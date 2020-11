Mannen saksøkte Fauske kommune for seks års tapt arbeidsinntekt som følge av forsinket skolegang, og for at det ikke ble tatt tak i mobbingen som pågikk over mange år.

I dag konkluderte retten med at saken som har pågått over mange år ikke er foreldet, bekrefter 30-åringens advokat, Terje Stifjell.

Dermed kan de gå videre med erstatningsspørsmålet. Kravet blir ifølge advokaten på «noen millioner».

Stifjell sier hans klient er glad for resultatet. Ifølge kommunen skulle mobbeofferet ha gått til sak i 2012, til nød i 2015.

Selve erstatningsspørsmålet skal opp i en ny rettssak.

– Han kunne ikke ha gått til sak tidligere. Han har slitt med psykiske ettervirkninger mange år etter at han ble utsatt for mobbingen. Man har ikke visst om han kunne stå i arbeid før nå, sier advokaten til NRK.

– Utsatt for et helvete

Stifjell dokumenterte i retten at mobbingen fikk pågå gjennom hele mellomtrinnet og langt inn i ungdomsskolen før det ble satt i verk tiltak.

Da var det kommet så langt at mobbeofferet ikke klarte å gå på skolen. Han droppet ut av skolen, og satt isolert hjemme, alvorlig syk i mange år.

Det var daglige hendelser og umulig at skolen ikke kjente til det som skjedde, mener advokaten. Likevel ble lite gjort i det som beskrives som et rent helvete.

– Han har vært utsatt for et helvete med tortur, har tidligere ordfører Jørn Stene sagt til Saltenposten.

Avisa har fulgt saken tett og var til stede da spørsmålet om foreldelse var opp i retten først i november i år. De var også det første mediet som omtalte den alvorlige mobbesaka på Fauske i 2005. Da var gutten 14 år gammel.

Foreldrene har tidligere beskrevet det slik:

«Med trussel om juling skal gutten i to måneder ha blitt holdt som «hund» av en medelev på skolen – og måtte legge seg ned på kommando, spille død og rulle rundt.»

Stifjell tegner et bilde av en skolehverdag preget med farlig vold.

– Han har blitt teipet fast i en stol og kastet ned en steintrapp på skolen, noe som var livsfarlig. I gymsalen opplevde han å få stappet skumgummi i munnen slik at han holdt på å bli kvalt.

Stifjell i rettssalen tidligere i år. Foto: Stig Bjørnar Karlsen

Saken har vært oppe i Konfliktrådet, men da møtte bare halvparten av foreldrene til de involverte opp. Mobbingen fikk fortsette, sier Stifjell.

Et enormt fravær og karakteren én i alle fag ble resultatet, ifølge Saltenposten.

Utdanna farmasøyt

30-åringen selv sa i retten at han når han etter hvert ble frisk ville konsentrere seg om studier, og ikke var motivert for å kjøre en rettssak. Nå var han det.

Som 22-åring ble Fauske-mannen, etter mye hjelp, i stand til å starte som privatist på videregående.

Siden har han tatt utdanning i faget farmasi ved et universitet i annen del av landet, med utmerket resultat. Og han har nylig starta i jobb i den samme byen.

Ingen selvfølge, sier advokaten.

– En sakkyndig uttalte at det er overraskende at han har klart å komme seg i jobb. Han er en spesielt sterk person, og har fått hjelp av en fagperson slik at han har klart det.

– Den lønna han får i dag skulle han ha begynt å få for seks år siden. Det er rett og slett kompensasjon for lønnstapet vi krever. Andre fagpersoner har bekreftet at det er en direkte sammenheng mellom mobbinga og forsinket utdannelse.

Erstatningskravet blir på «noen millioner», ifølge advokaten.

– En stor belastning

Nå er håpet at det lander på et forlik.

– Det vil være en stor belastning å måtte møte i retten på nytt, sier Stifjell.

Først blir det opp til Fauske kommune hvorvidt de skal anke.

Kommunalsjef Terje Valla skriver i en SMS til NRK at kommunen foreløpig ikke har tatt stilling til dommen, og at de nå skal få tatt en juridisk vurdering av denne.

Dette er ifølge ham noe de vil gjøre i løpet av uka.

– Ingen kommentar ut over det foreløpig, skriver kommunalsjefen til NRK.

Skjerpet regelverket for å stoppe mobbing

Terje Stifjell har vært involvert i flere mobbesaker. Hver sak er alvorlig for offeret.

– Det er mye i skolegårdene, og ikke bedre i dag enn for 10–15 år siden.

I 2017, for tre år siden, ble loven skjerpa for å stoppe mobbing på skolen.

Men regelverket er blitt strengere. Allerede ei uke etter at skolen har fått varsel om mobbing, kan eleven og foresatte be Fylkesmannen vurdere om skolen har gjort det de skal.

– Vi har bygd opp et team nå på seks personer som skal jobbe med disse sakene. Og vi forbereder oss i sommer på at vi vil få henvendelser direkte hit, fortalte rådgiver Anita Kristiansen hos Fylkesmannen i Nordland til NRK i 2017.