Gårdbruker Raymond Fagerli har nettopp begynt på sin fjerde periode i kommunestyret i Grane.

Men nytt av året er at han nå er ordfører.

Med det følger det et stort ansvar, men også en god lønn. Drøye 830.000 kroner.

Men det synes Fagerli er i overkant. Derfor ba han kommunestyret om å kutte ordførerlønna med 10 prosent – eller cirka 83.000 kroner.

Det var avisa Helgelendingen som omtalte saken først.

Argumentene for det, er flere, forklarer den nyvalgte ordføreren.

– Kommuneøkonomien er trang, det er en del av det, sier han til NRK.

Må kutte i budsjettene

Og som øverste leder for kommunen må Fagerli, som mange andre ordførere, gjøre kutt i budsjettene.

Et enstemmig kommunestyre har vedtatt at ordfører Raymond Fagerli beholder lønna. Foto: Rune Stabbforsmo / Grane kommune

Det blir lettere når han selv viser at han er villig til å kutte sin egen lønn, mener han.

– Jeg føler at jeg må kunne stå for det når jeg må gjøre kutt i budsjettet. Jeg må jo forsvare dette, sier Fagerli.

– Gjelder kun meg

Den ferske ordføreren understreker at lønnskuttet kun skal gjelde ham selv.

– Det er viktig å få frem, at dette er mitt valg. Jeg går ikke ut med en pekefinger og sier at dette må andre gjøre også. Det hadde blitt helt feil.

Fagerli sier at det er veldig mange i kommunen som står på og arbeider hardt og fortjener lønna si.

– Da tenker jeg på alt fra helsepersonell til lærere.

Enstemmig vedtak

Men da ordførerlønna og andre godtgjørelser til politikerne ble behandlet i kommunestyret i dag, gikk det ikke veien for den nye ordføreren.

Et enstemmig kommunestyre vedtok at ordførerlønna skal være på 830.000 kroner.

– Ordføreren har et stort ansvar og skal være tilgjengelig til alle døgnets tider, sier Ida-Cathrin Olsen i Arbeiderpartiet om hvorfor hun ikke ville la ordføreren få viljen sin.

Samtidig mener hun det er fin tanke av ordføreren å foreslå lønnskutt.

– Det er utrolig stort og fint av han å gjøre det. Spesielt med tanke på kommunens økonomi. Den er ikke den beste for tiden.

Olsen sier også at lønnsnivået hos politikerne i Grane er lavere enn i andre kommuner. I Grane er ordførerlønna 75 prosent av lønna til en stortingsrepresentant.

– Vi ligger langt under mange andre kommuner. Mange kommuner kjører jo med samme ordførerlønn som hva en stortingsrepresentant tjener. Så 75 prosent er egentlig jo helt innenfor.

Ordfører Raymond Fagerli sier til NRK at han respekterer avgjørelsen.

– Jeg må respektere vedtakene som kommer. Men det var viktig for meg å vise at det er dette jeg står for.