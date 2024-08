Saken oppsummert: Per Inge Holmen (68) fra Mo i Rana ble svindlet for flere titalls tusen kroner etter å ha klikket på en falsk annonse der Magnus Carlsen reklamerte for investering i kryptovaluta.

Holmen ble overtalt til å investere 30.000 kroner og la svindleren overta datamaskinen hans for å vise hvordan han kunne følge med på kursene.

Etter to måneder oppdaget han at 12.000 kroner hadde forsvunnet fra kontoen hans, og senere ble kontoen tømt for flere titusener.

68-åringen fra Mo i Rana så en annonse med verdens beste sjakkspiller Magnus Carlsen, som reklamerte for å investere i kryptovaluta.

– Jeg har spilt sjakk med ham en gang, og fulgt ham i mange år. Hadde det vært noen andre ville jeg advart meg selv. Men det var jo Magnus. Så da ble jeg lurt.

Gikk fem på

Per Inge Holmen viser NRK annonsen som endte med at kontoen hans ble tappet av svindlere.

– Den er lagt ut som en nyhetssak, hvor det avsløres hvordan Magnus Carlsen tjener penger. Og så anbefaler han alle å investere i krypto.

Holmen forteller at det var ingen ting i annonsen som gjorde at han tenkte at det kunne være svindel.

– Jeg tenkte at «tja, kanskje jeg skal prøve å investere i kryptovaluta».

Holmen bestemte seg for å satse 3000 kroner og klikket på annonsen.

Han forteller at han raskt ble kontaktet av selskapet, som opprinnelig holdt til i Sveits.

– Mannen som kontaktet meg fortalte at pengene jeg var villig til å investere skulle stå på konto i ett år. Og så kunne jeg følge med på hvor mye innskuddet økte i verdi.

Per-Inge Holmen leter på nett etter annonsen som endte med at kontoen ble tappet av svindlere. Foto: Frank Nygård / NRK

Holmen forteller at han ble overtalt til å la mannen overta datamaskinen hans.

– Han forklarte at det var lettere for ham å vise meg hvordan jeg kunne følge med på kursene og slike ting.

De neste ukene ble Holmen overtalt til å investere 10.000 kroner til. Og så nye 10.000.

Etter to måneder oppdaget han at 12.000 kroner plutselig hadde forduftet ut av kontoen.

– Først lurte jeg på hvordan det var gått til. Jeg hadde jo ikke gått med noen overføring. I ettertid har jeg skjønt at han må ha kommet seg inn i banken min, sier Holmen.

Holmen kom over en falsk annonse som lurte ham til å investere. Foto: Skjermdump

Han forteller at da han tok kontakt, fikk han beskjed om at det var en datafeil.

– De beklaget, og sa at de skulle ordne dette raskt. Da tilbakeførte de 8000 kroner og sa at de skulle ringe meg dagen etter og overføre de resterende 4000.

Det skjedde ikke, ifølge Holmen.

– Da ble kontoen tømt for flere titusener, hevder Holmen, som ikke ønsker å oppgi det helt konkrete beløpet.

Like etterpå ble han oppringt av banken sin som fortalte at de hadde sperret kontoen hans. Dette etter at de hadde oppdaget at noen hadde utnyttet ID-en, og det gikk store beløp ut av bankkontoen hans.

TietoEvry som driver overvåkning av banktransaksjoner har i sommer hatt rekord i svindelforsøk. – Vi har hatt all time high flere måneder i strekk, sier Andre Moen Eide. Foto: Frank Nygård / NRK

17.000 svindelsaker i juli

Per Inge Homen er ikke alene om å bli svindlet.

Hos TietoEvrys krimsenter i Mo i Rana sitter 70 personer og overvåker 4 milliarder bank- og korttransaksjoner i året for banker i Norden, og Europa. Hvert døgn avdekker selskapet 500 forsøk på svindel.

Det forteller leder av krimsenteret André Moen Eide.

– Vi har hatt all time high flere måneder i strekk. Det toppet seg i juli med 17.000 svindelsaker. Det er ny rekord.

TietoEvrys statistikk viser en stor økning siden januar 2023:

– Ringte en gang om dagen

Per Inge Holmen ble utsatt for en såkalt investeringssvindel.

Svindlerne bruker lang tid på å opparbeide seg tillit, og er ofte i kontakt med offeret for å innhente mest mulig informasjon om personene som skal svindles.

Holmen forteller at han i en periode ble oppringt en gang om dagen.

– Det var en hyggelig mann. Det var nesten så jeg gledet meg til de daglige telefonsamtalene. Vi snakket også om personlige ting, som familie. Jeg gikk rett på limpinnen, konstaterer Holmen.

– Skremmende

Ifølge Andre Moen Eide hos Tieto Evry klarer man så langt å stanse rundt 90 til 95 prosent av alle svindelforsøk. Men også svindlerne blir mer og mer sofistikerte.

