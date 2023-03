– Vindel på internett er et generelt problem og forekommer dessverre også på våre plattformer. Svindlere bruker i dag ulike metoder for å utnytte mennesker. Vi bruker betydelige ressurser på å løse dette bransjeproblemet, både på og utenfor våre plattformer.

– Når vi oppdager uredelig aktivitet, iverksetter vi tiltak som kan omfatte fjerning av innhold og deaktivering av kontoer. For å unngå å bli offer for ulike typer svindel oppfordrer vi folk til å bruke verktøyene vi tilbyr for å holde kontoen deres sikker, som for eksempel å slå på tofaktorautentisering.

– Dessverre er den ubehagelige sannhet at svindlere aldri kan unngås helt, men vi gjør vårt beste hele tiden og vurderer hele tiden måter å bli bedre og mer effektive på.

– Vi oppfordrer alle til å rapportere mistenkelig aktivitet som har til hensikt å lure og utnytte mennesker, da dette hjelper oss i vårt anti-svindelarbeid.

– Vi erkjenner også at visse online og offline-adferd kan påvirke kvinner uforholdsmessig. Derfor har vi en omfattende tilnærming om å gjøre plattformen vår til et tryggere sted for kvinner og forhindre ting som overgrep, utnyttelse eller trakassering.

– Våre retningslinjer beskriver hva som er og ikke er tillat på plattformen vår, og inkluderer retningslinjer mot det å dele intime bilder uten samtykke. Dette er ulovlig mange steder rundt om i verden. Retningslinjene inkluderer også regler for anti-trakassering, for eksempel det å sende flere uønskede meldinger til noen som har gjort det klart at de ikke ønsker å motta dem.

Teksten er oversatt fra svensk.