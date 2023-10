Kjære Kine,

Jeg er oppriktig lei meg for at du opplever det som både sexistisk og nedlatende når vi bruker ord som «frieri” og «flørt” for å beskrive at du på vegne av lokallaget til Sp i Vefsn åpner for å samarbeide med høyresiden etter valget. La meg først forklare hva som er bakgrunnen for ordbruken, og så noen ord om veien videre.

Bruk av metaforer og andre språkbilder i journalistikken er ikke bare vanlig, det er sterkt ønskelig. I hvert fall hvis vi skal ha håp om å vekke lesernes interesse og invitere de til å lese en lengre tekst om saksforhold som for mange lesere (eller velgere) oppleves som både tungt og vanskelig å fordøye. Som politiker i disse valgkamptider kjenner du sikkert til denne balansegangen selv: Vi må gjøre et kompromiss for å få fram budskapet vårt, selv om det noen ganger kan gå litt på bekostning av både presisjon og saklighetsnivå.

Vi er heller ikke alene om å bruke ord som «frieri” eller «flørt” som metaforer når politikere søker nye alliansepartnere. I likhet med andre aviser omtaler vi gjerne kjente politikere med fornavn, fordi vi vet leserne har lettere for å identifisere seg med personer enn med partier eller saker. I aviser som VG og Aftenposten kan vi lese om min navnebror Jonas som flørter med både skattelette og Nord-Norge banen, og Erna som flørter med alt fra Senterpartiet til KrF. Eller om Sylvi og Erna som begge frir til din partileder Trygve, i håp om å få flertall på Stortinget. Noen ganger er det også menn som er på frierferd til menn, som når Aftenpostens kommentator Harald Stanghelle skrev om «den åpenlyse flørten mellom Jonas Gahr Støre og Knut Arild Hareide.

Det sier seg selv at ingen av disse oppslagene har vært felt for brudd på pressens etiske regelverk som er nedfelt i Vær varsom-plakaten.

Jeg ber derfor om å bli trodd på at vi overhodet ikke hadde noen tanker om at du som kvinnelig politiker er mindre profesjonell, saklig eller dyktig når vi benyttet liknende språkbruk for å beskrive et eventuelt samarbeid med Høyre og de andre partiene på borgerlig side etter valget. Tvert imot, under valgkampen har vi gitt bred dekning til Senterpartiets og dets nye listetopp i Vefsn. I et av leserinnleggene fortalte du også åpenhjertig om den store belastningen det har vært å stille til politisk valg, i form av trusler, hets og sjikane fra fremmede på sosiale medier. Den form for oppførsel mot våre lokalpolitikere er fullstendig uakseptabel, og noe vi selvsagt fordømmer på det aller sterkeste.

Det var altså overhodet ikke ment å være verken «sexistisk” eller «nedlatende” da vi tillot oss å leke litt med velkjente politiske klisjeer i to titler i avisa. De som har lest de to sakene i stedet for bare tittelen, vil også se at du framstilles som en minst like seriøs og dyktig politiker som andre politikere vi omtaler i Helgelendingen, uansett kjønn og alder.

Likevel, vi erkjenner at det var ubetenksomt å bruke denne tittelen i denne situasjonen. I respekt for den viktige jobben du utfører og negative opplevelsen du har hatt, har jeg nå tatt bort ordene «frieri” og «flørt” i titlene på de to omtalte sakene. Håper det er en løsning som er akseptabel og at vi kan se fram mot fire nye spennende og givende år i kommunepolitikken, uansett utfall på mandag.

Ønsker deg lykke til med valget!

Hilsen,

Jonas, sjefredaktør i Helgelendingen