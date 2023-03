Modulvogntog er en koloss av et kjøretøy som er 60 tonn og 24–25 meter lang. Disse har tillatelse til å kjøre på veier som er smale og har svake veiskuldre. Mange av våre veier har verken gul eller hvit stripe. Hvorfor det? Jo fordi veien er for smal til det. I Nordland har vi et etterslep på vedlikehold av fylkesveier som er på flere milliarder. Mange bruer og tunneler er i dårlig tilstand.

Vi er overrasket over hvilke veier i vårt område som er godkjent ifølge Statens vegvesen sin vegliste 2022. Vi mener at det er ingen av disse veiene som har en vegstandard som tilsier at det bør tillates modulvogntog.

Tillatelsen bør trekkes tilbake umiddelbart før det skjer flere alvorlige ulykker. Vi har ingen å miste.

(Tove Mette Bjørkmo og Fred Frivåg (Sortland Ap) i et debattinnlegg om modulvogntog)