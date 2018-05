Nordnorske politikere slår alarm om ambulanseberedskap

– Det er en kritisk situasjon. Vi frykter dette kan gå utover helsen til veldig mange. I mange tilfeller kan det være snakk om liv eller død, sier stortingsrepresentant fra Troms, Sandra Borch (Sp).

Ambulanseflyene er en helt sentral bærebjelke for beredskapen i Nord-Norge, der det kan være flere hundre kilometer til nærmeste sykehus.

Men de siste dagene har det hersket stadig mer usikkerhet rundt ambulanseflyene. Denne helgen sto to av de åtte ambulanseflyene delvis på bakken, og Helse Nord har advart om at det blir vanskelig å holde alle flyene i drift i mai og juni.

Lørdag har helseminister Bent Høie vært på hastemøter i Bodø og Tromsø for å få oversikt over den kaotiske situasjonen.

– Situasjonen er kritisk, men den håndteres, sier Høie søndag ettermiddag.

For å unngå fare for liv og helse, vil forsvarets helikoptre settes inn ved behov.

DRO PÅ HASTEMØTE: Helseminister bent Høie var i Bodø lørdag for å diskutere beredskapen i luftambulansetjenesten. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Skyldes problemer med anbudsprosess

Selskapet Lufttransport har hatt ansvaret for luftambulansetjenesten i mer enn 25 år.

Fra 1. juli 2019 skal ambulansetjenesten overtas av svenske Babcock Scandinavian Air Ambulance.

Babcock og Norsk Flygerforbund har prøvd å bli enige om en avtale som sørger for at pilotene fra Lufttransport blir med over i det nye selskapet.

Samtalen brøt sammen 27. april, og etter det har flere ambulansefly stått på bakken.

Det skjer etter at Lufttransport tapte kampen om ny kontrakt i fjor, og det senere ikke er oppnådd enighet med det nye selskapet om betingelsene til pilotene.

Politikere bekymret

Stortingsrepresentant og Ap-veteran Ingalill Olsen, som bor i Havøysund i Finnmark, er svært kritisk til både beredskapen og prosessen i forkant.

– Jeg tror det føles veldig urovekkende for mange. Folk er bekymret for dette, sier Ingalill Olsen.

Hun mener luftambulansetjenesten burde vært organisert av det offentlige, og ikke satt ut på anbud.

– Når du setter ut en så vital tjeneste på anbud, så må du i hvert fall være sikker på at det er en såkalt virksomhetsoverdragelse, altså at de som jobber i selskapet som har anbudet, får tilbud om å beholde jobbene sine videre. Hvis ikke, så vil de helt naturlig prøve å skaffe seg nye jobber, sier Olsen.

Bent Høie viser til at anbud ikke er ny politikk på dette området, og det ikke er normalt at vi ser problemer som har oppstått denne gangen.

UROLIG: Arbeiderpartiets stortingspolitiker Ingalill Olsen Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Også SV-politiker og stortingsrepresentant Mona Fagerås fra Nordland er bekymret over beredskapssituasjonen.

– Nå forventer jeg at statsråden iverksetter umiddelbare tiltak. Vi kan ikke ha den situasjonen vi har nå, sier hun til NRK.

Helseministeren får nå statusrapporter om situasjonen flere ganger daglig, og sier han forventer at det raskt kommer planer for hvordan situasjonen kan løses.