Selskapet oppdager alle typer av svindel, fra krypto til kjærlighetssvindel.

Hos Tieto Evry klarer man så langt å stanse rundt 90 til 95 prosent av alle svindelforsøk, ifølge dem selv. Foto: Frank Nygård / NRK

– Det vi synes er ekstra skremmende er deep fake-teknologien, hvor svindlerne utgir seg for å være noen du kjenner. Det er skummelt, sier Eide.

Hva er «Phishing»? Phishing, på norsk også kalt nettfisking, er en betegnelse på digital snoking eller «fisking» etter sensitiv informasjon, som passord eller kredittkortnummer. Som Hæhre forklarer gjør svindlere dette ved å sende falske e-poster som ser ut som de kommer fra noen du stoler på. For eksempel kan man gjøre det gjennom «spoofing», ved å få en melding til å se ut til å komme fra en kjent avsender.

Såkalt phishing, hvor man skal trykke på en lenke er den mest brukte formen for svindel, men også kunstig intelligens, og deep fake tas mer og mer i bruk for å innhente personopplysninger, og penger.

– Vi tror at KI kommer til å bli tatt enda hyppigere i bruk av svindlere og andre med onde hensikter. Vi bruker samme teknologi for å avdekke avvik i store datamengder.

Per-Inge Holmen sier det er lett å være etterpåklok. I dag innser han at han burde forstått at tilbudet var for godt til å være sant.

– Det viser jo hvor dum jeg har vært.

– Jeg gikk rett på limpinnen, konstaterer Per-Inge Holmen. Foto: Frank Nygård / NRK

Og så er han takknemlig for at han fikk hjelp.

– Jeg fikk jo masse penger igjen av banken, og det er jeg glad for. Det skal folk huske, at dersom du har blitt svindlet får du mye igjen av det du har tapt.

Finans Norge: – Svindlet for en milliard i fjor

Forbrukerpolitisk redaktør Gro Nergård i Finans Norge forteller at i 2023 ble norske bankkunder forsøkt svindlet for 3 milliarder kroner. Det er ganske mye penger.

– Heldigvis er bankene gode. De klarer å stoppe to av 3 milliarder kroner. Men fremdeles var det en milliard som norske bankkunder ble svindlet for.

Finans Norge har også merket seg at svindlerne er mer profesjonelle.

Forbrukerpolitisk redaktør Gro Nergård i Finans Norge sier det god forbrukerbeskyttelse i Norge. – Det gjør at svindelutsatte stort sett får pengene sine tilbake. Foto: Kilian Munch

– De er kjempeproffe, det er store organisasjoner med mange ansatte. Derfor ligger de dessverre foran de mekanismene som bankene og andre setter opp for å ta dem.

Av alle telefonsamtaler som kommer inn til Norge i fjor var en av fire svindeltelefoner som ble stanset, sier Nergård.

Dersom du har blitt utsatt for svindel er det viktig å ikke være flau, mener Nergård.

– Si fra med en gang til dine nærmeste og banken. Hvis det ikke skjer raskt vil pengene sine være borte og ute av landet ganske fort. Vi samarbeider tett med politiet og telemyndighetene.

Har ansatt 10 nye medarbeidere

For fem år siden hadde Sparebank 1 Helgeland en halv stilling som jobbet med å avdekke svindel.

Nå har de en hel avdeling på 10 personer som jobber med å forhindre økonomisk kriminalitet, hvitvasking og terrorfinansiering.

– Den digitale kriminaliteten eksploderer. Det har vært en dobling i antall svindelhenvendelser bare det siste kvartalet, sier Hanne Nordgaard, som er administrerende direktør i Sparebank1 Helgeland.

– Deepfake er en ny måte å svindle på. Da stjeler man nummer og identitet. Man får en kunstig intelligens-robot til å etterligne stemmer, sier banksjef Hanne Nordgaard. Foto: Frank Nygård / NRK

For de kriminelle er digital svindel big business.

– Vi vet at disse pengene finansierer kriminelle nettverk, terror, og kanskje også stater. Så dette må vi som samfunn klare å håndtere,

Men mange nordmenn er litt naive og de kriminelle blir stadig mer avanserte.

– Vi tror så veldig godt om dem som tar kontakt med oss. Vi går fort på både de som vil gi oss stor avkastning og de som vil ha kjærlighet. Vi kjøper ting på nettet som vi ikke får levert. Og eldre går på autoritetshenvendelser fra politi og Skatteetaten.

Svindel er i ferd med å bli et stort samfunnsproblem. Heldigvis finnes det hjelp å få, ifølge banksjefen.

– Den nye finansavtaleloven er veldig forbrukervennlig. Dersom noen er blitt svindlet gjør bankene en undersøkelse. Dersom kunden ikke kan klandres, betaler vi tilbake de pengene som kunden er blitt svindlet.

