker. Det var en ren administrativ byggetillatelse, sier ordfører Remi Solberg.

Prinsen er sønn av Shah Karim Al Hussaini, Aga Khan IV, en sjiamuslimsk leder med 10–15 millioner følgere. I 2010 ble han rangert som en av de ti rikeste kongelige familiene i verden av magasinet Forbes.

– Det er stas at en prins med sitt kaliber, etablerer seg på Unstad, sier ordføreren til NRK.

Det var Lofotposten som omtalte saken først.

Slik skal Rahim Aga Khan bygge om huset han har kjøpt på Unstad. Foto: HALLSTEIN AS/Vestvågøy kommune

– Har ikke gitt særbehandling

Solberg synes det er positivt at prinsen har kjøpt seg feriebolig i surfeparadiset.

– Det var ei bygd hvor mange piler pekte nedover med fraflytting, men surfingen har brakt liv tilbake i bygda. De fastboende synes det er kjempeflott at det er liv og røre, og puls i bygda. Det at vi får en prins, som også søker seg dit, synes vi er stas, sier Solberg.

Ordføreren har ikke selv vært i kontakt med prinsen, men ser ikke bort ifra at det kommer til å skje. Han presiserer at kommunen ikke har gitt noen særbehandling til prinsen.

– Søknaden er behandlet i henhold til helt vanlige plan- og bygningslov, sier Solberg.

Vestvågøy-ordfører Remi Solberg er ikke redd for at boligsalget til Rahim Aga Khan vil drive boligprisene opp på Unstad, slik at det blir for dyrt for folk flest. I fjor kjøpte prinsen huset for nesten tre millioner over takst. Foto: Ole Marius Rørstad

Mener det bør innføres boplikt

NRK har snakket med én av de få fastboende på Unstad, Herman Knutsen. Han reagerer på at kommunen ikke innfører boplikt på husene som selges i den lille bygda.

– Jeg har ikke noe imot en prins, men jeg har noe imot at kommunen ikke innfører boplikt slik at vi får fastboende på Unstad, sier Knutsen.

Naboen Herman Knutsen har ikke noe imot prinsen, men han ønsker at kommunen innfører boplikt. Foto: privat

Han mener det er positivt at området tiltrekker seg sommergjester, men påpeker at boplikt ville skapt ei mer levende bygd.

– Vi har jo også fått en situasjon nå der prisene raser i været, det er nesten umulig for fastboende å ha råd til å kjøpe hus ute på bygda.

– Om vi omsetter alle husene til sommerhus, så fører ikke det til at vi får et liv om vinteren, sier Knutsen.

Han forteller også at Unstad grendelag skal ha årsmøte på søndag. Der skal det behandles et forslag om at kommunen bør prioritere byggetillatelse til folk som blir fastboende.

Surfere fra hele verden kommer Unstad i Lofoten, men bygda har få fastboende. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Ordfører Remi Solberg opplyser at det aldri har vært boplikt i Vestvågøy kommune, og at det ikke har vært vurdert brukt som et virkemiddel for å få flere fastboende.

– Vi må gjøre vurderinger ut ifra et totalbilde om det skal innføres boplikt eller ikke, men per nå er det ikke et politisk ønske om det, sier Solberg.