Under en pressekonferanse i dag opplyste Bodø kommune om to nye korona-tilfeller.

Totalt er 20 personer i kommunen i isolasjon og 180 personer er satt i karantene.

– Økningen vi har hatt i det siste gir grunn til bekymring. Det er fordi det er for mye risikoadferd rett og slett, sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen.

Kai Brynjar Hagen, smittevernoverlege i Bodø kommune. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Ved Bodø videregående skole er 54 elever og ti ansatte i karantene. Fire personer tilknyttet skolen er bekreftet smittet.

– Det er ikke noen tvil om at mange synes dette er ubehagelig. De er engstelige og vet ikke hvordan de skal forholde seg til det som skjer, sier rektor Nina Røvik.

Flere av elevene som er i karantene skal ha deltatt på to ulike fester forrige helg. Det bekrefter Røvik.

– Dette er ungdommer som vil være sammen og som har behov for å møtes. Men da må de ivareta smittevernreglene som er nå, med maks fem personer hvis de er hjemme hos noen. De må også holde avstand, men det er jo en del av dem sliter med nettopp det.

Slår hardt ned på hets

Ifølge rektoren har elever som er smittet eller i karantene opplevd å bli hetset i sosiale medier.

– De opplever å få meldinger som de absolutt ikke bør få i en slik situasjon. Når elever er frustrerte og ikke vet helt hva de skal gjøre er det lett å angripe noen andre og si noe stygt. Men det slår vi hardt ned på, sier Nina Røvik.

Rektor ved Bodø videregående skole, Nina Røvik. Foto: Privat

Hun har ikke selv sett hva som er blitt skrevet, men oppfordrer elever og foresatte til å snakke om dette, og være bevisst på at det skjer.

– Det er kjempeviktig at vi står sammen og beskytter hverandre, uansett om vi er smittet eller satt i karantene. Vi kan ikke være stygge med hverandre oppi dette, for da ender vi opp med mobbesaker som vi må behandle i tillegg. Noe som er veldig alvorlig i seg selv.

– Det er ingen som bevisst går inn for å bli smittet, og ingen ønsker å smitte videre. Vi vet ikke hvem som er den neste, vi håper at det ikke blir flere, men sannsynligheten er jo der.

– Skal ikke føle skam

Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, sier at hun blir oppriktig lei seg når hun hører at elever får stygge meldinger fra medelever.

– De har det ikke bra, og det er ingen som synes det er greit at de får slike meldinger.

Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) sier man må hindre at både smitte og skam spres. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Under pressekonferansen minnet hun folk om at alle kan bli smittet, og kanskje også bidra til å spre smitten videre.

– Akkurat nå er det utrolig viktig at vi gjør det vi kan for å hindre smitte, samtidig som vi gjør det vi kan for å ta vare på hverandre. Vi må hindre at skyld og skam sprer seg, fordi det er ingen tjent med, sier Pinnerød.

Smitte på flere skoler

Ved Rana ungdomsskole på Helgeland blir alle elevene holdt hjemme resten av uken. Det samme gjelder ved Polarsirkelen videregående skole, skriver Rana Blad.

Årsaken er smitteutbruddet i kommunen. Elevene får hjemmeundervisning for å gi smitteoppsporingsteamet i kommunen bedre tid til kartlegging, skriver skolen på sin nettside.

Totalt har 29 personer med bostedsadresse i Rana testa positivt på covid-19.