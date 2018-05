Presset mot helseministeren øker – nå må Høie svare i Stortinget

Beredskapen i nord har vært svekka den siste tida etter at Lufttransport tapte kampen om ny kontrakt for sommeren 2019. Flere piloter sluttet og ambulansefly blir stående på bakken.

– Dette er jo en situasjon som har oppstått som en varsla krise. Nå har vi en akutt situasjon der vi ikke kan stole på at folk i Nord-Norge får den helsehjelpa de trenger når de trenger den, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Eirik Sivertsen.

Eirik Sivertsen (Ap) er bekymret for at man i nord ikke vil få den helsehjelpa man trenger når man trenger den. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Valgte pris foran kvalitet

Leger har frykta at liv kan gå tapt og mange har krevd at helseminister Bent Høie må rydde opp.

– Jeg forventer at Bent Høie løser opp i flokene. Her er det helt åpenbart at man i anbudet har lagt vekt på pris foran kvalitet, sier Sivertsen.

Da helseministeren besøkte Nord-Norge lørdag åpna han for at Forsvarets helikopter kan settes inn dersom for få ambulansefly er tilgjengelige.

– Vi har en god beredskap nå, men dette kan endre seg fra dag til dag. Og da må jeg forsikre meg om at det er planer for å omdirigere ressurser, sa Bent Høie i Bodø lørdag.

Blir tema i Stortinget

I Stortinget onsdag blir situasjonen som har oppstått i Nord-Norge rundt beredskapen tema i spørretimen.

– Dette er en varslet katastrofe som vi har visst om i mange måneder, sier Kjersti Toppe (Sp) Foto: Anne Lognvik / NRK

– Den siste tiden har det vært en dramatisk situasjon, derfor tar jeg opp problemstillingen igjen. Vi har ikke råd til å ha svikt i et slikt system. Dette bør føre til en politisk diskusjon, sier Kjersti Toppe, første nestleder i helse- og omsorgskomiteen og stortingsrepresentant fra Senterpartiet.

Hun har stilt følgende spørsmål til statsråden:

Spørsmål i spørretimen fra Kjersti Toppe (Sp) til Bent Høie (H) Ekspandér faktaboks Luftambulansetjenesten er kritisk infrastruktur og sørger for medisinsk beredskap i hele landet. Nå er tjenesten truet på grunn av uforstandige anbudsprosesser. Liv og helse er satt på spill. Nøkkelpersonell sikres ikke overgang til ny aktør, og slutter. Mangel på piloter setter fly på bakken. Bare flaks har hindret en alvorlig utgang. Tar statsråden ansvar for situasjonen, hvilke grep vil statsråden sette i verk, og mener statsråden at anbud er en egnet måte å sikre livsnødvendig medisinsk beredskap på?

Toppe er helt enig med Eirik Sivertsen i at man i anbudsprosessen har fokusert på pris fremfor kvalitet, og mener at man nå må se på hele anbudet på nytt.

– Vi kan ikke ha det slik at det skal være fare for liv og helse hver gang anbud løper ut. Det er nærmest en skandale når det gjelder slike grunnleggende helsetjenester, sier hun.

Rangering av ambulansefly Rang Tilbyders navn Sum poeng Totalsum Pris: 40% Score|Poeng Kvalitet: 60% Score | Poeng 1 Babcock SAA FW AB 1 9,70 kr 2.584.048.652 10 4,00 9,51 5,70 2 Babcock SAA FW AB 2 9,63 kr 2.685.391.497 9,62 3,85 9,64 5,78 3 Lufttransport A 9,60 kr 2.868.130.887 9,01 3,60 10 6,00 4 Lufttransport B 9,56 kr 2.874.027.782 8,99 3,60 9,94 5,96

Luftambulansetjenesten egne rangering av de fire tilbudene i anbudskonkurransen.

Foto: Bodil Kanebog / NRK

Avviser påstandene

Kommunikasjonsrådgiver i Luftambulansetjenesten, Knut Haarvik, avviser påstandene om at de har satt pris foran kvalitet i anbudet.

Knut Haarvik i Luftambulansetjenesten HF forteller at det ikke er aktuelt å gjøre om anbudet. Foto: NRK

– Det er helt feil. I denne anskaffelsen er kvaliteten tvert imot prioritert høyt og kvaliteten på tjenesten løftes på en rekke områder fra 1. juli 2019, opplyser Haarvik.

– Kan det bli aktuelt å gjøre om på anbudet?

– Nei det er ikke aktuelt. Den er gjennomført etter alle grunnleggende krav til konkurranse, likebehandling, etterprøvbarhet, forutberegnelighet og forholdsmessighet. Vi har lagt alt om anskaffelsen tilgjengelig på våre nettsider, forteller han.

Helseministeren er enig i at det ikke er aktuelt å lyse ut anbudet på nytt.

– Det ligger ikke noen planer om det nå, sier Høie til NRK.