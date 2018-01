Finnes løsning for Emil (78) – men kommunen mener han må ordne opp selv

I januar i fjor gikk det et 150 meter bredt og 3,5 meter høyt ras over fylkesvei 78 i Leirfjord på Helgeland. Og dermed ble 78 år gamle Emil Remnes uten veiforbindelse til barndomshjemmet sitt.

Remnes har bodd på stedet nesten hele livet sitt, men etter raset måtte 78-åringen kjøpe båt. Eneste måte å nå boligen er nemlig gjennom sjøveien.

– Dårlig gjort av Leirfjord kommune, sier huseieren, som engasjerte advokat for å se på mulighetene for å kreve erstatning.

Finnes løsning

Men nå viser det seg at jo – det går an å kjøre til eiendommen hvis han kjører fra den andre siden. Altså via Vefsn kommune, istedenfor fra Leirfjord-siden.

Problemet er at veien stengt, ettersom deler av veien er privateid. Altså må det en avtale til med det private veieierlaget, de mener enten kommunen eller Remnes må ta kontakt med dem.

– Jeg kan godt bruke den veien, men da må det godkjennes av Vefsn kommune og de private som eier deler av veien, og det får Leirfjord kommune hanskes med, sier Remnes.

Ordfører i Leirfjord kommune, Ivan Haugland (Ap), sier på sin side at det er Remnes som må diskutere mulighetene for å komme seg inn på den veien.

Det er snart et år siden raset i Leirfjord stengte veien, og det er fortsatt ikke ryddet opp. Kommunen mener det er for dyrt. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Haugland mener kommunen ellers har bidratt med mye, og blant annet lagt til rette for at 78-åringen kan bo billig i kommunesenteret Leland.

– Men det er ikke optimalt at han ikke får bo i barndomshjemmet sitt, sier Haugland, som har vært åpen for å diskutere andre løsninger.

Remnes sier han slett ikke er fornøyd med tiltakene som har blitt gjort, og viser til at han nå har doble boutgifter. Han skulle gjerne trukket saken for retten, men tror ikke han tåler et eventuelt tap økonomisk.

– En uheldig situasjon for begge parter

Fylkesvei 78 var fram til 2014 hovedveien mellom Mosjøen og Sandnessjøen, men ble stengt da Toventunnelen åpnet samme år.

Remnes tror det ville gagnet alle å ha fylkesvei 78 åpen.

Ordfører Ivan Haugland i Leirfjord kommune, sier kommunen ikke har råd til å fikse veien. Foto: Frank Nygård / NRK

– Å ha denne veien som en reserve, ville vært en fordel for alle. En dag kommer det til å skje noe som gjør at tunnelen må stenges, om det skjer i morgen eller om ti år, det er det ingen som vet, forteller Remnes.

Ordfører Ivan Haugland, sier det er lite kommunen kan gjøre når det kommer til å reparere veien.

– Dette er en veldig uheldig situasjon for begge parter. Veien kan vi ikke gjøre så mye med, kostnadsskissene vi har fått viser at det koster opp mot 20 millioner å fikse veien, og det er altfor mye for en liten kommune som Leirfjord.

Kan komme til å legge ned veien

Loven sier at kommunen plikter å vedlikeholde egne veier. Legger kommunen ned det aktuelle veistykket, slipper man følgelig denne forpliktelsen, skriver Helgelands Blad.

Og tirsdag skal formannskapet i Leirfjord stemme over akkurat dette – der administrasjonen innstiller på at kommunen legger ned veien.

Dermed spørs det altså om veien noensinne vil bli åpnet igjen.

Sånn så det ut etter raset som gikk over gamle fylkesvei 78 i Leirfjord i fjor. Huset til Emil Remnes befinner seg bortenfor raset, og er ikke det vi ser til venstre på bildet. Foto: Hans Petter Sørensen