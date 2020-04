Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland sa i 2016 ja til at Mowi kunne få drive med oppdrett på Rørskjæran i Vega i Nordland.

Men i april i fjor trakk Miljødirektoratet tilbake tillatelsen. Bakgrunnen var at det ikke ble tatt hensyn til Vegaøyans verdensarvstatus da fylkesmannen innvilget søknaden.

Siden har det vært frem og tilbake.

Mowi klaget på avgjørelsen, og i august var selskapet i møte med departementet.

I dag kom endelig kontrabeskjeden Mowi har ventet på: Klima- og miljødepartementet opphever Miljødirektoratets vedtak om å trekke tilbake utslippstillatelsen.

De får rett og slett tilbake tillatelsen til å sette fisk i sjøen rundt Vega etter mange års omkamp.

Kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i oppdrettsselskapet Mowi. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Kommunikasjonssjefen i Mowi, Eivind Nævdal-Bolstad, kalte det hele for ei « skikkelig byråkratisk suppe ». Torsdag er han i et ganske annet humør.

– Dette er en god dag for Mowi og en god dag for Vega kommune, sier Nævdal-Bolstad til NRK.

– En frustrerende prosess

– Dette betyr at vi kan etablere rett i underkant av ti nye arbeidsplasser i Vega og det betyr at vi kan sette fisk i sjøen.

Nå arbeider de med å se hvor raskt de kan sette fisk i sjøen. Nævdal-Bolstad tør ikke å spå hvor lang eller kort tid det vil ta før de er i gang på Helgeland.

– Hvis det er én ting denne prosessen har vist, er det at det ikke skal stå på Mowi her. Så vi skal få ut fingeren, sier han.

Kommunikasjonssjefen er klar på at det har vært en krevende prosess.

– Den har vært frustrerende. Vi er et stort selskap med mye ressurser, som gjør at vi har folk som har kunnet følge prosessen hele tiden. Det vet jeg ikke om småselskaper langs kysten hadde vært i stand til – og slik skal det ikke være.

Da arbeidet i verdensarvområdet ble stanset i fjor vår, hadde Mowi investert om lag 10 millioner kroner på anlegget.

Les hele vedtaket her

– Helt rett

Vega-ordfører André Møller (Ap) har vært svært engasjert i saken for å få oppdrettsgiganten til kommunen.

På et tidspunkt gikk Klima- og miljødepartementet ut og ba Møller om å « skru ned volumet lite grann og forstå at disse prosessene må kjøre seg ferdig ».

Nå som avgjørelsen er tatt på nytt, kan han endelig roe seg ned.

– Dette er en helt rett avgjørelse, sier ordføreren til NRK.

Ordfører André Møller (Ap) Vega håper man nå kan se fremover og legge saken bak seg en gang for alle. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Bakgrunnen for utsettelsene har vært at man venter på utredninger og ikke har alle svarene på hva oppdrett her betyr for verdensarvområdet.

Møller sier det ikke er noe problem å gå i gang før man har disse svarene.

– Normalt sett hadde det vært det, men dette er såpass tungtveiende utredninger. Man kan ikke sette et helt samfunn på vent i fire-fem år, en hel kommune for å avvente en slik situasjon. Det er kjempeviktig for oss at vi får ei utvikling i havbruksnæringa på lik linje med andre kommuner.

Helgelandskommunen Vega har rundt 1200 innbyggere. Møller anslår at de bare på havbruksfondet har tapt omkring 6,5 millioner kroner.

– Nå er det på tide at dette legges dødt. Så får man gjøre de utredningene som skal gjøres og ta det derfra.