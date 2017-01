Uvær i nord fører til kolonnekjøring, innstilte fly og fergestans

– Det er mye som er stengt, sier Synnøve Lukkassen hos Veitrafikksentralen i Mosjøen.

Hun ramser opp en rekke fjelloverganger hvor det enten er stengt eller kolonnekjøring i formiddagstimene torsdag.

Deriblant Saltfjellet og Beiarfjellet i Nordland, Sennalandet og Ifjordfjellet i Finnmark, hvor det nå er kolonnekjørt. Førstnevnte var stengt noen timer natt til torsdag.

Over Umbukta, Bjørnfjell og Snefjord–Havøysund er det nå stengt. Se en oppdatert oversikt fra Statens vegvesen her.

– I tillegg er en lang rekke fergesamband rammet. Folk burde ta en vurdering om man ønsker å legge ut på veien, slik det er i dag. Mye kan skje. I går veltet for eksempel en buss, sier Lukkassen.

Fem personer ble sendt til legevakt for en sjekk etter at bussen de satt i veltet i Øksnes i Vesterålen. Foto: Jens Andre Mehammer Birkeland

– Kan bli stengt på kort varsel

Sent onsdag kveld var E6 stengt over Kvænangsfjellet, noe som innebar at det ikke var mulig å benytte den viktigste ferdselsåren mellom Troms og Finnmark. Denne strekningen åpnet igjen ved 1.30-tiden natt til torsdag.

Lukkassen hos Veitrafikksentralen i Mosjøen oppfordrer folk til å kjøre forsiktig, for det meldes om vanskelige kjøreforhold.

– Ja, vi får en del henvendelser fra bilister der ute. Mange som ringer lurer på om veiene og bruene er åpne. På Helgelandsbrua lyser det gult nå, med vindkast på 26,65 meter per sekund. Her går grensen går ved 32. Ting kan bli stengt på kort varsel.

Her slår bølgen inn over kamerateamet. Du trenger javascript for å se video. Her slår bølgen inn over kamerateamet.

Innstilte flyavganger

Trafikalt er det først og fremst Nordland som er rammet av uværet, selv om det på enkelte strekninger i Troms meldes om kraftig snøfall, isete veier og vanskelige kjøreforhold.

Kenneth Olaussen hos operasjonssenteret til Widerøe forteller at de merker uværet i dag. De flyr over Leknes, Røst, Andenes og sliter på Helgeland – blant annet Mosjøen.

– Vi sliter jevnt over på mange flyplasser, også i Troms og Finnmark, hvor snøvær skaper forsinkelser. Det er en del værutfordringer i dag.

– Reisende oppfordres til å følge med å informasjon vi blant annet sender ut på tekstmelding fortløpende, sier OIaussen.

Hurtigruten opplever problemer

Hurtigruten melder på egne nettsider om flere kanselleringer på grunn av det dårlige været.

Hurtigruteskipet MS Lofoten er på vei nordover fra Trondheim, men uværet langs kysten gjør at skipet har kansellert Rørvik, Brønnøysund, Sandnessjøen, Nesna og Ørnes, skriver NTB. «I rute fra avgang Tromsø 20. januar», skriver selskapet.

En ringerunde NRK har gjort til operasjonssentralene til politiet viser at uværet foreløpig ikke har gjort noen større skade, annet enn trær som har falt over veien her og der.

Folk bør være OBS på at det kan ligge trær over veien, lyder oppfordringen.