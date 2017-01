Torsdag måtte en amerikansk turist berges ned fra fjelltoppen Reinebringen i Lofoten. Da var det både uvær, kraftige snøbyger, skredfare og 25 sekundmeter vind i området.

Det førte til en tidkrevende og svært vanskelig jobb for redningsmannskapene, som etter over fem timers hardt arbeid lyktes i å hente mannen ned.

Ordfører i Moskenes, Lillian Rasmussen, er svært kritisk til at enkelte legger ut på en slik tur under slike forhold som det var i går.

– Det er direkte uansvarlig.

Både uværet og skredfaren var varslet, blant annet var alle bussene i Lofoten innstilt som følge av været.

– Det sier jo litt om hvilket vær det var. At man da legger ut på fjelltur er for meg helt uforståelig.

Store ressurser ble satt inn i redningsaksjonen etter mannen. FOTO: Tommy Johansen. Du trenger javascript for å se video. Store ressurser ble satt inn i redningsaksjonen etter mannen. FOTO: Tommy Johansen.

Omtales som et av Lofotens farligste turmål

Fjellet omtales som et av de farligste turmålene i Lofoten og både kommunen og den lokale turistinformasjonen har i flere år advart mot å ta seg opp på Reinebringen, på grunn av flere bratte partier.

Lillian Rasmussen, Ordfører i Moskenes. Foto: Privat

Det pågår et arbeid med å sikre stien opp til fjellet, men arbeidet er ikke ferdigstilt.

Kommunen har derfor hengt opp et skilt ved foten av fjellet, der det advares mot turen.

– Jeg vet ikke hva mer vi kan gjøre. Vi kan jo ikke akkurat stå vakt ved fjellet og holde folk fast heller, sier hun oppgitt.

I oktober 2015 omkom en 21 år gammel amerikansk fjellturist i en ulykke i Reinebringen. Han utgjør en av fire unge mennesker som har mistet livet i det etter hvert svært kjente fjellet i Lofoten de siste syv årene.

Økning i antall redningsoppdrag

Rasmussen får støtte av lensmann i Vest-Lofoten, Asbjørn Sjølie.

Selv om vedkommende var godt kledd, tilsa været i går at man heller burde holdt seg hjemme, mener lensmann Asbjørn Sjølie i Vest-Lofoten. Foto: NRK

– Det var svært dårlig vær i går. Det var kraftig vind, og periodevis mye nedbør. Etter hvert ble det også rasfarlig, sier Sjølie.

– Å gå ut på tur da... Du setter både deg selv og ikke minst andre i fare. I tillegg bindes redningsmannskapene opp i mange timer.

Sjølie opplever at det har vært en betydelig økning i antall redningsoppdrag de siste par årene. Flere turister tar turen til Lofoten nå enn før.

– Informasjonsarbeid er viktig, og her har de som driver innenfor turistnæringa et ansvar.

Vil ikke fremme krav om erstatning

Avdelingsdirektør Bent-Ove Jamtli ved Hovedredningssentralen Nord-Norge forteller at oppdraget var meget krevende grunnet bratt lende og vanskelige værforhold med sterk turbulens og fallvinder i fjellet.

På Facebook har mange tatt til orde for at turisten burde straffes, men det blir ikke aktuelt å fremme noe form for erstatningskrav.

– Politiet kan iverksette etterforskning dersom det foreligger mistanke om lovbrudd. Så vidt HRS bekjent foreligger det ikke mistanke om lovbrudd i dette tilfellet, sier Jamtli.

Avdelingsdirektør Bent-Ove Jamtli i HRS Nord-Norge synes folk flest opptrer ansvarlig, men at det jobbes kontinuerlig med forebyggende tiltak. Herunder informasjon som bidrar til å bevisstgjøre folk på hvordan de bør opptre for å redusere faren for ulykker. Foto: Sigurd Steinum / NRK

Skeptisk til straff

Han opplyser at det i 2016 ble gjennomført 8881 større og mindre redningsaksjoner i regi av Hovedredningssentralene og de lokale redningssentralene i hvert politidistrikt.

– Av disse, så var det ingen redningsaksjoner i vårt ansvarsområde som viste seg å være iverksatt som følge av brudd på norsk lovgivning.

Jamtli er generelt skeptisk til å innføre et regime hvor det kan medføre erstatningsansvar eller straff å bli gjenstand for en redningsaksjon.

– Vi risikerer at terskelen for å melde noen savnet, eller be om hjelp, blir mye høyere. Dette vil i verste fall føre til at redningstjenesten blir varslet for sent.