Lech Szurgot og Aleksandra Kalinowska i Polsk-Norsk forening sier de lenge har følt at arbeidsinnvandrere blir stemplet som smittespredere i samfunnet.

– Vi ser mange hatefulle kommentarer på sosiale medier hver gang et fly fra Gdansk kommer til Bodø. Vi er kjempebekymret over kommentarene som vi leser, sier Kalinowska.

De to viser til WizzAirs mye omtalte direkteflyginger mellom den polske byen Gdansk og Bodø.

– Det gjelder ikke alle, men flere kommentarer er veldig negative. Vi ser at mange skriver at smitten kommer fra Polen. Men om bord på disse flyene kommer er det folk fra alle nasjonaliteter. Det føles urettferdig at vi får skylden for smitten, sier Szurgot.

NRK har fått sett noen av kommentarene foreningen har reagert på.

Flere i kommentarfeltet frykter at polakker som reiser fra Polen og til Norge skal ta med seg smitte hit.

– Et eksempel på en kommentar var at noen skrev at i Polen kan man kjøpe alt, da inkludert en falsk negativ koronatest. Noen stiller spørsmål ved hvorfor vi er her i det hele tatt, forteller Szurgot.

– Det er lov å være redd

Samtidig har Szurgot og Kalinowska forståelse for at folk er bekymret for smittespredning.

– Det er lov å være redd. Men det er likevel er trist å måtte lese slike kommentarer, sier Kalinowska.

Foreningen mener at polakker i de fleste tilfeller har god kjennskap til reglene som gjelder under pandemien. Og at disse reglene følges.

Szurgot og Kalinowska forteller at mange polske innvandrere har opplevd stigmatisering under koronapandemien.

Det synes de er trist.

Polsk-norsk forening i Bodø sier de ser mange negative kommentarer om polsk innvandring i kommentarfeltene. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Vi kommer hit for å jobbe og lærer oss norsk. Vi vil være en del av samfunnet her, sier Kalinowska.

Ordføreren: – Oversiktlig smittesituasjon

Denne uken tok Polsk-norsk forening kontakt med Bodø-ordfører Ida Pinnerød for å varsle om det de mener er hets i kommentarfeltene.

Under en pressekonferanse tirsdag kom ordføreren med tydelig beskjed om at slik oppførsel på nett ikke er akseptabelt.

– Vi kan ikke ha det sånn, og det er ikke greit. Viruset er grenseløst og hensynsløst. Det kan ramme alle i samfunnet vårt, sier Pinnerød.

Ifølge ordføreren har smitten blant arbeidsinnvandrere vært oversiktlig, og ingenting tyder på at disse har tatt med smitten ut i samfunnet.

– Denne hetsen fører ingen steder, og det bidrar ikke til å bekjempe pandemien. Tvert imot er jeg redd for at dersom grupper føler seg utstøtt eller hetset så kan det bli vanskeligere å få informasjon ut, og ha en åpenhet rundt dette.

Det polske miljøet blir stigmatisert

Det er ikke bare i Bodø polakker opplever hets.

Redaktør Edith Stylo i den polske webportalen Polonia.no forteller at mange polakker i hele landet føler at de blir syndebukker for smittespredning.

– Det er dessverre mange som føler seg stigmatisert, og jeg har fått høre helt horrible historier om dette, sier hun til NRK.

Redaktør Edith Stylo mener mange polakker blir stigmatisert.

I desember skrev hun en kronikk i NRK om smittens syndebukker.

Her skriver hun at koronasmitten skaper stor bekymring for at deler av det polske miljøet er blitt en taus, «tikkende bombe» av et parallellsamfunn i Norge.

Dette gjelder særlig de «nye polakkene», altså arbeidsinnvandrerne som pendler og har kort botid i Norge.

Hun mener mer direkte dialog med myndighetene må til, og et mer målrettet informasjonsarbeid rettet direkte mot innvandrergruppen, i tillegg til SMS-er med smitteverninfo på eget språk.

Nå takker hun ordføreren i Bodø kommune for at hun tar opp problemstillingen.

– Det er utrolig fint av ordføreren at hun har tatt til orde mot stigmatisering, sier Stylo.