Opprør mot godstog-kollaps: – Vil gi gigantisk klimagassutslipp

Før helga skrev NRK at en godstog-kollaps vil kunne betyr 365.000 flere vogntogturer på veiene våre hvert år.

1000 flere vogntog på veiene hver dag vil tilsvare en økning i 175.000 tonn CO₂ i økte klimagassutslipp årlig, ifølge miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender.

– Det tilsvarer 80.000 fossile personbiler. Regjeringen må svare på hvem som skal ta regningen for utslippene neste år, sier Anja Bakken Riise som er leder i Framtiden i våre hender.

Vi frykter at 500 klimajobber i togselskap og jernbaneterminaler går tapt i om ikke regjeringen tar grep, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. Foto: Renate Madsen / Pressebilde

Frykter jobbflukt

Selskapene som frakter gods på jernbane frykter konkurs – hvis ikke betingelsene blir bedre. Allerede til sommeren vurderer CargoNet å gi seg.

Statssekretær Anders Werp i Samferdselsdepartementet, (H) sa sist uke at regjeringen ikke kunne sette en dato for når de eventuelt kan opprette støtteordninger for selskapene.

En slik støtteordning er allerede innført i sju andre europeiske land.

Vogntogtrafikken har økt kraftig de siste årene. Her fra Bjørnfjell. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Anja Bakken Riise kaller arbeidet regjeringen gjør for jernbanesatsingen en «falitterklæring». Hun frykter at manglende handling vil føre til at 500 klimajobber i togselskap går tapt.

– Det er tragisk. På den ene siden skryter de av satsingen sin på jernbane. På den andre siden lukker de øynene for at denne typen godstransport holder på å legge ned.

Statssekretær Anders Werp lister opp følgende kortsiktige tiltak for å komme bransjen i møte:

430 millioner kroner går til særskilte godstiltak for jernbane for inneværende år.

Åtte milliarder brukes på fornyingstiltak, som godstransporten også høster goder fra.

– Nå jobber vi med en direkte støtteordning til godstransport på jernbane for å få godsoverføring fra vei til bane, sier Werp.

– Helt høl i huet

Naturvernforbundet lister opp svevestøv og annen forurensing langs veiene med flere lastebiler.

Fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet tror nordmenn flest frykter økt vogntogtrafikk på veiene. – Det skaper utrygghet, sier han. Foto: Naturvernforbundet

– Nye og bedre veier har gjort det billigere og raskere å frakte varer med lastebil. Det har også åpnet opp for større og tyngre biler, som danker ut togfrakt. Dette er helt høl i huet for å bruke et sånt ord, sier fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet

Fylkesleder Thomas Johansen Miljøpartiet De Grønne Nordland peker på en todelt løsning. Regjeringen må gjøre sitt. Men vi som forbrukere må også ta grep.

– Vi krever at alt skal være billigst mulig. Men vi vet lite om hvordan varene havner i butikken. Ved hjelp av kjøpekraft og forbrukermakt kan vi påvirke. Vi kan handle mer lokalt.