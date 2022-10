4000 barn som var henvist til behandling i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) er med i den nye studien.

Over halvparten av dem – rundt 2000 barn – sa at de hadde blitt utsatt for alvorlig mobbing.

En av tre hadde blitt utsatt for vold i familien.

Omtrent 600 barn oppga at mobbing var det verste de hadde opplevd, mens rundt 350 oppga at familievold var det verste.

Forskerne ville undersøke mulige traumatiske erfaringer blant barna som var henvist til BUP.

Det de fant var at alvorlig mobbing kan påføre barn like store traumer som vold i familien.

Sandra Lorenze Vestnes (17) i Bodø mener vi må snakke mer om konsekvensene og slå hardere ned på mobbing. Foto: Privat foto

17 år gamle Sandra Lorenze Vestnes i Bodø er engasjert mot mobbing. Hun starta sammen med ei venninne en kampanje mot netthets. I ettertid opplevde Sandra sjøl å bli grovt trakassert på sosiale medier.

Hun synes det er bra at forskerne nå har funnet ut mer om hva mobbing kan føre til.

Jeg tenker at for det første så sjokkerer det meg ikke.

For det å bli mobba... det liksom tærer ganske mye psykisk.

Det bryter deg ganske mye ned.

– Man går rundt med en konstant frykt

17-åringen i Bodø tror det er en sammenheng mellom grov mobbing og psykiske plager.

Hun vet noe om hva mobbing gjør med deg.

– Man går rundt med en konstant frykt over at man skal bli hakka på eller at noen skal slenge dritt om deg.

Jeg har jo opplevd det sjøl da... Men altså det er ingen som skal grue seg til å gå på skola.

Skola skal være en plass der alle føler seg velkommen og der alle på en måte er gira på å lære det de skal.

Med mobbing så på en måte presser du noen ut av skola. Det skal ikke være sånn.

Halvparten utsatt for alvorlig mobbing

Forskerne kan ikke slå fast at det er mobbinga alene som er årsaken til psykisk sykdom. 4000 barn som var henvist til behandling hos BUP er med i i en ny studie .

Den er laga av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Barna som fortalte at mobbing var det verste de hadde opplevd, hadde veldig like plager som de barna som fortalte at vold i familien var det verste.

De er overraska over det de fant.

– Ja vi ble i grunnen det. Og dette sier oss at det å oppleve alvorlig mobbing har en del likhetstrekk med det å ha opplevd vold i familien. Begge deler er psykisk og av og til fysisk vold, sier Marianne Skogbrott Birkeland, traumeforsker ved NKVTS.

Marianne Skogbrott Birkeland, traumeforsker, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) Foto: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Traumeforskernes råd om mobbing Ekspandér faktaboks Skolene må jobbe godt med forebygging – bedre enn de har gjort til nå. Det finnes kunnskapsbaserte tiltak som forebygger mobbing, bruk dem. Pågående mobbing må stoppes. Hvis noen blir utsatt for mange negative kommentarer over tid, utfrysing eller fysisk vold må skolens ansatte ta det på alvor tidlig, ikke vente for å se hvordan det går. Mobbeombud kan hjelpe. Foreldre bør også være involvert. Vi som er voksne må heller ikke bagatellisere mobbing som uskyldig erting eller noe alle barn må tåle. Hvis vi ikke hadde syntes det var ok å oppleve dette på jobben, så er det ikke ok for barn å oppleve det på skolen heller. Noen sier kanskje at de bare mente å tulle, men det kreves faktisk en god og trygg relasjon i bunnen for at å være sikker på at erting og tulling skal bli oppfattet som ufarlig og vennligsinnet. Hvis du ikke har det så kan du risikere at andre blir såret og ikke har det bra, på grunn av deg. Dette er noe vi alle kan lære barna våre. Det er få barn som egentlig vil være årsaken til at andre har det dårlig, når de tenker seg om. BUP må spørre barna de er i kontakt med om de har blitt utsatt for mobbing, uansett hva henvisningsgrunnen er. I tillegg må de snakke med barna om hvordan de har det på skolen og på fritiden, og på nett. De bør undersøke hva slags sosialt nettverk barna har, både av voksne og jevnaldrende. De bør sikre at barna ikke blir utsatt for mer mobbing (samarbeide med skolen og foreldre), og at de får hjelp til å bygge trygge sosiale relasjoner, hvis det er behov for det. Kronikken om studien er skrevet av Marianne Skogbrott Birkeland ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Ane-Marthe Solheim Skar ved Folkehelseinstituttet og Tine Kristin Jensen ved Universitetet i Oslo. Disse rådene er fra Skogbrott Birkeland.

