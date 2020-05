Ordfører i verdensarvkommune fortviler over byråkrati: – Kan ikke sette et samfunn på vent i fem år

Vegaøyan på Helgelandskysten i Nordland står på Unescos verdensarvliste. En av årsakene er ærfuglene og den tusenårige tradisjonen med å sanke ærfugldun.

Etter flere års kamp fikk verdens største oppdrettsselskap Mowi i april tillatelse til å drive med oppdrett på Rørskjæran inne verdensarvområdet.

Det ble klart etter at Klima- og miljødepartementet opphevet Miljødirektoratets vedtak om å trekke tilbake utslippstillatelsen. Mowi har dermed en fem år lang midlertidig tillatelse til å drive oppdrett i Vega.

Den kontroversielle avgjørelsen har møtt mye kritikk.

Et av argumentene er at den endelige konsekvensutredningen som skal redegjøre for forholdet mellom oppdrett og verdensarvverdiene, ikke er ferdig.

Denne uka ble det kjent at FN har sendt et bekymringsbrev, hvor de stiller spørsmål til hvor det blir av kunnskapsgrunnlaget. Lederen av den norske Unesco-kommisjonen uttalte til NRK at situasjonen er pinlig for Norge.

Egg-og duntradisjonen på Vega Foto: Kjartan Trana / NRK Ekspandér faktaboks Vegaøyene er ærfuglens rike. I mer enn 1.000 år har øyværingene dratt opp tang til tørking som de har brukt til reir under skjul av rakved og i små hus bygget av stein. Familiene har laget reir til hundrevis fugl, passet på at fuglen fikk den nødvendige ro til å slå seg ned og sørget for at verken rovfugl eller firbente skapninger fikk rane reirene.

Til gjengjeld forsynte de seg med halvparten av de ferske eggene og med edderduna når fuglen forlot reiret. Med en inntekt som kunne utgjøre rundt halve årsinntekten, var det viktig å få fuglen til å legge seg på eiendommen.

Dette er bakgrunnen for at øyboerne begynte å legge forholdene til rette for fuglen: de laget reir og spesielle hus (ebaner) nær bolighuset de selv bodde i. Det var om å gjøre for den enkelte øyboer å få flest mulig ærfugl til å legge seg på hennes /hans land for hekking.

Under ruginga ble fuglene skjermet for farer. Med nitid innsats fikk øyboerne på denne måte hånd om den verdifulle duna fra fuglene.

Da befolkningen flyttet fra øyene fra 60-tallet, gikk ærfuglbestanden tilbake. På 80-90-tallet herjet mink i de fleste av de gamle dunværene og bare et fåtall ærfugl lå i husene og reirene som øyværingene bygde til dem.

Etter verdensarvstatusen har tradisjonen blitt tatt opp på stadig flere øyer. (kilde: Verdensarv Vegaøyan)

Ærfuglen er kåret til Nordlands fylkesfugl. Foto: Bård-Jørgen Bårdsen / NINA

Vega kommune har jobbet med å konsekvensutrede området i flere år.

Men utredningene som er gjort, ble ikke godkjent av Riksantikvaren, som ønsker en tilleggsutredning.

Denne utredningen skal se på hvilke konsekvenser oppdrett kan få for verdensarvstatusen.

Vega-ordfører Andre Møller er oppgitt over hele prosessen.

– En slik utredning blir så omfattende at det trolig ikke finnes kompetanse i Norge for å gjøre en slik utredning. Man kan ikke sette et samfunn på vent i fem år i påvente av et svar man ikke vet noe om.

Hva som skjer dersom en ny utredning konkluderer med at oppdrett og verdensarvstatus ikke er forenlig, vil ikke ordfører Andre Møller tenke på. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Vega er allerede i gang med å utarbeide et tilleggsutredningsprogram som skal oversettes til engelsk. Deretter skal utredningen ut på et internasjonalt anbud.

Jobben med å få utredet konsekvensene for å slippe Mowi til i verdensarvområdet har foreløpig vart i tre år.

– Jeg ser ikke bort fra at det vil gå både ett og to år til.

Vil gjøre det samme som i Bergen

Riksantikvar Hanne Geiran sier at tilleggsutredningen er helt nødvendig for å svare på spørsmålene fra Unesco.

