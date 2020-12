Modulvogntog skiller seg fra vanlige vogntog og semitrailere på størrelsen. Med større lastekapasitet, mener Norges Lastebileierforbund at man kan få færre vogntog på veiene.

– I realiteten betyr det at vi kan få redusert antallet trailere med opp mot 30 prosent. For vanlige bilister vil de kanskje møte to trailere i stedet for tre på samme strekning, sier rådgiver Frank Lauritz Jensen i Norges Lastebileierforbund (NLF).

Han sier fordelene er at du får med deg mer last på hver enkelt tur. Kort forklart vil det kunne gi kortere tid før varene når frem og mindre lastebiler på veiene.

– Vi ønsker så mange veier som mulig åpnet for modulvogntog. Dette er lønnsomt for transportkjøper, for bileier og det er et positivt bidrag til miljøet, sier Jensen i Norges Lastebileierforbund.

Fylkesvei 78 mellom Mosjøen og Leirfjord kan åpnes for såkalte modulvogntog dersom fylkeskommunen sier ja. Deler av strekningen mangler gulstripe. Foto: Google Maps

– Bra for miljøet

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier de har hatt et ønske om å legge til rette for transporten i hele landet, og at de gjennom dette grepet kan gi færre lastebiler på veiene.

– Det gir bedre muligheter for billigere og effektiv transport for næringslivet, og det er bra for miljøet. Statens vegvesen har jobbet tett med fylkeskommunene og kommunene, og lyttet til innspillene fra høringen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide mener de nå kan få færre vogntog og lastebiler på veiene. Foto: Tobias P. Simonsen

Det er ikke første gang man åpner for vogntog av en langt større størrelse enn vanlig.

Fra 1. juni 2008 til 1. juni 2017 gjennomførte man en prøveordning med store vogntog på norske veier.

Fylkene frykter økte kostnader

Men meningene om større vogntog på veiene har vært delte.

Fylkeskommunene og kommuner frykter blant annet økte vedlikeholdskostnader på deres veier, ifølge ei pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Derfor legger Statens vegvesen til rette for at fylkeskommunene og kommunene kan bestemme hvilke strekninger som skal åpnes opp for modulvogntog på fylkes- og kommunale veier.

– Vi håper at fylkeskommunene vil benytte perioden fram til veilistene blir oppdatert i april 2021, til å gjøre en omfattende jobb med å finne ut hvilke strekninger som kan åpnes for modulvogntog, sier samferdselsministeren.

Modulvogntog Ekspandér faktaboks Et modulvogntog er et vogntog som er satt sammen av kjøretøy som hver for seg oppfyller kravene i direktiv 96/53/EF

Et modulvogntog kan være inntil 25,25 meter langt og veie inntil 60 tonn, og må oppfylle nærmere krav i forskrift om bruk av kjøretøy § 5-2 bokstav b og § 5-5 og kjøretøyforskriften

Det tillatte modulvogntogvegnettet omfatter både europaveger, riksveger, fylkesveger og kommunale veger

Det er ikke tillatt å kjøre med modulvogntog utenfor de godkjente strekningene.

Vil åpne alle veier

Frank Lauritz Jensen er positiv til åpningen for modulvogntog, men skulle gjerne sett at flesteparten av vegstrekningene i Norge var åpnet for de større vogntogene. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

NLF mener at alle veier i fremtiden bør åpnes for modulvogntog, men det er ei utfordring med standarden.

– Den standarden vi har enkelte steder i Nordland er så dårlig at du knapt kommer frem med lastebil. Vi håper at fylkeskommunen får nok penger til å utbedre flere veier.