Siste: Mannskapet fra Røde Kors som har forsøkt å klatre opp fjellsiden til fots, har snudd som følge av uvær, dårlig sikt og tiltagende skredfare. En alpin redningsgruppe fra Svolvær er flydd inn med helikopter for å bistå i aksjonen, opplyser Hovedredningssentralen.

– Det er tette byger, mørkt og 25 sekundmeter vindstyrke i området, sier Rune Davidsen ved Hovedredningssentralen til NRK.

– Kan ikke sette flere liv i fare

Den amerikanske turisten, som meldte i fra i 15.00-tiden i ettermiddag om at han var skadd i en fot og ikke kom seg ned fra fjellet på egen hånd, er lokalisert. Men det er altså store problemer med å få hentet mannen ned som følge av uværet.

– Helikopteret klarer ikke å komme seg til. Mannskapet fra Røde Kors har derfor forsøkt å ta seg opp til mannen til fots, men de har nå snudd og gått ned igjen som følge av uvær og tiltagende skredfare.

En alpin redningsgruppe blir nå flydd inn fra Svolvær med helikopter, for å bistå i aksjonen.

– Mannen har ligget oppe i fjellsiden siden 15.00-tiden i ettermiddag. Hva vet dere om hvordan han er kledd?

– Da vi var i kontakt med han, sa han at han klær som skal kunne holde han varm i noen timer. Men når man blir liggende ute i flere timer i dette været her, er det ikke mye som skal til for å bli nedkjølt, sier Davidsen.

Politiet sier de gjør alt de kan for å berge den amerikanske turisten ned.

– Men vi kan ikke sette flere folk i fare, sier operasjonsleder Grete Birkeland i politiet.

– Kan uværet ha kommet overraskende på mannen?

– Nei, det har vært dårlig vær hele dagen, sier Birkeland.

Omtales som et av Lofotens farligste turmål

Fjellet der den utenlandske turisten sitter fast, er blant Lofotens mest populære toppturer, men også blant de farligste som følge av en bratt og løs sti.

I oktober 2015 omkom en 21 år gammel amerikansk fjellturist i en ulykke i Reinebringen. Han utgjør en av fire unge mennesker som har mistet livet i det det etterhvert svært kjente fjellet i Lofoten de siste syv årene.

NRK har tidligere skrevet om Moskenes turistinformasjon som advarer mot turen. Turistinformasjonen har også hengt opp et skilt med en advarsel, men toppen besøkes likevel av flere tusen turgåere hvert år.

I fjor ble det bevilget imidlertidig Miljødirektoratet 1,4 millioner kroner til sikring av Reinebringen.