– Norge har signert verdensarvkonvensjonen, og har ansvar for å følge opp de reglene som gjelder for norske verdensarvsteder. Dette betyr blant annet at konsekvensene for verdensarvverdiene må utredes tilstrekkelig før planene for fiskeoppdrett kan vurderes.

– Unescos rådgivende organer for natur- og kulturarv (IUCN og ICOMOS) pekte i 2017 på flere spørsmål som må besvares før man tar stilling til oppdrett i Veagøyan verdensarvomåde. Tilleggsutredningen er nødvendig for å svare på disse spørsmålene.

Og for å få svar på disse spørsmålene er man nødt til å søke hjelp i utlandet.

– Unesco har utviklet metoder for konsekvensutredninger for planer og tiltak i verdensarvområdene. Det finnes god kompetanse internasjonalt, fordi slike utredninger skal gjøres for alle verdensarvsteder som planlegger tiltak.

– Riksantikvaren er rådgiver for Vega kommune, og vårt råd har vært at et internasjonalt anbud, der både norske og internasjonale utredningsmiljøer deltar, vil sikre best mulig resultat. Konsekvensene av en bybane foran Bryggen i Bergen utredes nå, og Bergen kommune valgte utenlandske konsulenter til det.

Fakta om UNESCO Ekspandér faktaboks UNESCO eller FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon er en organisasjon under De forente nasjoner (FN) med formål å bidra til fred og sikkerhet ved å fremme internasjonalt samarbeid gjennom utdanning, vitenskap og kultur for å fremme universell respekt for rettferdighet og menneskerettigheter sammen med frihetproklamert i FN-charteret. Det er etterfølgeren til Folkeforbundets International Commission on Intellectual Cooperation. UNESCO har per januar 2019 193 medlemsstater etter at USA og Israel meldte seg ut. Hovedkontoret ligger i Paris, men organisasjonen har også en rekke underkontorer rundt om i verden. De fleste av disse er samlingskontorer som dekker tre eller flere land, men det finnes også nasjonale og regionale kontorer. UNESCO søker å oppnå sine mål gjennom fem store programmer: utdanning, naturvitenskap og samfunnsvitenskap, kultur og kommunikasjon og informasjon. Prosjekter støttet av UNESCO inkluderer leseferdighets', tekniske og læreropplæringsprogrammer, internasjonale vitenskapelige programmer, fremme av uavhengig media og pressefrihet; regionale kultur- og historieprosjekter, fremming av kulturelt mangfold, oversettelser av verdenslitteratur, internasjonale samarbeidsavtaler for å sikre verdens kultur- og naturarv (verdensarvsteder) og til bevare menneskerettigheter, og forsøker å bygge bro over det globale digitale skillet. UNESCO har som mål å «bidra til å bygge fred, fattigdomsbekjempelse, bærekraftig utvikling og interkulturell dialog gjennom utdanning, vitenskap, kultur, kommunikasjon og informasjon». Kilde: Wikipedia

Nekter å plukke opp regninga

Da arbeidet i verdensarvområdet ble stanset i fjor vår, hadde Mowi investert om lag 10 millioner kroner på anlegget. Planen er å opprett ni stillinger på anlegget til rundt 100 millioner.

Vega kommune har allerede brukt én million kroner på sin utredning. En omfattende tilleggsutredning vil koste minst én million kroner til, tror ordføreren.

Den regningen kommer ikke kommunen til å ta.

– Hvis Riksantikvaren ønsker mer kunnskap om området må de bla opp. Vi mener vi har nok kunnskap. Jeg har ikke tenkt å ta penger fra skolebudsjettet til dette, det er helt sikkert, sier Møller.

Riksantikvar Geiran sier det er et grunnleggende prinsipp i miljøforvaltningen at den som planlegger et tiltak, skal betale for det. Men Riksantikvaren og Miljødirektoratet har signalisert til kommunen at de vil være med å betale for tilleggsutredningen, og har satt av midler til dette.

To oppdrettsanlegg allerede

Møller opplyser at det allerede finnes to oppdrettsanlegg inne i verdensarvområdet, som Nova Sea driver.

De fikk konsesjon til å drive oppdrett i 2011 – sju år etter at Vega fikk vernestatus.

– Også den gang ble det konsekvensutredet, uten at Riksantikvaren reagerte. Jeg kan ikke skjønne hvorfor det er annerledes nå.

