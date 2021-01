Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Du erstatter egentlig ikke fagfolk over natta, sier fiskekjøper Geir Børre Johansen i den smittefrie lofotkommunen Røst.

De tre fiskeribedriftene han er involvert i, omsetter for nærmer 200 millioner i året.

De har noen norske ansatte, men rundt 40 prosent kommer fra Litauen. Sånn må det være, sier Johansen.

– I mediene ser jeg det skrives at det finnes nok av ledige nordmenn. Men dette er folk vi har vært avhengig av i mange år.

Derfor får det konsekvenser når regjeringen i går i praksis varslet at de stenger grensa for alle som ikke bor i Norge natt til fredag.

Ba nordmenn melde seg

Det er i underkant av 200.000 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkende nordmenn. I desember oppfordret derfor fiskeriministeren arbeidsledige nordmenn til å melde seg.

Det har hjulpet noen, men Johansen sier de er avhengig av spesialkompetanse når vinterfisket tar til for fullt i februar.

– Det er mye gode arbeidsfolk i Norge, men du skal ha inn folk som skal kjøre sløyemaskiner og flekkemaskiner og som har truckførerbevis. Som kan håndflekke. Som på en måte kan faget.

Før han setter det på spissen:

– Man kan ikke bare ta en servitør fra Grünerløkka og få han til å kjøre en flekkemaskin.

En flekkemaskin er for øvrig en maskin som tar ut ryggbeinet på fisken.

Har tilbudt arbeidskraft

I Nordland har Nav allerede tilbudt arbeidskraft til fiskebedriftene som har hatt behov.

Men interessen for norsk arbeidskraft har vært begrenset.

Nav har blant annet laget en liste med over 50 navn som de har formidlet til ni bedrifter i Lofoten og Vesterålen. Foreløpig har kun fem eller seks av disse fått jobb, skriver High North News.

– Vår erfaring er at næringa ønsker raskeste og enkleste løsning, og leie inn folk de kjenner fra før av, sier Cathrine Stavnes, som er direktør i Nav Nordland.

Stavnes skjønner samtidig at næringa har behov for spesialkompetanse fra utlandet.

– Jeg har forståelse for at det er en fordel med dem som kommer år etter år, som vet hva de gjør og kan begynne å jobbe med en gang. Der vil alle som ikke kjenner bedriften eller bransjen, trenge tid på opplæring og å sette seg inn i arbeidsoppgavene.

Stavnes understreker likevel at det nordmenn som er interessert i å jobbe under vinterfisket.

– Nå er det en spesiell periode med korona, og vi oppfordres til å ikke reise så mye. Derfor er jeg veldig opptatt av at vi må bruke dem som er ledig lokalt. Der kjenner vi godt til kompetansen.

Øksnes er en av flere kommuner i Vesterålen og Lofoten som har behov for utenlandske arbeidere hos sine fiskebedrifter. Her har de fleste arbeiderne allerede ankommet. Foto: Allan Klo / NRK

Ba næringen hente nordmenn

Fiskeriminister er i dag i en rekke møter med bekymrede aktører i fiskerinæringa.

Også han har forståelse for at bedriftene bruker utenlandsk arbeidskraft.

– Noen har kommet inn allerede, og det er forventet at det kommer færre inn i år enn tidligere år på grunn av covid-19-situasjonen.

Han legger til at de tidlig advarte næringen om at det er lurt å tilpasse seg koronapandemien.

– Vi har vært tidlig ute og sagt at det er viktig å rekruttere norsk arbeidskraft. Vi ser at flere nordmenn har meldt seg enn før. Vi oppfordrer til at man samarbeider med Nav, som nå legger enda større innsats inn i å rekruttere norsk arbeidsledige arbeidskraft.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen har i dag vært i krisemøter med næringa. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Bekymret

Ingebrigtsen inviterte en rekke organisasjoner til å komme med sine innspill torsdag formiddag.

De fleste reagerte på at fiskeindustrien ikke lenger var regnet som en samfunnskritisk funksjon, slik at den får unntak fra strenge innreiseregler.

– Fisken venter ikke på at vi har åpnet og har arbeidskraft. Dette bør revurderes, sa Robert Eriksson, leder i Sjømatbedriftene.

– Kystsamfunnene har vært knallgode på å unngå smitte. De har gode rutiner for å håndtere det, og ingen av bedriftene tar lett på det, sa Eriksson.

Svein Ove Haugland i Råfisklaget minnet om at 80 prosent av torsken skal på land i løpet av fire hektiske måneder.

– Kystsamfunnene har det travelt. Jeg skjønner godt at det blir betydelig uro i samfunnene som blir berørt, sa Haugland.

Til Dagens Næringsliv sier Ingebrigtsen at regjeringen ikke utelukker strengere virkemidler overfor arbeidsledige for å redde vinterfisket.

– Vi har fått meldinger om at flere norske arbeidsledige har vist interesse for å ta jobb i fiskeindustrien. Vi oppfordrer nordmenn til å ta jobbene, så får en se om en må ta i bruk enda sterkere virkemidler, noe som er mulig, men ennå ikke gjort,

Statsminister Erna Solberg (H) la onsdag kveld frem de strengeste innreisereglene til Norge siden 12. mars. Du trenger javascript for å se video. Statsminister Erna Solberg (H) la onsdag kveld frem de strengeste innreisereglene til Norge siden 12. mars.