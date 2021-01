Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det nærmer seg årets vakreste eventyr for fiskerikommunen Øksnes i Vesterålen. For det er når skreien kommer vandrende fra Barentshavet i vintermånedene, at pengene skal tjenes. Av i overkant av 4400 innbyggere, jobber 40 prosent i fiskerinæringa.

Men et eventuelt smitteutbrudd, kan gjøre eventyret om til et mareritt.

For også i år baserer fiskeindustrien seg i stor grad på utenlandske sesongarbeidere. De fleste kommer fra Øst-Europa, og land som har mye høyere smitte enn Norge.

Derfor har kommunen innført mye strengere smittevernregler enn det myndighetene krever.

For mens folk som kommer fra utlandet til Norge skal i ti dagers karantene, må samtlige utenlandske sesongarbeidere sitte ti dager i isolasjon i Øksnes.

De får ikke lov til å gå i butikken eller møte andre folk, sier kommuneoverlege, Ellen B. Pedersen.

– Vi må forvente at en del av dem dessverre har med seg smitte. Vi må hele tiden være årvåkne med å ta imot dem når de kommer, gi dem klare instrukser og følge dem opp.

Kommuneoverlege i Øksnes, Ellen B. Pedersen sier at før skreisesongen er kommet skikkelig i gang, har flere sesongarbeidere fått påvist koronasmitte. Foto: Monica White Martinsen / nrk

Kommunen har allerede registrert flere smittetilfeller blant sesongarbeiderne. Mandag var det påvist til sammen 16 smittetilfeller i Øksnes. Av dem er 15 såkalt importsmitte. Mandag ble det siste tilfellet oppdaget.

Tirsdag meldte Narvik kommune at fire utenlandske sesongarbeidere, som skulle vært på veg til sine arbeidsgivere i fiskeindustrien, har fått påvist smitte mens de satt i karantene i Narvik.

Gleder seg til å jobbe

Én av de utenlandske sesongarbeiderne som startet oppholdet i Norge med ti dager i isolasjon, er 18 år gamle Yana Eigil fra St. Petersburg i Russland.

Da NRK møtte henne utenfor huset i Myre som hun har oppholdt seg i, var hun akkurat ferdig med isolasjonsperioden.

– Det har vært litt kjedelig. Når du ser ut på den vakre naturen og de flotte fjellene... Jeg har gledet meg til å få komme ut og se folk igjen.

De siste ti dagene har hun fått mat og det hun ellers har trengt, levert på døra av arbeidsgiveren, Myre Fiskemottak AS.

Det er første gang russeren prøver seg som sesongarbeider i fiskeindustrien. Nå ser hun fram til å komme i gang med jobben.

Eigil sier at smittesituasjonen i Russland er ille, men at hun ikke er redd for å bli smittet på jobb i Norge.

Egen covid-bil

Ved Myre Fiskemottak AS har ledelsen forberedt seg godt og lenge. Her har de dannet et eget covid-team, sier Kai Freddy Evensen. Foran årets sesong er han blitt covid-ansvarlig.

Med 180 utenlandske sesongarbeidere ved bedriften på Myre, er han fullt klar over at det er risiko forbundet med årets sesong. Handlingsplanene for hva som skal skje dersom de får smitte, er klare.

– Ingen i næringa klarer å stille noen garanti for at vi ikke får smitte. Vår største frykt er nedstengning og stopp i produksjon. Vi tenker ikke lenger hvis vi får smitte, men når vi får smitte.

Kai Freddy Evensen er covid-ansvarlig ved Myre Fiskemottak AS. Den siste tida har lest seg opp på regelverket for å være sikker på at de gjør alt korrekt. Han håper de unngår smitteutbrudd under skreifisket. Foto: Monica White Martinsen / nrk

Bedriften har også fått laget sin egen «covid-bil». Ved hjelp av en lokal leverandør er pleksiglass montert for å hindre smitte når sesongarbeidere skal fraktes fra bopel til teststasjon, sier Evensen.

– Vi har innført temperaturskanning på anleggene slik at alle som kommer på jobb får en liten scan i panna før de entrer produksjon.

I tillegg blir alle deres sesongarbeidere testet to ganger i hjemlandet før avreise.

Redd for stigmatisering

Det er ikke bare fiskeindustrien og helsevesenet i kommunen som er bekymra for smitteutbrudd under skreifiske.

Salgssjef ved Myre Fiskemottak AS, Trine Knudsen, sier at de får reaksjoner fra folk i lokalmiljøet som er redde for smitte. Samtidig som hun forstår skepsisen, sier hun at systemet de har laget, fungerer. Til nå har ingen smittede sesongarbeidere smittet andre etter at de har kommet til Øksnes.

Kommuneoverlege Ellen B. Pedersen mener også at de strenge reglene fungerer bra. Samtidig er hun bekymra for at smittefrykt blant folk i kommunen, kan føre til at de utenlandske sesongarbeiderne blir stigmatisert.

– Jeg tror at de ikke har det så veldig kjekt. Jeg tror at de føler litt på at de er en potensiell fare for lokalsamfunnet, noe de selvfølgelig ikke ønsker å være.

Hun sier at ingen av sesongarbeiderne som har fått påvist smitte, har hatt noen som helst symptomer på sykdom i forkant. Pedersen sier de er redde for at denne gruppa skal bli stigmatisert.

– Det ønsker vi ikke. De skal tas like godt vare på som alle andre som får denne smitten, og det gjør vi.

For kommuneoverlegen har det ikke vært noe ønske om å sette ned foten for utenlandske sesongarbeidere denne sesongen. Lokalsamfunnet er helt avhengig av arbeidskrafta.

– Det er utenkelig å bo i Øksnes og ikke ønske sesongarbeidere velkommen, sier Pedersen.

Nyfanga sei losses ved kaia på Myre i Øksnes. Dette er en viktig del av vinterfisket før skreien kommer for fullt Foto: Lars-bjørn martinsen / nrk