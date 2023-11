Politikarane auka lønna til seg sjølv – kan vere ulovleg

Same dag som det nye kommunestyret i Rana møttest for første gong etter valet, bestemte politikarane seg for at det skulle bli gjort endringar i reglementet som styrer kor mykje pengar dei skal få for jobben.

Her bestemde dei at utvals- og gruppeleiarane skulle bli kjøpt fri 20 prosent for å drive politikk.

Fram til dette har dei berre fått dekka tapt arbeidsforteneste og møtegodtgjersle.

I det nye regelverket vil utvals- og gruppeleiarane no først få pengane for frikjøp, i tillegg til at tapt arbeidsforteneste vil bli dekka. På toppen av dette kjem møtegodtgjersla.

Og det er her problemet ligg.

Kommunelova opnar nemleg ikkje for at politikarane skal kunne bli kjøpt fri i tillegg til å få dekka arbeidsforteneste.

Med andre ord: politikarane kan ikkje få både i pose og sekk.

Den mellombelse utrekninga viser at den nye ordninga vil koste 5,3 millionar kroner årleg.

Den gamle ordninga hadde ein årleg kostnad på 2,5 millionar kroner.

Det er dobbelt så mykje.

Rana Blad skreiv om saka først.

– Mykje å lese før møta

Raudt-politikar Alf-Helge Straumfors i Rødt er medlem av formannskapet og stemde for forslaget, i likskap med alle gruppeleiarane frå dei andre partia.

Ifølge Straumfors har medlemmane i dei ulike kommunale utvala frykteleg mange hundre sider å lese til kvart einaste møte dei skal på.

– Då synest eg ikkje at det å auke godtgjersla frå 1800 kroner til 2200 kroner var frykteleg raust eigentleg. Den samla summen når du smør den utover 50–60 representantar, så blir jo ikkje det noko stor auke.

Gruppeleiar Alf-Helge Straumfors i Raudt meiner politikarane i Rana fortener meir pengar. Foto: Frank Nygård / NRK

Ifølge gruppeleiar i Arbeidarpartiet i Rana, Lars Yngve Frøysa var dette eit forslag som var utarbeidd av alle gruppeleiarane i kommunestyret ilag som eit kollegium.

– Det var eit einstemmig vedtak. Eg gjekk inn i det og hadde ei aning om at det var korrekt. Men når det kjem betraktningar på det så rettar vi opp eventuelle feil.

Jurist: – Bør rette opp

Jurist og førsteamanuensis Sigrid Stokstad ved UiO, har fått presentert vedtaket som blei gjort på kommunestyremøtet.

– Det tenker eg at dei bør rette opp i, seier ho.

Stokstad viser til paragraf 5 i kommuneloven.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Ekspander/minimer faktaboks § 8-3.Dekning av utgifter og økonomisk tap Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet. Kommunestyret eller fylkestinget gir selv forskrift om slik godtgjøring.

Den som blir påført utgifter som følge av et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på å få dekket utgiftene opp til et visst beløp per dag. Kommunestyret eller fylkestinget gir selv forskrift om dekning av slike utgifter.

Den som taper inntekt fordi han eller hun har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på erstatning opp til et visst beløp per dag. Kommunestyret eller fylkestinget gir selv forskrift om slik erstatning. Det skal fastsettes ulike satser for dokumenterte og ikke-dokumenterte tap. § 8-4.Arbeidsgodtgjøring Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid. Kommunestyret eller fylkestinget gir selv forskrift for slik godtgjøring. Kjelde: Lovdata

Ho trur derimot ikkje at vedtaket vil få store konsekvensar, i og med at det nye kommunestyret ikkje har vore etablert lenge. Det har altså ikkje rokke å ha så mange møter endå.

Jurist og førsteamanuensis Sigrid Stokstad ved UiO.

– Eg trur ikkje konsekvensane her vil bli så veldig store dersom dei rettar det opp no.

Stokstad stadfester at viss politikarane vel ei frikjøpsordning så skal dei ikkje gi arbeidsgodtgjersle eller erstatning for tapt inntekt i tillegg.

– Men dei står heilt fritt til å bestemme nivået på frikjøpet.

Rådmann: – Ikkje lovleg

Då formannskapet i Rana kommune møttest tysdag, sa rådmann i kommunen, Robert Pettersen følgande:

– Den førebelse vurderinga er at godtgjersla slik den er forma ut, ikkje er lovleg.

Han har allereie varsla politikarane om at endringane kan kome tilbake på bordet til politikarane. Årsaka er nettopp at vedtaket kan vere ulovleg.

Rådmann Robert Pettersen i Rana tener sjølv 1,6 millionar kroner i året. Han fekk eit lønnshopp på 220.000 kroner i 2021 etter at han søkte på ein jobb i Bodø kommune. Foto: Frank Nygård / NRK

Rådmannen seier at saka ikkje har vore utgreia av administrasjonen.

– Det er dei folkevalde sjølv som har stått ansvarleg for saka. Og sånn sett må eg vere forsiktig om kva eg meiner om saka.

– Men det er mi plikt å sørge for at vedtak som kommunestyret fattar er lovlege, seier han.

Og den foreløpige vurderinga til KS er at godtgjersla kan avgjere om folkevalde som blir kjøpte fri kan ta imot ei fast godtgjersle i staden for dekking av fast inntekt og arbeidsgodtgjersle.

Legger seg flat

Både gruppeleiaren for Arbeidarpartiet, Høgre, og Raudt er tydelege på at dette skal dei rette opp i om vedtaket er ulovleg.

– No skal kommunestyret sjølvsagt sjå på saka og rette opp eventuelle feil. Vi ventar også juridiske tilbakemeldingar frå KS. Det er klart vi skal rette opp feil, ingen tvil, seier gruppeleiaren for Ap Lars Yngve Frøysa.

– Kvifor sjekka de ikkje dette før de vedtok det?

– Dette var jo eit reglement som blei utarbeidd av dei førre gruppeleiarane som hang igjen frå førre periode, seier gruppeleiaren for Høgre, Hans Myrnes.

Det er likevel gruppeleiarane i det noverande kommunestyret som stemde over forslaget.

Gruppeleiaren i Raudt seier at slike ting skjer, og at det er difor dei har eit system som grip inn og påpeikar at det her er eit forslag som ein ikkje kan vedta utan vidare.

– Vi rekk jo ikkje å sjekke alle paragrafar på alle vedtak, det innrømmer eg glatt. I dette tilfellet burde vi kanskje ha gjort det, men vi gjorde det ikkje, og då er responsen at systemet fungerer, rett og slett.