Geiran svarer at hverken kulturminneforvaltningen eller Fylkesmannen var tilstrekkelig oppmerksomme på problemstillingen i 2011.

– Unesco har de senere årene laget et tydelig rammeverk for hvordan konsekvensutredninger skal gjøres. Dette rammeverket viser også at tidligere oppdrettsanlegg ikke er utredet godt nok.

Mister innbyggere

Foto: Scanpix

Allerede da Vega fikk verdensarvstatus i 2004 var frykten at kommunen skulle bli vernet mot framtidig næringsutvikling.

Imidlertid ble det laget en intensjonsavtale med statlige og kommunale myndigheter om at verdensarven ikke skulle være et vern, men en status.

Om bruk av et verdensarvområde Ekspandér faktaboks Et verdensarvområde kan godt bli gjenstand for forskjellige former for bruk, både tradisjonelle og nye, så lenge de er økologisk og kulturelt forsvarlige. Men statsparten og partnerne må passe på at bruken ikke får en negativ innvirkning på områdets fremragende universelle verdi, integritet eller autentisitet. Det er viktig at all bruk er økologisk og kulturelt forsvarlig. Når det gjelder en del områder, vil ikke menneskelig bruk være hensiktsmessig. Lover, politikk og strategier som påvirker verdensarvområder, må sikre at områdets fremragende universelle verdi blir bevart. De må videre støtte opp under arbeidet med å ta vare på kultur- og naturarven i bred forstand og oppfordre og oppmuntre de involverte kommunene og de øvrige aktørene til å ta aktivt del i arbeidet. Dette er nødvendig for å sørge at området blir sikret, tatt vare på, forvaltet og formidlet på en bærekraftig måte. Kilde: Retningslinjer for gjennomføring av verdensarvkonvensjonen

– Både fiskeri, landbruk, turisme og næring skulle ha samme utvikling som landet for øvrig. Vi kan ikke ha det slik at vi må ha internasjonale utredninger for å drive næringsvirksomhet.

Nå frykter han at denne prosessen skal utvikle seg til en ny vernerunde.

Siden 2004 har Vega mistet 194 innbyggere. Selv om 80 prosent av Vega kommune er sjøarealer, er det landbruk som er hovednæringen i kommunen.

For 20 år siden var det 110 registrerte fiskere her. Nå er det fem igjen.

I det 1078 kvadratkilometer store verdensarvområdet er det én fastboende igjen. Ærfuglvokterne som virker i området har en gjennomsnittsalder på mellom 60 og 70 år.

Ifølge ordføreren har det vært jobbet i ti år med rekruttering. Så langt har de klart å rekruttere to-tre nye.

De senere år har det vært en dramatisk nedgang i ærfuglbestanden. Situasjonen for den godlynte andefuglen med den eksklusive duna er dyster både sør og nord i landet. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Hvis vi skal ha folk her som skal stelle ærfugl og fortsette den kultiveringen vi har hatt i 1500 år, må det være rom for næringsvirksomhet. Hvis det ikke er folk igjen for å stelle landskapet, vil statusen forvitre.

Ved de to oppdrettsanleggene i verdensarvområdet er det i dag 25 ansatte, som alle er mellom 22–35 år gamle.

– De får barn og bosetter seg i kommunen.

– Dersom utredningen viser at oppdrett og verdensarv ikke kan kombineres, hva er da viktigst for Vega?

– Dersom det skjer tror jeg regjering og storting kommer på banen med avbøtende tiltak til Vega kommune. Både økonomisk kompensasjon og andre offentlige arbeidsplasser.

– Sameksistens må være mulig

– Fra tidligere utredninger vet man allerede mye om hvordan oppdrett påvirker miljøet, mener stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H). Foto: Emil Harjo Indsetviken / NRK



Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) fra Nordland støtter ordføreren på Vega.

– Da verdensarven ble etablert ble det slått fast at må kunne ha næringsaktivitet parallelt med verdensarv. Med den utviklingen vi har sett innen for havbruk bør det være mulig å forene havbruk og verdensarv på en god måte.

Samtidig må man gjennomføre de konsekvensutredningene som må gjøres.

– Hvem som skal gjøre det og hvem som skal betale må vi ta i en ny runde, mener Margunn Ebbesen.