Politikerne stenger veien til Emils barndomshjem for godt

Det har snart gått ett år siden et 150 meter bredt og 3,5 meter høyt ras gikk over fylkesvei 78 i Leirfjord. Fylkesveien var fram til 2014 hovedveien mellom Mosjøen og Sandnessjøen, men ble fysisk stengt da Toventunnelen åpnet samme år.

Emil Remnes er lite fornøyd med situasjonen. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Emil Remnes har kjempet en lang kamp for å få veiforbindelse til huset sitt, og har måttet kjøpe båt for å kunne besøke barndomshjemmet hvor han har bodd i hele sitt liv.

Beskjeden var klar og tydelig fra formannskapet i Leifjord i går kveld. Veien kommer ikke til å bli reparert, og 78-åringen må i så fall gå rettens vei for å omgjøre vedtaket.

– Det er jo ikke noe overraskende, det er helt naturlig, det. De vil jo ha meg derifra, og de vil spare penger. Det har gått et helt år, og jeg kommer meg fremdeles ikke hjem, sier Remnes.

– En uheldig situasjon

Ordfører i Leifjord kommune, Ivan Haugland, forklarer at de ikke selv ser på veien som deres forpliktelse å utbedre, spesielt ikke når prisen ville blitt veldig høy.

– Dette er jo en veldig uheldig situasjon, men vi føler ikke at vi har forpliktelser til å bygge om veien. Dette hadde kostet 15–20 millioner kroner, og ikke en ubetydelig sum for en liten kommune. Vi har likevel forpliktet oss til å gi Emil et rimelig og godt bosted i kommunesenteret Leland.

Ordfører i Leirfjord, Ivan Haugland Foto: Ole-Christian Olsen

– Noen vil kanskje si at dette er en snarvei for å unnslippe utgifter?

– Det kan man si, men det har ikke vært en snarvei. Denne saken har versert i lang tid.

Begge parter har hyret inn advokater, men ordfører Haugland håper de ikke møtes i retten.

– Som sagt tidligere, tror jeg ikke å møtes i retten vil gagne noen av oss. Grunnen til at vi ordnet jurist, var for å svare på henvendelser fra Remnes.

En håpløs kamp

Emil Remnes selv føler seg sviktet og skuffet etter avgjørelsen om å stenge ned den kommunale veien for godt.

– Jeg har kjempet en håpløs kamp, og tror ikke det kommer til å lykkes å kjempe noe mer. Det har vært dårlig fra kommunen fra første dag.

Pensjonisten håper å få åpnet veien som går fra Vefsn, slik at han kan få tilgang fra den siden.

– Vi kan jo prøve å få vei fra Vefsn, noe som må være en billig affære. All eiendom bør ha en vei. Selv om jeg ikke vil få post eller andre goder, så vil jeg i det minste komme meg dit.