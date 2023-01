En kvinne i 30-årene er omkommet, melder politiet tirsdag formiddag.

Pårørende er varslet, og politiet går ut med opplysningene i samråd med etterlatte.

Totalt to personer var involvert i ulykken. Begge førerne satt fastklemte.

Like etter klokken åtte melder politiet at begge er frigjorte. Føreren av personbilen behandles av helsepersonell. Føreren av vogntoget er sjekket av helsepersonell og fremstår som uskadd, ifølge politiet

Begge førerne ble sendt til sykehuset i Harstad.

– I utgangspunktet fikk vi melding om det som kunne se ut som to trafikkulykker, men det viser seg nå at det har vært et sammenstøt mellom et vogntog og en personbil, sier Per Arve Aas, operasjonsleder hos politiet i Troms.

Ulykka skjedde ved Tjeldsundbrua utenfor Harstad.

Først trodde man altså at det var to ulykker, en hvor to personbiler hadde kollidert og en hvor et vogntog hadde kjørt av veien.

Men det viste seg å være én ulykke mellom en personbil og et vogntog. Vogntoget skal også ha kjørt utfor veien og veltet.

– Det opplyses å være slapsete og sørpete i veibanen, sier Aas.

Riksvei 83 nord for Tjeldsundbrua er stengt. Vegvesenet melder om lange køer på stedet.

– Det er 3–4 kilometer lange køer, forteller NRKs reporter Børge Hoseth klokken 08.40.

Klokken 10.40 melder Vegvesenet om at vegen åpnes for manuell dirigering.