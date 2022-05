Nyhetssenter Nordland

Tilskot for fiskeflåtar under 15 meter

Regjeringa foreslår å opprette ei tilskotsordning for fiskebåtar under 15 meter, som skal dekke delar av kostnaden til utstyr i samband med at nye krav til rapportering trer i kraft.

– Eg foreslår eit tilskot på 7 000 kroner per fartøy. Det vil dekke om lag halve rekninga for å få utstyret på plass. Svært mange av dei små fartøya har låg omsetnad. For desse vert kostnaden til nytt utstyr stor, og då vil tilskotet kome godt med, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Ordninga vil i 2022 gjelde fartøy mellom 10 og 15 meter, og har eit anslege omfang på 15 mill. kroner i dette året. Fartøy under 10 meter vert omfatta i 2023. Ordninga blir i hovudsak finansiert med midlar frå fiskerikontrollavgifta og vil bli administrert av Garantikassa for fiskarar.