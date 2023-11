Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks • Tidligere varaordfører i Bodø, Ola Smeplass, har meldt seg ut av Senterpartiet.

• Smeplass kritiserer partiet for å være byfiendtlig og for å legge for mye vekt på geografi ved utvelgelse av kandidater til valglistene.

• Han er også misfornøyd med Senterpartiets samarbeid med Fremskrittspartiet både lokalt og regionalt.

Lederen i Nordland Senterparti, Frank Johnsen, avviser at partiet er byfiendtlig og forklarer at geografi er viktig for alle partier ved sammensetning av valglister.

– Det er en tung avgjørelse.

Det skriver Sp-politiker Ola Smeplass, som helt til i høst var varaordfører i Bodø, på Facebook mandag morgen.

Han forteller at han tok det han kaller «en tung avgjørelse» etter ei helg på høstkonferansen i Nordland Senterparti at han tok

Han hadde håpet at konferansen skulle gi motivasjon og gnist etter at flertallet i Bodø bystyre røk og han måtte gå av som varaordfører.

– Jeg hadde håpet at gnisten skulle komme tilbake. Det gjorde den ikke.

– Et byfiendtlig parti

Smeplass har vært mangeårig fylkesleder i Nordland Senterparti og lokallagsleder i både Bodø og Rana, sittet i partiets sentralstyre og de siste fire årene som varaordfører i Bodø.

GRØNN VARAORDFØRER: Ola Smeplass har gjerne stilt opp i Sp-bunad, som kjeledressen fra Felleskjøpet gjerne kalles. Her sammen med tidligere Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap). Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Når han nå melder seg ut handler det ikke bare om personlig motivasjon. Det handler først og fremst om politikk. Nærmere bestemt distriktspolitikken.

– Senterpartiets distriktspolitikk har gått for langt. Senterpartiet har gått fra å være et distriktsparti til å ha blitt et litt sånn, jeg vil kalle det litt byfiendtlig.

Han forteller at han på helgas konferanse forsøkte å framsnakke det store byprosjektet «Ny by, ny flyplass».

Prosjektet «Ny by - ny flyplass» Ekspander/minimer faktaboks Bodø lufthavn er i dag Norges sjette største flyplass i antall reisende.

Har i dag direkteruter til 15 kortbane- og stamflyplasser samt charterruter til flere destinasjoner i utlandet.

Prosjektet, som innebærer flytting av dagens flystripe, er omtalt som den viktigste strategiske saken på 100 år.

Ved å flytte dagens rullebane omtrent en kilometer lenger sør frigis arealer til å bygge en helt ny bydel der flystripen i dag ligger.

Prislappen anslås til å være på cirka 6,3 milliarder kroner.

Regjeringen ga i mars 2015 klarsignal til å utrede den splitter nye flyplassen i Bodø.

Avinor har fått oppdraget med å lage analyser på hvor realistisk prosjektet er økonomisk.

I februar 2017 ble det kjent at regjeringen bevilger 2,4 milliarder kroner til å flytte flyplassen i Bodø 900 meter.

I februar 2018 fikk bystyret i Bodø kommune en endelig skisse på hvordan prosjektet «Ny by, ny flyplass» skal utføres i Bodø. Det ble vedtatt at kommunen skal stille garanti for å gjennomføre Bodømodellen, i tillegg til at de har godkjent samarbeidsavtalen mellom Forsvarsbygg, Avinor og Bodø kommune.

Første spadetak i byggingen skal skje i 2020-2021, mens flyplassen skal stå ferdig i 2024–2026. Kilde: NRK

– Da fikk jeg høre at de pengene skulle heller vært brukt til å redde samfunnsprosjekt i distriktene. Som bygutt, må du nærmest gå rundt og be om unnskyldning når du er aktiv i Senterpartiet.

Smeplass legger til:

– Dette har jeg irritert meg over lenge, men jeg får det stadig bekreftet at Senterpartiet ikke er et byvennlig parti, for å si det sånn.

– Geografi går foran de beste folka

Smeplass irriterer seg også over hvordan partiet plukker ut folk til å stå på valglistene.

– Det legges veldig vekt på geografi og bostedsadresse. I politikken nå må vi rett og slett få tak i de beste folka. Men det er det som gjelder i Senterpartiet.

Misliker samarbeid med Frp

I Bodø tapte de rødgrønne valget, og den nye posisjonen består av Høyre, Frp og Venstre.

Partiene har invitert Senterpartiet til et valgteknisk samarbeid, som aksepterte invitasjonen.

PARTILØS: Ola Smeplass er partiløs, men ser ikke bort fra et comeback i politikken. – Om det blir i form av et annet parti, det vet jeg ikke, sier han. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Da de borgerlige partiene også vant fylkesvalget i Nordland, gikk Senterpartiet ut av det rødgrønne fylkesrådet, og dannet nytt fylkesråd med Høyre, Frp og Venstre.

Dette var tungt å svelge for den tidligere varaordføreren.

– Det er spesielt at vi går rundt i hele valgkampen og utnevner Fremskrittspartiet som politiske hovedmotstander. Når valget er over går til sengs med dem både lokalt og regionalt.

Smeplass synes at Senterpartiet har blitt et parti som skifter hvem man vil samarbeide med omtrent over natta.

– Jeg synes det er problematisk. Plutselig skal vi tenke blågrønt.

Ett eksempel som har irritert Smeplass ekstra mye, er at Høyre har fått det nye blågrønne fylkesrådet med på å skrote sidemålet.

– Det er helt utrolig. Jeg synes vi går vi for langt. Vi nærmest selger sjela vår når vi går med på sånne ting.

Sp-leder i Nordland: – Kan forstå skuffelsen

Lederen i Nordland Senterparti gir Smeplass rett i at å kutte nynorsk ikke er senterpartipolitikk.

– Men sånn er det å være en del av et politisk samarbeid. Vi er det tredje største partiet i det samarbeidet. Det betyr at vi får gjennomslag for noen saker, andre ganger må man gi. Det kan gjelde saker som de som forhandler, ikke oppfatter som så viktige, men som betyr mye for enkelte.

Johnsen legger til:

Frank Johnsen er leder i Nordland Senterparti. Han sier han er overrasket over sortien til Ola Smeplass. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Jeg skjønner jo at noen er frustrert. Men det som er minuset til Senterpartiet er at vi er i midten.

Fylkeslederen kan forstå at Smeplass er skuffet over at Senterpartiet skiftet side i fylkespolitikken.

– Jeg forstår det. Men det som er minuset til Senterpartiet er at vi er i midten. Vi startet forhandlinger, men vi konkluderte at det ble svært vanskelig å etablere et flertall med Ap, SV og KrF. Så gikk vi inn i en dialog med Høyre, Frp og Venstre.

Johnsen avviser at Senterpartiet er byfiendtlig.

NY BY: Ved å flytte dagens rullebane omtrent en kilometer lenger sør frigis arealer til å bygge en helt ny bydel der flystripen i dag ligger. Illustrasjon: Bodø kommune

– Vi er absolutt positive til byutvikling, sier han.

At Senterpartiet er opptatte av geografi når de skal sette sammen valglister, mener Johnsen gjelder alle partier.

Ola Smeplass sier at han ser fram til å være partiløs.

– Nå skal jeg være partiløs en stund, og smake litt på det. Så får vi se hva som skjer. Jeg er et over gjennomsnitt politisk engasjert menneske, sier han.