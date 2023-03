– Å bli angrepet fysisk gjør noe med deg der og da. Men når folk sier de vet hvor du går tur, hvor ungene går på skole, hvor du bor. Det blir værende ved deg.

– Folk må gjerne true og angripe meg, men la familien min være.

Monica Fjeld er sykepleier.

Hun har jobbet ved akuttmottaket ved Nordlandssykehuset i Vesterålen i 15 år. Der tar hun imot både de psykisk og fysisk alvorlig syke.

– Det verste tilfellet gjorde at jeg ikke turte å gå på tur alene, sier sykepleier Monica Fjeld.

Monica Fjeld og Karl Einar Hanssen har begge lang fartstid innen helsesektoren og er ikke overrasket over den nye rapporten. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

I en fersk rapport som ble lagt fram onsdag svarer 51 prosent av Fagforbundets medlemmer som jobber i helsevesenet at de har opplevd fysisk vold på jobb eller i sammenheng med jobb.

34 prosent svarer at de selv, eller familien, har blitt utsatt for trusler minst én gang.

Det reagerer Fjeld, som også er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet på sykehuset på Stokmarknes, sterkt på.

– Jeg synes det er skremmende. Det er ikke greit. Vi må gjøre noe for å trygge våre ansatte. Det skal være trygt å gå på jobb.

Underrapportering

Temaet vold og trusler i helsevesenet var i fokus under Fagforbundets Sykehuskonferanse i Bodø i dag.

Nestlederen i Fagforbundet, Odd-Haldgeir Larsen, sier de ser alvorlig på tallene.

Nestlederen i Fagforbundet, Odd-Haldgeir Larsen, mener det er et lederproblem. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Vi tror også det er en underrapportering her.

Ifølge Larsen har man fokusert på vold og trusler både i Norge og internasjonalt. Han mener tallene må tas på alvor.

– Det er et lederproblem og løsningen ligger i heltidsspørsmålet og antall hender i helsetjenesten.

– Oppstår når folk er alene

Fagforbundet fikk inn i alt 4583 svar på undersøkelsen. Det er første gang disse spørsmålene er stilt medlemmene. Forbundet er Norges største arbeidstakerorganisasjon med over 400.000 medlemmer.

Mange av dem jobber i helsevesenet, blant annet i eldreomsorg og ved sykehus.

Larsen trekker frem faglig trygghet blant de ansatte. At man har kolleger man føler seg trygg på, og et system som er rigget for eventualiteter.

– Vi kommer ikke unna slike situasjoner. Vi må ha beredskap når det skjer. Vi vil bruke dette mot arbeidsgiverorganisasjonene, men også mot Regjeringen og Stortinget. Vi trenger økonomiske bevilgninger.

Nestlederen peker på at legen, portøren, sykepleieren og helsefagarbeideren må stå sammen. Larsen mener problemene ofte oppstår i situasjoner når folk er alene.

– Handler på instinkt

– Det går i bølger, men enkelte dager står vi i det konstant, sier Karl Einar Hanssen.

Han er hjelpepleier på Akuttenhet Nord ved Nordlandssykehuset. Han er også plasstillitsvalgt for Fagforbundet.

– Du skal ikke være redd for hva som møter deg på jobb, sier hjelpepleier Karl Einar Hanssen. Foto: KÅRE RIIBE RAMSKJELL / NRK

Han er ikke overrasket over at 51 prosent av helsearbeidere som har svart på undersøkelsen har opplevd vold og trusler.

– I psykiatrien skjer det ganske ofte. Om folk blir lagt inn mot sin vilje og noen andre overtar kontroll kan det for eksempel komme mye verbalt, og mye fysisk. Man har instinkter som sier man må forsvare seg.

– «Dere mot oss»

Hanssen har vært i jobben i 20 år.

– Jeg har pratet med folk som har vært utagerende både verbalt og fysisk som virkelig skjemmes i etterkant. Mens enkelte rettferdiggjør det. Det blir en sånn «dere mot oss». De som undertrykt og vi som utøver makt.

– Jeg har også fått trusler mot meg selv og mot familien, sier Karl Einar Hanssen. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Og han har opplevd mye i løpet av sine år i jobben.

– Spark i hodet. Kvelertak. Slag. Noe som kanskje er verre er det verbale. Å bli trakassert i en time i strekk før man blir avløst.

Helsefagarbeideren mener samfunnet har et stort ansvar.

– Vi må gjøre noe med lovnadene som kommer. Vi trenger flere hender. Man er mer utsatt når man er alene. Og man er veldig ofte alene. Da kommer det verste frem. Vi er kronisk underbemannet i psykiatrien.

Ifølge Karl Einar Hanssen er de som jobber innen psykiatrien spesielt utsatt for vold. Foto: KÅRE RIIBE RAMSKJELL / NRK

– Du skal ikke være redd for det som møter deg på jobb

– Jeg elsker jobben min. Jeg kan ikke tenke meg å jobbe med noe annet, sier Monica Fjeld.

Selv om hun har opplevd mye gjennom sine år på akuttmottaket i Vesterålen, har ingen gjort alvor av truslene sine mot henne. Men trusler setter likevel spor.

– Det verste tilfellet gjorde at jeg ikke turte å gå på tur alene. Men jeg fant mye god støtte i kolleger og venner.

Monica Fjeld og Karl Einar Hanssen har begge lang fartstid innen helsesektoren og er ikke overrasket over den nye rapporten. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Også Fjeld, som sin kollega Karl Einar Hanssen, peker på flere hoder for å hindre uønskede situasjoner.

– Du skal ikke være redd for hva som møter deg på jobb. Vi må være flere. Vi må ha kursing for å kunne være forberedt.

– Det er kanskje kolleger lenger bort i gangen, men du står alene der og da. Har du opplevd en episode med vold og trusler føler du deg kanskje helt alene.

Mener kompetanseutvikling er løsningen

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) mener tallene er alvorlige.

– Våre fagfolk skal ikke utsettes for vold. Vi må likevel erkjenne at vold og trusler mot egne ansatte har vært og er en utfordring i deler av vår felles helsetjeneste.

Løsningen er kompetanseutvikling, mener helseministeren.

– Erfaringer viser at de kanskje mest effektive tiltakene er kompetanseutvikling hos fagfolka våre.

Hun sier vi må lære hvordan slike situasjoner kan unngås og hvordan slike situasjoner skal håndteres når de oppstår.

– Dette oppfatter jeg at man aktivt arbeider med i spesialisthelsetjenesten.

Departementet legger til at spesialisthelsetjenesten i 2017 ble bedt om å samarbeide med tillitsvalgte og vernetjenesten for å utvikle tiltak for å forebygge og ivareta beredskap for håndtering av vold og trusler.

– Det ble da også etablert rapporteringssystemer for å følge opp utviklingen på dette området – og dette følges fortsatt opp i departementets rapporteringsmøter med de regionale helseforetakene, skriver departementet i en e-post til NRK.

LES OGSÅ: