– Eg er frykteleg sint. Eg stolar ikkje på at eg får hjelp, seier Grethe Graadahl Johansen frå Svolvær.

For eit år sidan var ho koronasmitta og åleine på eit karantenehotell i Oslo, og blei alvorleg sjuk.

No tar ho eit oppgjer med Oslo universitetssjukehus (OUS) si handtering av situasjonen.

Venninne ringde ambulansen

I det koronaen begynte å gi seg, blei Johansen likevel merkbart sjukare.

På telefon snakka ho med ei venninne som er utdanna sjukepleiar, slik som Johansen sjølv. Venninna synest Johansen verka så dårleg og uforståeleg at ho ringde ambulansen.

Johansen hadde tatt sine siste tablettar med Paracetamol, som verkar febernedsettande, då ambulansepersonellet kom til ho.

Johansen fortel at i tidsrommet før ambulansepersonellet kom fram, hadde ho hatt høg feber, kvalme, mørk urin og trøbbel med å tisse. Tærne og fingrane var nomne og ho hadde smerter i bekkenet.

Frå før har Johansen underliggande sjukdomar som diabetes og alvorleg psoriasis. Difor gjekk ho også på immundempande medisin.

Ambulanseavdelinga er tilknytt OUS som har fått førespegla kritikken. Sjå svaret lengre ned i saka.

Fekk Paracet

Under ambulansebesøket låg Johansen under pleddet i sofaen og fraus. Ho hadde ukontrollerte skjelvingar, som kan indikere stigande feber.

Ambulansepersonellet undersøkte Johansen. Dei målte blant anna blodtrykk, puls og temperatur i øyret. Temperaturen viste 38,3.

Johansen bad om at dei tok andre prøver, som CRP og urinprøve. Som utdanna sjukepleiar har ho kontroll på faglege omgrep.

Slike prøver er det ikkje ambulansepersonellet som utfører. Det skjer hos lege, og ambulansepersonellet meinte at det ikkje var nødvendig å frakte ho dit.

Men Johansen var tom for Paracet, så ambulansepersonellet tilbydde seg å gå ut for å kjøpe tablettar til ho. Då Johansen hadde fått tablettane avslutta dei oppdraget og drog.

I utgreiinga frå ambulansetenesta og OUS, sendt til Statsforvalteren, motseier dei at ho blei forlaten mot hennar vilje:

«Ambulansepersonellet har fortalt i etterkant at de forespurte pasienten om hun var komfortabel med å bli igjen på rommet på karantenehotellet. Dette bekreftet hun at hun var».

Til sjukehus på eiga hand

Grethe Graadahl Johansen fortel at ho åt lite resten av kvelden. Ho hadde plagar frå mage og tarm, ukontrollert avføring, klarte berre å få i seg litt og litt vatn, og fekk nesten ikkje tissa.

Dagen etter ringde ho 113. Det har Johansen aldri gjort før, fortel ho, men denne dagen frykta ho for sitt eige liv ettersom ho hadde blitt endå dårlegare.

Etter at ho ringde 113, blei ho sett over til legevakta og skal ha fått spørsmål om typiske koronasymptom, slik som pusteproblem og ansiktsfarge.

Vurderinga derfrå var at Johansen heller ikkje denne gongen hadde behov for meir hjelp.

Det blei ikkje sendt ut ny ambulanse til Johansen. Ho fekk beskjed om å bestille seg ein time hos feberpoliklinikken neste dag, og skaffe seg ein smittetransport dit.

Johansen bestilte time. Ho blei dårlegare.

OUS skriv i si utgreiing til Statsforvalteren at dei «vurderer at operatørene på AMK har gjort gode vurderinger og fulgt intern prosedyre i henhold til mottak av nødmelding».

Hadde organsvikt og blodforgifting

Ein såkalla CRP måler om det er betennelse i kroppen. Prøven i seg sjølv treng ikkje å seie noko om alvoret til tilstanden, anna enn at den indikerer infeksjon av ulik grad.

Normalt sett skal ein CRP vere under 5.

Ein CRP på 50 tilseier at du er sjuk.

Grethe Graadahl Johansen hadde ein CRP på 610 og organsvikt, då ho kom fram til feberpoliklinikken.

Ho blei straks lagt inn på Lovisenberg Diakonale sjukehus og fekk behandling i fire-fem dagar for blodforgifting.

Meiner ho ikkje fekk hjelp

Johansen rettar sterk kritikk mot OUS for handteringa av situasjonen.

Ho reagerer, blant anna, på at ho hadde sepsis og ikkje fekk hjelp trass desperate forsøk.

Journalen som ambulansetenesta noterte er heller ikkje i tråd med korleis Johansen opplevde situasjonen.

Dette er hovudpunkta som Johansen klagar på i sitt brev til Helsetilsynet:

Uforstand i teneste, altså mangel på kunnskap eller skjønn, eventuelt tankeløyse.

Tenesteforsøming og uforsvarleg medisinsk behandling, altså at personellet ikkje har gjort det dei pliktar.

Brot på forskrift om pasientjournal jf. pasientjournalforskrifta § 6, punkt a og b. Desse omhandlar pasienten si skildring av situasjonen og ønsker for helsehjelpa, og opplysingar om pasienten si sjukdomshistorie og pågåande behandling.

Johansen meiner at spesielt éi sentral opplysing var utelaten frå journalen for hendinga:

I ettertid har ambulansepersonellet forklart at dei skal ha gitt Johansen tilbod om å bli køyrt til legevakt, men at Johansen takka nei.

Ifølge Johansen skal dette aldri ha skjedd. For ho er det heilt openbert at ho ville ha takka ja dersom ho fekk dette tilbodet.

Denne opplysinga er lagt til som kommentar i utgreiinga fleire månader etter hendinga, og er ikkje skrive ned i den opphavlege journalen. NRK har sett dokumentasjon som stadfestar dette.

Johansen får støtte frå Olav Røise.

I dag er han styreleiar i norsk pasientforeining og professor emeritus ved Universitetet i Oslo, tidlegare professor ved Universitetet i Stavanger og har undervist mange år i pasientsikkerheit.

Får støtte: – Skulle blitt frakta til lege

Røise meiner at det blei det gjort ein dårleg fagleg jobb, gitt forholda om at Johansen var på karantenehotell, åleine der, stod på immunmodulerande medisinar og at ho er utdanna sjukepleiar.

Olav Røise har drive med klinisk akuttverksemd i heile si kliniske karriere. Han har også tidlegare hatt overordna ansvar for ambulansetenesta for OUS. Foto: Universitetet i Oslo

– Dette skulle allereie på dag éin ha medført at ambulansen tok pasienten med seg til lege, slik at det kunne bli utført det pasienten sjølv ønska. Nemleg urinprøve og få bekrefta eller avkrefta bakteriell infeksjon i tillegg til virusinfeksjonen ho hadde, som ein kan sjå ved CRP.

Røise har også forståing for kvifor ambulansetenesta handterte situasjonen slik dei gjorde.

– Ja, dessverre. I den situasjonen der vi hadde covid er det lagt eit press på ambulansetenesta i form av at du ikkje bør ta med deg pasientar som definitivt ikkje treng behandling.

Røise meiner at pasienten i dette tilfellet ikkje kunne gjort noko annleis. Etter at ein pasient har meldt om bekymring, er ansvaret hos helsepersonell.

Han meiner at ei skjønnsvurdering i dette tilfellet ikkje blei gjort.

– Og heile situasjonen tilseier heilt klart at denne pasienten burde blitt frakta til legevakt.

Viser til misforståing

NRK har førespegla kritikken til OUS og stilt dei fleire spørsmål. OUS ønsker ikkje å kommentere saka og viser til den endelege vurderinga frå Statsforvaltaren Oslo og Viken.

Spørsmål som NRK har stilt til OUS Ekspandér faktaboks Desse spørsmåla har OUS fått moglegheit til å kommentere: Korleis forklarar de at kvinna blei avvist desse to gongane?

Meiner OUS at avgjersla om å ikkje frakte kvinna til sjukehus var riktig?

Kva skulle kvinna gjort annleis for å få nødvendig hjelp?

Kvinna hevdar at ho opplyste at ho gjekk på immundempande medisin, utan at det blei følgt nærare opp. Er dette i tråd med praksisen til OUS?

Kvinna fekk angiveleg tilbod om å bli køyrt til legevakt, men skal ifølge dykkar utgreiing ha takka nei. Kvifor blei ikkje dette loggført i journalen?

Statsforvaltaren har avslutta saka.

I brevet erkjenner Statsforvaltaren at saka ikkje har vore handtert på ein optimal måte, men skriv at det har vore ei sannsynleg misforståing mellom pasient og ambulansepersonell.

Denne misforståinga viser til at ambulansepersonellet meiner dei tilbydde pasienten å bli køyrt til legevakta, men at pasienten takka nei, noko Johansen meiner ikkje stemmer.

Vidare satsar dei på at sjukehuset følger opp saka sjølv.

Statsforvaltaren si vurdering Ekspandér faktaboks Dette er nokre av hovudpunkta i Statsforvaltaren si vurdering: Statsforvaltaren peikar på at Prehospital klinikk, ved AMK og ambulanseavdelinga, har gjort ein grundig gjennomgang av hendinga.

Statsforvaltaren peikar på at OUS ikkje finn store avvik i deira handtering av situasjonen, og at OUS viser til betringsområde ved manglande dokumentasjon.

Statsforvaltaren ser at OUS har gjennomgått og evaluert hendinga og vurderer det slik at det ikkje er grunnlag for vidare tilsynsmessig oppfølging.

Statsforvaltaren føreset at OUS vil følge opp forbetringspunkta som dei sjølv har identifisert, jf. spesialisthelsetenestelova §3-4 og forskrift om leiing og kvalitetsforbetring.

Statsforvaltaren peikar på at involvert ambulansepersonell har fått tilbakemelding om mangelfull dokumentasjon.

Statsforvaltaren peikar på motstridande opplysingar frå pasient og helsepersonell angåande ønske om legetilsyn, og at dette kan tyde på at det har skjedd ei misforståing.

Statsforvaltaren ber OUS ha fokus på terskelen for ambulansearbeidarar om å konferere med lege i det vidare kvalitetsarbeidet.

Utgreiing til Statsforvaltaren

I utgreiinga frå OUS og ambulansepersonellet, til Statsforvaltaren, seier OUS at det «kan diskuteres» om sjukebesøkslege burde ha vore kontakta.

Dei legg til at dei har få innvendingar når det gjeld handteringa av ambulanseoppdraget.

Ambulansepersonellet bekreftar Johansen sin påstand om at ho bad om å få tatt visse prøver.

Ambulansepersonellet hevdar derimot, som tidlegare nemnt, at Johansen skal ha bekrefta at ho var komfortabel med å bli igjen på hotellrommet.

Les heile utgreiinga her:

Utgreiing frå ambulansetenesta og OUS: Ekspandér faktaboks Dette er nokre av hovudtrekka i utgreiinga som Statsforvaltaren har spurt om. Ambulansepersonellet Ved ankomst pasienten finner vi en kvinne som hovedsakelig er sengeliggende, er mobil og står opp for å slippe oss inn på hotellrommet.

Pasienten hadde kun sporadisk tatt febernedsettende medisin i forkant av at hun tok kontakt med helse. Det var ingen kriterier i undersøkelsen i henhold til q-sofa som indikerte tegn på sepsis hos pasienten. Pasienten ble ettertrykkelig oppfordret – muntlig og skriftlig gjennom ambulansejournalen – til rekontakt med helse på 116 117 eller 113 ved uteblitt effekt av febernedsettende medisin eller forverring av tilstand.

Ambulansepersonellet har fortalt i etterkant at de forespurte pasienten om hun var komfortabel med å bli igjen på rommet på karantenehotellet. Dette bekreftet hun at hun var.

Videre forteller ambulansepersonellet at de ikke på noe tidspunkt var av den oppfatning av at pasienten burde vært fremstilt for lege. Hadde de vært det, ville de kontaktet legevakt.

Hun virket tilfreds med å bli igjen på rommet, og personellet var heller ikke av den oppfatning av at hun selv ønsket å bli tilsett av lege. Det var derfor de gikk ut og kjøpte Paracet for henne, ettersom hun skulle bli igjen på hotellrommet og ikke hadde pårørende i umiddelbar nærhet. OUS si vurdering De gjorde en fullstendig klinisk undersøkelse, og målte vitale parametre. De dokumenterte ikke NEWS II eller qSOFA skår i ambulansejournalen, noe som skal gjøres på alle pasienter med mulig somatisk lidelse (NEWS II) og/eller klinisk infeksjon (qSOFA) (vedlegg 8 og 9).