Like store traumer som ved vold i familien

I en kronikk hos forskersonen.no skriver forskerne at alvorlig mobbing i skolen kan føre til traumatisering på lik linje med vold i hjemmet:

«Det som var spesielt bekymringsfullt var at barna som var utsatt for mobbing hadde et enda høyere nivå av negative tanker om seg selv og sin egen verdi, om andre, og om verden, enn de som fortalte om vold i familien.»

Det er sjelden at psykiske sykdommer har kun en enkelt årsak, forklarer forskeren.

– Er man uheldig og har mange sårbarhetsfaktorer kan selv små belastninger gi store utslag. Er man heldig og har mange beskyttelsesfaktorer kan det gå greit selv med store belastninger. Uansett bør alle barn få slippe å oppleve mobbing.

Negative tanker

Alvorlig mobbing kan skape en stor utrygghet i hverdagen, ifølge forskeren.

– I tillegg så kan det på sikt også skape et negativt selvbilde og negative forventninger om andre. En kan forvente at andre ikke liker en, at en ikke er noe verdt.

I studien kommer det fram at mange tenkte at «jeg kommer ikke til å få et godt liv», «jeg kan ikke stole på noen», eller at «hele verden er utrygg».

«Det å ha mye slike tanker kan føre til et negativt selvbilde og også føre til alvorlig depresjon over tid.»

– Hvis dette ikke blir tatt tak i så kan det på sikt også føre til depresjon og angst og det kan også bli vanskeligere med relasjoner, studier og arbeid i voksen alder. Mobbing øker sannsynlighet for å utvikle psykisk sykdom, sier Skogbrott Birkeland.

Men hun mener dette kan unngås gjennom å gi barn som blir mobba god hjelp.

– Posttraumatisk stress finnes det gode behandlinger for, som tilbys i barne- og ungdomspsykiatrien. Men det første må være å få slutt på mobbinga.

Og hun legger til:

– Det hjelper ikke med behandling dersom mobbinga samtidig får fortsette.

BUP: – G lad for at det holdes fokus på det

Daniel Mørch, avdelingsleder ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) i Nordlandssykehuset sier det er veldig individuelt hvilke konsekvenser mobbing får.

– Mobbing har ulike former, og alt kan oppleves som like ille for den enkelte. Mobbing vil naturlig nok ha innvirkning på den enkeltes psykiske helse.

Han er enige med forskerne i at miljøet rundt et barn har mye å si.

– Eksempelvis vil varighet og omfang spille inn, samt hvor mye støtte de har i familie og nettverk. Barn henvises ikke til oss på grunn av mobbing, men det kan være en del av det som ligger bak.

Mørch legger til:

– Med en stadig større utbredelse av sosiale medier o.l., samt pandemien har også måtene mobbing foregår på utvikla seg. Mobbing er alvorlig og vi er glad for at det holdes fokus på det.

Må ikke bære på det alene

Sandra Lorenze Vestnes mener det er vanskelig å stoppe mobbing fordi mye av det som foregår er nærmest usynlig.

Ja altså mobbing er jo ikke bare det man tenker på sånn at man blir slått eller sparka for eksempel.

Det ... også spesielt hos jentene så går det mye på utestenging.

Mobbing er et tema som man må prat om hele tida fordi at det skjer i norske skolegårder hver dag.

Det viktigste er å snakke om det, og at foreldre spør barna sine hvordan de har det, ifølge 17-åringen i Bodø.

Og det er lov å si fra hvis noen er slemme med deg:

– Når jeg opplevde mobbing over sosiale media ble ting mye bedre når jeg først fikk snakka om det. For det å bære på sånne ting alene er ekstra vanskelig.