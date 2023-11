Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks • Posten Bring planlegger å flytte all pakke- og godstransport fra Fauske til Bodø for bedre effektivitet, miljø og økonomi. • Posten Bring har allerede en terminal i Bodø, og skal samlokalisere terminal for pakker og gods i Fauske til postterminalen i Bodø. • Ordføreren i Fauske, Marlen Rendall Berg, er sterkt uenig i beslutningen og mener det vil føre til tap av et betydelig antall arbeidsplasser.

• Både ordføreren og varaordføreren mener at flyttingen er i strid med Regjeringens politiske plattform og er distriktsfiendtlig.

• Posten vil fortsatt ha ett distribusjonskontor i Fauske med 15-20 årsverk, og de 54 årsverkene som i dag jobber på terminalen i Fauske skal få tilbudt jobb i Bodø. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Thomas Henriksen, regiondirektør for Posten Bring i region Nord, mener flyttingen vil gi en mer effektiv løsning, som er bedre for miljøet, kundene og økonomien.

76 prosent av pakkene som i dag losses av toget i Fauske, blir transportert med bil til postterminalen i Bodø.

I dag har Posten Bring én terminal for post i Bodø og én for pakker og gods i Fauske.

I løpet av en treårsperiode er målet at alt av pakker og gods skal transporteres til Bodø med tog, opplyser Henriksen.

– Helt uhørt og ulogisk

– Dette er en beslutning vi er sterkt uenige i. Den virker ulogisk når det gjelder økonomi og logistikk.

Det sier ordfører i Fauske kommune, Marlen Rendall Berg (Sp).

– Vi har tilrettelagt og vært en stolt vertskommune i over 50 år her i Fauske, og ønsket selvfølgelig å fortsette med det.

Berg skriver i en pressemelding at kommunen har hatt flere dialogmøter med Posten Bring, hvor kommunen har tilbudt løsninger for fremtiden. – Det er sterkt beklagelig at Posten ser mulighetene som er her, sier hun. Foto: Håvard Jørstad

Berg skriver at ryktene om at Posten ønsket å se på andre muligheter begynte for to år siden, og at kampen om å beholde terminalen i Fauske har pågått siden da.

– Et betydelig antall arbeidsplasser forsvinner. Til sammenligning er det som når halve Bodø flystasjon skulle legges ned. Det berører samme antall arbeidsplasser relativt sett, mener ordføreren.

– Distriktsfiendtlig politikk

Både ordføreren og varaordføreren, Nils-Christian Steinbakk (Ap), mener at Posten går for en mindre egnet lokasjon enn de har fått tilbudt i Fauske.

Fauske kommune misliker sterkt at Posten Bring flytter til Bodø. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

– Vi kan ikke se noen lokasjon i Bodø hvor det i dag er plass til alt det Posten ønsker seg i en terminal, sier Steinbakk.

En flytting av Posten sine arbeidsplasser fra distriktskommunen Fauske til fylkeshovedstaden vil være i strid med Regjeringens politiske plattform, mener de.

– Det er rett og slett distriktsfiendtlig politikk som går imot Hurdalsplattformen hvor distriktene skal ivaretas, sier ordfører Berg.

Les også Får flere hundre millioner kroner: – Rart at Posten Bring kan levere så lave priser

Etter planen vil det tilbys jobber i Bodø

Kenneth Tjønndal Pettersen er pressesjef i Posten, og sier han forstår at ordføreren i Fauske er skuffet.

Pressesjef Pettersen mener ordføreren trekker den for langt når hun kaller flyttingen for distriktsfiendtlig politikk. Foto: Posten Bring

– Men jeg synes hun trekker den for langt. Vi opprettholder drift i Fauske og vil ha distribusjonskontor med 15–20 årsverk. De blir ikke berørt av flytteprosessen.

Han legger til at ved å frakte pakkene til Bodø med tog, vil man spare seks til syv veitransporter per arbeidsdag på strekningen mellom Fauske og Bodø.

I dag er det 54 årsverk som jobber på terminalen i Fauske, med tilknytning til kjørekontor, produksjon og transport.

– Vi er tidlig ute med å informere om veien videre. I utgangspunktet vil alle bli tilbudt jobb i Bodø, sier regiondirektør Henriksen.

Posten vil fortsatt ha en egen distribusjonsenhet i Fauske, som håndterer all lokal distribusjon av pakker og brev i kommunen.