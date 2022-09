NRK snakket med svindleren ved to anledninger samme dag. Begge gangene ble vi oppringt av et norsk telefonnummer.

Eierne av de to nummerne var norske og har ingenting tilknytning til svindelen.

Hvordan er det mulig?

Svindlerne bruker en teknikk kalt spoofing. Dette gjør at svindlere kan utgi seg for å kontakte deg fra et norsk nummer eller trygg IP-adresse.

For å utføre spoofing på telefon bruker svindlerne en programvare som maskerer det originale nummeret de ringer fra. Dermed kan samtalen se ut som at den kommer fra et norskt nummer, noe som ofte vekker mer tillit enn utenlandske numre.

Svindlere som praktiserer spoofing bruker både eksisterende og falske telefonnumre. Hvis nummeret ditt skulle bli spoofet, betyr det ikke at mobilen din har blitt hacket.

Kilde: Telenor