Det er allikevel viktig at NEWS II og qSOFA ikke erstatter en individuell vurdering av pasientens tilstand, da de kun gir en fysiologisk skåring av nåværende sykdomsbilde, og tar ikke høyde for risiko for forverring av sykdom.

Siden pasienten ikke hadde pårørende eller andre i nærheten, var personellet behjelpelig med å kjøpe en pakke Paracet for henne. Det er ikke vanlig rutine at vårt personell bistår pasienter med kjøp av medisiner, og vi mener i dette tilfellet ble pasienten hjulpet utover det man kan forvente.

Ambulansepersonellet konsulterte ikke lege da de etterlot pasienten på hendelsesstedet. Pasienten ble forespurt om hun ville bli kjørt til legevakt, noe hun ikke ønsket.

Hun ble informert om rekontakt til enten 113 eller 116 117 ved forverring, både muntlig av personellet og dokumentert i skriftlig kopi av ambulansejournalen. Dette samtykket hun til og var innforstått med, ifølge ambulansepersonellet. Man kan diskutere om ambulansepersonellet burde kontaktet legevakten for å få en vurdering av en sykebesøkslege. Dette er ikke er noe krav i våre prosedyrer, gitt pasientens NEWS II totalverdi på to.

I ambulansejournalen er Medtex er nevnt under medikamentlisten til pasienten. CRP og kreatinin er ikke undersøkelser ambulansepersonellet utfører. Ambulansepersonellet bekrefter at pasienten etterspurte måling av disse verdiene på et tidspunkt. For å få målt disse verdiene, måtte pasienten vært kjørt til legevakt. Som nevnt over, var pasienten komfortabel med å bli igjen på karantenehotellet.

Vi vurderer at operatørene på AMK har gjort gode vurderinger og fulgt intern prosedyre i henhold til mottak av nødmelding.

Når det gjelder håndteringen av ambulanseoppdraget, har vi få innvendinger. I redegjørelsen til ambulansepersonellet forteller de at pasienten var sengeliggende, men mobil og sto opp og låste opp døren for å slippe dem inn på rommet hennes. Videre viste målinger at hun hadde feber og pustet noe raskere enn normalt, men ingen andre avvikende vitale parametre.

Ambulansepersonellet skrev i journalen at hun brukte blant annet Vimovo (NSAIDs) og Medtex (immundempende).

Det ble ikke dokumentert NEWS II skår i journalen, men alle parametrene for å gjøre en skåring er undersøkt og dokumentert i journalen.

I etterkant kan det diskuteres om sykebesøkslege burde vært kontaktet. Pasienten var Covid-syk samtidig som hun hadde risikofaktorer for alvorlig sykdom; hun brukte immundempende medisin, samt hadde redusert urinproduksjon og brukte NSAIDs. Dermed var hun i risikogruppe for utvikling av alvorlig sykdom og/eller nyresvikt. Samtidig er det ikke noe krav at ambulansepersonell kan se sammenhengen mellom bruk av NSAIDs og mulig utvikling av nyresvikt.

Som beskrevet tidligere gikk hun fra sengen og åpnet døren, hadde en lav NEWS II verdi, og var selv komfortabel med å bli igjen på rommet på karantenehotellet – selv om hun ikke fikk målt CRP og kreatinin som hun selv ønsket. Øyeblikksbildet for ambulansepersonellet tilsa derfor at hun ikke trengte legetilsyn.

Mista trua

I dag, eit år seinare, kjenner Johansen på at det har vore tøft å ikkje bli tatt på alvor. Ho finn ikkje roa.

– Eg har mista fullstendig trua. Eg har full forståing for at det kan bli gjort feil. Men stå for det og sei at: «Ja, her gjorde vi ein feil, beklagar».

No vil ho finne ut korleis ho kan finansiere å ta saka vidare for retten.

– Kor mange orkar ikkje gå vidare med slike saker? Denne kampen er eg villig til å ta, for å kanskje få fred med meg sjølv og kanskje også bidra til betre rutinar for andre.

– Det skal ikkje vere slik i Noreg at ein blir nekta hjelp utan at nokon tar eller blir stilt til ansvar, avsluttar Johansen.