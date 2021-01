Odd-Are har søkt 19 jobber i fiskerinæringa: – Ja, jeg kan lære meg å bruke flekkemaskin

Siden mars har Odd-Are Hansen vært permittert fra jobben som turguide.

I påvente på bedre tider i reiselivsbransjen har han søkt på jobb hos 19 forskjellige bedrifter i fiskeribransjen.

Ingen av dem har sagt ja.

– I stedet for å motta dagpenger, som noen kanskje vil si er å utnytte samfunnet, så har jeg lyst til å bidra, sier Hansen.

Da Norge stengte grensene sine fysisk denne uka var det full alarm hos fiskeribedriftene i nord.

Det store skreifisket utenfor Nordland og Troms står for døra, og det var ventet mellom 3–4000 utenlandske sesongarbeidere til Nord-Norge.

Fakta om skreifisket Foto: John Inge Johansen / NRK Ekspandér faktaboks Skreifisket utenfor Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen er det viktigste sesongfisket etter torsk i Norge, og det største torskefisket i verden.

Det kalles også Lofotfiske (gammelt uttrykk) og vinterfiske. Skreien kommer ikke før et godt stykke ut i januar, nærmere februar, og frem til da fiskes andre arter, som for eksempel sei.

Fisket varer et stykke ut i april, og er som regel ferdig til påske.

I denne perioden kommer torsken inn fra Barentshavet for å gyte.

De viktigste gytefeltene ligger på nordsiden av Vestfjorden, fra Lødingen til Røst.

Inntil 1940 var lofotfisket hovedinntektskilden for et flertall av fiskerne i Nord-Norge.

Fangstene varierer. Ved årtusenskiftet ble det tatt 30.000 tonn torsk. I 1947 var fangsten rekordhøy med 146.000 tonn.

Skrei er en torsk, men i motsetning til den stasjonære kysttorsken, er skreien en vandrer. Når den er gytemoden i november/desember, legger den i vei fra sine beiteområder i Barentshavet, mot Lofoten, hvor den gyter i løpet av februar - april. Yngelen driver tilbake til det arktiske havet hvor den vokser opp, og når skreien er tre-fire år gammel, drar den til Norskekysten, som foreldrene i sin tid gjorde.

Skrei kan bli opptil 20 år gammel, innpå to meter lang, og veie inntil 55 kilo.

Noen av arbeiderne har allerede krysset grensa, men ettersom skreien lar vente på seg, er det fortsatt mange som ennå ikke har kommet.

I Tjeldsund står Odd-Are Hansen klar, og håper at en av dem vil ringe til ham.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen har vært i flere krisemøter med næringa. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Og Hansen får full støtte fra Norges fiskeriminister. Denne uka gikk han ut og oppfordret bedriftene til å tilpasse seg koronapandemien og rekruttere norsk arbeidskraft.

– Vi registrerer at flere norske arbeidsledige vil jobbe i fiskeindustrien. Vi oppfordrer nordmenn til å ta jobbene, sier fiskeriminister Odd-Emil Ingebrigtsen (H).

Trenger kompetanse i næringa

Det er musikk i ørene til Odd-Are Hansen. Egentlig jobber han i en lokal bedrift som kjører landskapsfotografer rundt i Vesterålen og Lofoten. Noen ganger har turen gått helt til Italia.

Nå vil han jobbe i fiskerinæringen. En næring som sier de nå har for lite folk.

Øksnes er Norges største torskekommune. Her omsetter sjømatnæringen for milliardbeløp. Foto: Allan Klo / NRK

– Jeg er en vanlig, oppegående 53-åring i min beste alder, i god fysisk og psykisk form. Jeg skal klare å slite i en uke for å lære meg ting. Det blir min utfordring.

Men fiskeribransjen er skeptisk.

– Man kan ikke bare ta en servitør fra Grünerløkka og få han til å kjøre en flekkemaskin, uttalte Geir Børre Johansen i Røst sjømat torsdag:

En annen i bransjen som er skeptisk er salgssjef Trine Knudsen ved Myre fiskemottak i Øksnes.

I en hektisk sesong på tre måneder skal mange tusen tonn fisk leveres på mottaket.

– Det er et fag som utføres på mottakene. Blant annet skal du kunne kvalitetsbedømme fisk og bestemme hva den skal anvendes til, sier salgssjef Trine Knudsen. Foto: Ole Dalen / NRK

– Det er ikke noe galt med norsk arbeidskraft. Men det er altså ikke bare å hoppe inn i denne type produksjon. Det er tøft mens det står på, det er ugunstig arbeidstid, vått, kaldt og tunge løft.

– Kommer ikke for å se nordlyset eller klatre i fjellene

Mottaket på Myre har hatt den samme utenlandske arbeidsstokken i 12 år – for det meste rumenere.

– De kommer kun for å jobbe og tjene penger. De er ikke opptatt av de flotte fjellene eller nordlyset. Og ikke minst, de kan dette faget. Jeg tviler på at det er så mange ledige og permitterte i Norge som er fiskefagarbeidere, sier Knudsen.

Mottaket på Myre har hatt den samme utenlandske arbeidsstokken i 12 år – for det meste rumenere. Foto: Lars-bjørn martinsen / nrk

Odd-Are Hansen sier han har respekt for at fiskerinæringen har behov for folk med kompetanse.

– Man skal ikke tro at man bare kan komme dit å jobbe fra dag en, som om man hadde gjort det hele livet.

Likevel føler han seg trygg på at han kan gjøre en god jobb i fiskeribransjen, til tross for at han kun har litt erfaring derfra.

Foto: Privat

– Gjennom arbeidslivet har jeg hatt mange ulike arbeidsoppgaver. Jeg skal klare å slite i en uke for å lære meg å håndtere en flekkemaskin. Helt klart, sier Hansen.

Og nettopp sesongarbeid er det han ønsker seg aller mest.

– Arbeidsgiveren min har signalisert at fra høsten av kommer aktiviteten vår til å ta seg opp. Da er fiskeri midt i blinken denne perioden her.

– Det er sårt

Det er i underkant av 200.000 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkende nordmenn.

– Da er det litt sårt å høre fra både statsministeren og fiskeriministeren som påstår at det bare er å søke nye jobber. For det er ikke så enkelt.

– Jeg har rodd mye, sløyd fisk. Jeg føler at jeg har en rimelig forståelse for yrket.

Hansen oppfordrer andre som er permittert til å gå ut og fortelle at man faktisk søker jobber.

– Da unngår vi kanskje å bli stigmatisert som en gruppe som ikke ønsker å gjøre noe, og kun motta penger fra samfunnet uten å gjøre noe.