Fungerende kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet, Njål Svingheim, skisserer her hvilke arbeider som skal bidra til at det kan gå flere og raskere godstog mellom Bodø og Oslo:

Det ligger i Jernbanedirektoratets godsstrategi at det skal bli økt kapasitet for godstrafikk på både Dovrebanen og Nordlandsbanen. Det anbefales der at dette skal skje som en trinnvis utvikling slik at effekten kan tas ut etter hvert, med mål om at det skal bli plass til flere og lengre godstog samtidig som også persontrafikken øker. For å få til dette må kryssingssporene utvides flere steder slik at godstog på minst 600 meters lengde kan møtes. Det må også bygges noen helt nye kryssingsspor.

I år har vi nylig tatt i bruk en forlengelse av kryssingssporet på Kvam i Gudbrandsdalen, mens forlengelsen av kryssingssporet på Ler sør for Trondheim er under anlegg. Samtidig pågår byggingen av dobbeltspor (intercityutbyggingen) på strekningen Venjar – Eidsvoll – Langset, og det ventes oppstart videre nordover på strekningen Kleverud – Sørli – Åkervika ved Hamar med det første. Intercityutbyggingen på hele strekningen sør for Lillehammer er også svært viktig for godstrafikken. På den aller sørligste delen av strekningen, Hovedbanen, pågår det nå en utredning som skal vise hvordan kapasiteten kan økes også der.

Utenom intercityutbyggingen legges det i godsstrategien opp til å bruke vel én milliard kroner på godstiltak (vesentlig kryssingsspor) på Dovrebanen i neste NTP-periode 2022-33. Det innbærer en videreføring av arbeidet med å legge til rette for lengre tog som har pågått i flere år allerede. Med det vil det kunne kjøres minst 600 meter lange, og flere, godstog Oslo – Trondheim samtidig som persontrafikken også øker.

For Nordlandsbanen legges det opp til at strekningen nord for Mo i Rana utvikles for 600 meter lange godstog. (Trondheim – Mo kan ta slike toglengder i dag). For å få til det må det bygges et nytt langt kryssingsspor oppe på Saltfjellet (Sukkertoppen), samt at nytt signalanlegg (ERTMS) på Nordlandsbanen innføres som planlagt. Sør for Steinkjer skal det etter planene kjøres flere persontog (halvtimesruter), og derfor må det også gjøres tiltak der for godstrafikken gjennom bygging av et nytt kryssingsspor (ved Vudu) for å hindre at den blir skadelidende.

Det er altså planlagt en rekke tiltak på både Dovre- og Nordlandsbanen for å øke kapasiteten og lønnsomheten i godstrafikken. Tiltakene er (og de nye blir) spilt inn i arbeidet med Nasjonal transportplan. Inneværende NTP har en godspakke på 18 milliarder kroner for hele banenettet. Som nevnt er dette også kryssingssporforlengelser som er under anlegg og nylig tatt i bruk, i tillegg ligger det der inne store tiltak i perioden 2022 – 2026 som f.eks elektrifisering av strekningen Hamar – Elverum – Kongsvinger, noe som også vil øke kapasiteten for andre tog på strrekningen sør for Hamar.