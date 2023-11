Fakkeltog, debattinnlegg og innsamlingsaksjoner.

Det har mildt sagt stormet rundt Helse-Nords forslag om å legge ned sykehuset i Lofoten.

Og nå er det flere som ønsker å melde seg ut av Arbeiderpartiet dersom helseminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre ikke stopper prosessen og går i dialog med Helse Nord.

– Vi velger befolkningen og tryggheten til innbyggerne foran partiet. Det er absurd at det foreslås nedleggelse av sykehuset i Lofoten.

Det sier tidligere fylkesrådsleder og ordfører i Vestvågøy, Remi Solberg.

I dag kom det fram at Helse Nord vil sikre prosessen før de tar beslutninger med endring av sykehusene i nord. De skal bruke tre uker mer.

Hundrevis av mennesker møtte opp på Gravdal i Lofoten torsdag for å protestere mot de foreslåtte kuttene i sykehuset. Foto: Vilde Bratland Erikstad

Solberg forteller at det var en tung beslutning lokallaget gikk ut med denne uka.

– Det riv i hjertet, som Sondre Justad synger. Men samtidig så er det et signal på at vi føler avmakt. Sykehuset er livsviktig for tryggheten til Lofotens befolkning.

Og Solberg er ikke den eneste som vurderer å melde seg ut.

Også Stein Bjørnar Rasmussen (72) vurderer å trekke seg ut av Arbeiderpartiet.

Rasmussen har vært medlem av partiet siden 90-tallet, og satt 20 år for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Vågan.

– Verste saken jeg har vært borti

– Denne saken er den verste saken jeg har vært borti, sier Rasmussen, som har bodd mesteparten av livet sitt i Svolvær.

– Jeg håper inderlig at gammel arbeiderparti mann, at jeg slipper å melde meg ut. Foto: Privat

– Dette er så alvorlig at hvis ikke Støre og kompaniet hans stopper dette, så tror jeg at jeg melder meg ut av partiet.

Det sier Rasmussen at er det kraftigste han kan gjøre, fordi partiet har betydd veldig mye for han.

– Men dette forslaget er helt hodeløst.

Rasmussen sier at det har vært voldsomt sterke reaksjoner lokalt, og legger til at hvis Gravdal sykehus nedlegges, vil det medføre at mange mister det eneste akutt-tilbudet de har.

– Og vi er jo omtrent 25.000 mennesker her, og på sommeren er vi 80.000 med alle turistene. Det er riktig ille – særlig med tanke på alle redningsaksjonene på sommerstid.

For Rasmussen har sykehuset på Gravdal betydd veldig mye.

Selv har han hatt både kreft og slag som han fikk behandling for der.

– Det er så god service, og for en med flyskrekk er det perfekt å slippe og fly til Bodø. Det kan ikke verdsettes nok å ha et lokalsykehus.

Forstår at saken engasjerer

Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng, skriver i en melding til NRK at hun forstår at saken skaper et stort engasjement.

– Vi er helt enig i at helsetjenestene er det viktigste for trygghet for folk. Derfor er også målet med denne prosessen å sikre nettopp det, gjennom en god, bred og inkluderende prosess.

– Det er avgjørende at vi sikrer et like godt helsetilbud for folk i nord som i resten av landet. Foto: William Jobling / NRK

– Vi skal legge opp til en god prosess internt i Arbeiderpartiet og som helseministeren selv sier – alle skal bli hørt.

Stenseng skriver at hun har snakket med kommunepartilederen i Vestvågøy de siste dagene.

– Jeg håper at medlemmene i Vestvågøy ser at det er viktig å være med på å sørge for innflytelse på prosessen, i stedet for å melde seg ut.

– Nesten uvirkelig

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Hadde du trodd at du kom til å stå i denne posisjonen?

– Nei, aldri. Det hadde jeg ikke forestilt meg. Det er veldig sårt, og det føles nesten uvirkelig at vi er nødt til å gå til dette skrittet, sier Remi Solberg og fortsetter:

– Men vi har ikke blitt lytta til av Helse-Nord og vi føler at partiet sentralt med Kjerkol og regjeringen ikke lytter og forstår. De hører ikke på de faglige argumentene som kommer fra Lofoten.

– Er du villig til å melde deg ut hvis dere ikke får svar?

– Sier jeg det, så gjør jeg det. Men det er klart jeg håper innstendig på at vi blir lytta til og at Kjerkol og regjeringen forstår alvoret og tar til vett.

Også partileder og gruppeleder i Vestvågøy Arbeiderparti, Elisabeth Holand, reagerer:

– Vi mener at vår partileder og helseminister må komme på banen. De må avklare om de aksepterer at vi i Lofoten skal være uten døgnkontinuerlig akuttberedskap og fødetilbud, sa hun til NRK på onsdag.

Lokallaget har gitt Støre og Kjerkol ti dager på å svare på om de godtar at Lofotens befolkning skal være uten døgnkontinuerlig akuttberedskap og fødetilbud.

Fylkesleder og stortingsrepresentant Mona Nilsen sier hun har stor respekt for sine partikolleger i Lofoten.

– Det gjør inntrykk når jeg ser at et lokallag uttrykker så stor frustrasjon, avmakt og fortvilelse for det som kan komme til å skje, sier hun til Avisa Nordland.