Det verdenskjente surfeparadiset Unstad i Lofoten, har kun 15 fastboende personer.

Da en enebolig fra 1924 ble lagt ut for salg, var det ifølge eiendomsmeglere 40 interesserte.

Med andre ord, nesten tre ganger så mange som det er fastboende.

Som om ikke det var spesielt nok, ble huset solgt for nesten tre millioner kroner over takst. Prisen lå på 1,9 millioner kroner, men ble solgt for 4,8 millioner.

Nylig ble det kjent at det er prins Rahim Aga Khan, sønn av prins Shah Karim Al Hussaini, Aga Khan IV, som har kjøpt huset. Faren er en av verdens ti rikeste kongelige.

Den lille bygda Unstad ligger på yttersiden av Vestvågøy i Lofoten. Foto: Benjamin Fredriksen

I en oversikt over leiligheter som ble solgt i juli, står det at prinsen også har kjøpt andre eiendommer i Vestvågøy denne måneden.

– Et veldig spesielt salg

Kristian Augustinussen hos EiendomsMegler 1 sier at han ikke hadde regna med at prisen skulle bli så høy.

– Dette har vært et veldig spesielt salg. Jeg tror ikke vi vil oppleve et tilsvarende salg, selv om Lofoten er brennhet i øyeblikket.

Megleren sier til NRK at selgeren ønsker å være anonym.

Internasjonale surfeentusiaster strømmer hvert år til Unstad. Foto: Mats Grimsæth

Men tilbake til denne kjøperen.

Ifølge Wikipedia er Prins Rahim Aga Khan (47) gift med den amerikanske modellen Kendra Spears (30). Han er født i Sveits, og faren hans Shah Karim al-Husseini, er en sjiamuslimsk leder med 10–15 millioner følgere, primært i India.

– Ikke utelukkende positivt

Marion Frantzen driver Unstad Arctic Surf. Hun kjenner kjøperen godt, men vil ikke bekrefte hvem han er.

– Han er en fantastisk kar. Han er villig til å ta i et tak, og å bli kjent med lokalbefolkninga, sier Frantzen til NRK.

Marion Frantzen kjenner kjøperen godt, og tror han vil være en berikelse for bygda. Foto: Benjamin Fredriksen

Hun ble overraska over at huset ble solgt såpass mye over takst.

– Det er ikke utelukkende positivt at prisene presses opp på denne måten, med tanke på lokalmiljøet og etablering i bygda. Vi vil jo ha en levende bygd, vi vil ikke bare ha feriehus for de få som har råd til det.

Det er strengt hvem som får lov til å bygge tomter på Unstad. Men kommunen og regjeringa har nå foreslått at det skal bygges 10–20 nye helårstomter i bygda.

Prins uten kongerike

Khans tittel som prins, er en aristokratisk tittel, forklarer professor i historie ved UiB, Knut Vikør.

Det er altså ikke snakk om en prins i den forstand at han tilhører et kongehus.

– Vi kan kalle det en rikdomsfamilie med en humanitær profil, som har sin bakgrunn i India, sier historiker Knut Vikør om Khan-familien. Foto: Britt Kristin Ese / NRK

Familien tilhører en gruppe som kalles ismaili, en litt ukjent variant av islam. Retningen har mange millioner medlemmer i India, og lederne erkjent for sine store rikdommer.

– Grunnen til at de er så rike er at de troende gir penger til de religiøse lederne. Dette bruker lederne til å bygge mer eiendom, som har gjort dem enda rikere, forklarer Vikør.

Under det britiske styret i India var lederne en del av det lokale aristokratiet, og det var der tittelen prins oppstod.

Aga Khan-familien finansierer kultur- og velferdstiltak, og utdanning og forskning over hele verden, blant annet i Vesten.

Det finnes for eksempel en Aga Khan-pris for arkitektur, og et privat universitet i London som de finansierer.