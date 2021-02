Odd-Are har endelig fått napp: – Jeg er stolt

– Ja, jeg kan lære meg å bruke flekkemaskin, sa Odd-Are Hansen til NRK før helga. Nå er endelig kontrakten som gir han jobb noen hektiske vinteruker i boks.

Vinterfisket i nord står for døra, og fiskerinæringa har slått full alarm fordi den utenlandske arbeidskraften uteblir. Koronapandemien gjør at grensa til Norge er stengt i 14 dager, og da kommer de seg ikke inn i landet.

Etter å ha sendt mange søknader har Odd-Are nå fått et tilbud fra en fiskeribedrift i Vesterålen. Foto: Martin Mortensen / NRK

– Nå har jeg jaggu meg blitt fiskeriarbeider. Jeg er kjempeglad og stolt, sier Odd-Are Hansen til NRK.

Siden mars har han vært permittert fra jobben som turguide. Nå skal han jobbe hos MyreMar fra midten av februar.

Mens han venter på bedre tider i reiselivsbransjen har han søkt på jobb hos 19 forskjellige bedrifter i fiskeribransjen. Ingen av dem sa ja.

– I stedet for å motta dagpenger, som noen kanskje vil si er å utnytte samfunnet, så har jeg lyst til å bidra, sa Hansen.

– Men blir det flekkemaskin på deg nå da tror du?

Jeg vet ikke, jeg er innstilt på alt mulig. Blir det flekkemaskin så skal jeg lære meg den, og blir det andre ting så skal jeg jaggu meg stå på der også.

Fiskeriministeren gratulerer

– Jeg ble oppriktig glad da jeg hørte det, sier Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Fiskeri- og sjømatministeren har lenge vært ute for å oppfordre arbeidsledige nordmenn til å søke seg jobb i næringa.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Jeg må bare si gratulerer for at han ikke har gitt opp og stått på så lenge for å få seg jobb, sier Ingebrigtsen

Har liste med over 100 kvalifiserte

Tjeldsund-mannen er ikke den eneste som både har lyst til og tror han kan gjøre en god jobb disse hektiske ukene under vinterfisket i Lofoten og Vesterålen.

Fakta om skreifisket Foto: Helge Lyngmoe / NRK Ekspandér faktaboks Skreifisket utenfor Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen er det viktigste sesongfisket etter torsk i Norge, og det største torskefisket i verden.

Det kalles også Lofotfiske (gammelt uttrykk) og vinterfiske. Skreien kommer ikke før et godt stykke ut i januar, nærmere februar, og frem til da fiskes andre arter, som for eksempel sei.

Skrei kommer fra det gammelnorske ordet skrida som betyr å vandre eller gå, men er også betegnelsen for gytende torsk som har vandret fra oppvekstområdet i Barentshavet til kysten av Nord-Norge.

Det er verdens største torskebestand som trekker tilbake til fødestua. Innsiget starter rett over nyttår, og sesongen varer ut april. Skreifisket har i flere årtusener vært den viktigste bærebjelken for kystsamfunn i nord.

Fisket varer et stykke ut i april, og er som regel ferdig til påske.

I denne perioden kommer torsken inn fra Barentshavet for å gyte.

De viktigste gytefeltene ligger på nordsiden av Vestfjorden, fra Lødingen til Røst.

Inntil 1940 var lofotfisket hovedinntektskilden for et flertall av fiskerne i Nord-Norge.

Fangstene varierer. Ved årtusenskiftet ble det tatt 30.000 tonn torsk. I 1947 var fangsten rekordhøy med 146.000 tonn.

Skrei er en torsk, men i motsetning til den stasjonære kysttorsken, er skreien en vandrer. Når den er gytemoden i november/desember, legger den i vei fra sine beiteområder i Barentshavet, mot Lofoten, hvor den gyter i løpet av februar - april. Yngelen driver tilbake til det arktiske havet hvor den vokser opp, og når skreien er tre-fire år gammel, drar den til Norskekysten, som foreldrene i sin tid gjorde.

Skrei kan bli opptil 20 år gammel, innpå to meter lang, og veie inntil 55 kilo.

Fiskebrukene har nå fått navn på mer enn 110 personer som Nav mener er kvalifiserte til å jobbe i fiskeindustrien.

Cathrine Stavnes er direktør for Nav i Nordland. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– De fleste av disse er fra Lofoten og Vesterålen. Dette er personer som vi mener er kvalifisert til å jobbe i næringa. Men bedriftene sjøl har siste ordet om hvem de vil bruke, sier NAV-sjefen i Nordland, Cathrine Stavnes.

Allerede tidlig i høst sendte Nav ut melding til 3000 arbeidssøkere i Nordland, både permitterte og helt ledige. De ba dem om å oppdatere CV-en og spurte om de ønska å jobbe innenfor fiskerinæringa.

– Det vi har gjort nå er at vi har sendt 110 avklarte personer til åtte forskjellige fiskebedrifter i Lofoten og Vesterålen.

Foreløpig har 48 personer fått tilbud om jobb, som Nav har formidla.

– Vi følger opp fortløpende, og regner med at det blir flere.

Ifølge Stavnes vet de også om at flere får jobb via direkte kontakt med bedriftene.

Kombinere fiskeri og reiseliv?

For nordmenn er det nok mest aktuelt med helårsarbeid, mener Stavnes i Nav.

– Vi er spent på situasjonen framover. Vi skal være tett på, og vil ta en ny runde med bedriftene nå etter at grensa stengte, sier hun.

– Bør bedriftene tenke nytt her?

– Kanskje det, men jeg skjønner jo at dette er sesongarbeid og at det er viktig å ha noen som står på for fullt. Her er det nok ikke lett for fiskerinæringa å finne løsninger alene. Her må flere bidra, sier fylkesdirektør i Nav, Cathrine Stavnes.