Mathilde sluttet som sykepleier på grunn av arbeidspresset – gikk ned tre kilo på en jobbhelg

– Jeg mener det drives rovdrift av helsearbeidere i Norge. Det skal stadig kuttes, springes fortere og være på flere steder samtidig.

Det sier sykepleier Mathilde Halseth Arnes (29).

I løpet av sin korte karriere har hun jobbet store deler på sykehus, og allerede som 23 åring begynte hun å kjenne på at jobben i helsevesenet var tung.

– Det er fysisk og psykisk tungt. Man rekker ikke å spørre hvordan en pasient har det, fordi man ikke har tid til å høre svaret.

– Man er stort sett for få folk på jobb.

Og det blir ikke bedre i framtiden.

Helsepersonellkommisjonen sier vi må forberede oss på at det blir færre ansatt per pasient i tida framover. Torsdag leverte utvalgsleder Gunnar Bovim helsepersonellrapporten til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Det hjelper ikke med en milliard her og en milliard der. Det blir færre ansatte per pasient. Den erkjennelsen må vi ta med oss på alle nivå.

Kommisjonen mener at svaret ikke er flere ansatte, men at det må jobbes mer effektivt.

Til slutt orket ikke sykepleier Arnes mer, og sluttet i jobben. Da var hun 26 år gammel.

Gikk ned tre kilo etter nattevaktshelg

I tre og et halvt år jobbet hun som sykepleier på sykehus, før det sa stopp.

– Jeg opplevde å komme hjem til jul ett år og folk spurte om det gikk bra fordi jeg hadde blitt så tynn.

Mathilde sier det ofte er et utrolig godt arbeidsmiljø innen helsevesenet, hvor man blir godt kjent og er flinke til å støtte hverandre. Foto: Privat

Hun forteller at det hadde vært en travel høst med mange nattevakter og lite søvn. Spesielt nattevaktshelger var utfordrende.

– Noen vakter var så hektiske at jeg ikke rakk å spise.

En gang før en slik nattevaktshelg bestemte hun seg for å veie seg før og etter.

– Jeg hadde gått ned tre kilo.

Årsaken var manglende tid til å få i seg mat i løpet av hektiske vakter. I tillegg påvirket nok mangel på søvn og vondt i magen før neste vakt, matlysten. Selv om hun ikke fysisk var på vakt.

– Jeg skjønte at på sikt så er det ikke så sunt for min del.

Sykehuset Mathilde jobbet på har ikke besvart NRKs henvendelser.

– Får ikke gjort jobben på en god måte

Kai Øivind Brenden er nestleder i Norsk Sykepleierforbund. Han sier at Mathildes opplevelser dessverre ikke er ukjent for dem.

– Vi hører det fra medlemmer og tillitsvalgte hos oss. Også ledere forteller om personer som Mathilde.

Brenden sier Sintef har gjort forskning som peker på to sentrale årsaker til det høye sykefraværet hos sykepleiere.

Kai Øivind Brenden i Norsk Sykepleierforbund sier et godt faglig og trygt arbeidsmiljø må til for å få folk til å bli i helsetjenesten. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / SUNNIVA TONSBERG GASKI

– Det er høyt arbeidspress og krevende arbeidslivsordninger. Dessverre er ikke dette nytt.

Nestlederen mener flere grep må til for å bedre situasjonen i helsetjenesten.

– Vi må gjøre det attraktivt å gå inn i denne sektoren. Det må være tilstrekkelig med ansatte på jobb. Det må bygges et godt faglig miljø og vi må styrke lønnsvilkårene.

– Vi må også få på plass rammevilkår for ledere, slik at de kan drive godt leverarbeid.

Brenden sier konsekvensene av at situasjonen er slik den er nå, er at ansatte ikke får gjort jobben sin på en god måte.

– Ikke et helsevesen jeg vil representere

– Man kjenner at man ikke strekker til. Jeg tror de fleste som velger et omsorgsyrke gjør det fordi man har lyst å hjelpe andre. Det er en god følelse, sier Arnes.

– Når man må prioritere det mest nødvendige, syns jeg for min sin del at det ble tøft i lengden. Man har dårlig samvittighet etter vakt.

På sikt så Arnes at sykepleierjobben kom til å bli vanskelig å fortsette med.

– Særlig når man skal kombinere jobb med familieliv etter hvert. Jeg har brent litt for dette temaet som sykepleier.

Så veien videre ble masterstudiet i Stavanger, og til slutt jobben som helsesykepleier i Brønnøy kommune i Nordland.

Sykepleier Mathilde Arnes på presentasjon av masteren sin ved Universitetet i Stavanger i 2021. Den handlet om ivaretakelse av hjelperen. Foto: Privat

– Hva tenker du om å jobbe som sykepleier i fremtiden?

– Det er vanskelig å svare på. Det kan hende, hvis forholdene blir bedre.

Hun sier det ikke bare er høyere lønn som skal til, men at det handler om arbeidsforhold.

– Det skjæres ned over alt. Jeg er ikke økonom, men jeg kan ikke forstår når vi er et av verdens rikeste land. Jeg skjønner ikke hvordan man tenker at man skal tjene penger på helse. Man kan ikke gjøre møtet med syke mennesker til å være kostnadseffektiv. Det er i hvert fall ikke et helsevesen som jeg vil representere.

