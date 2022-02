Faren ante ikke hva han skulle gjøre mens sønnen ble mobbet

Hva er utfordringene mht. til å følge opp slik loven sier i skolemiljøsaker slik at alle barn på skolen har det trygt?

– Mobbesaker er ofte komplekse saker som ofte krever litt tid for å se om ulike tiltak virker. Vi vet jo gjennom forskning at god klasseledelse, systematikk og regler med konsekvenser, i tillegg til voksne som er til stede og bryr seg er en forutsetning for å skape et godt læringsmiljø. I tillegg vil det være sentralt å sikre at det er gode relasjoner mellom elever og med lærerne, men også at skolen får gode relasjoner til foreldrene er avgjørende for at man skal kunne lykkes med å gjøre de nødvendige endringene.

Har dere lært noe av denne saka?

– På et generelt grunnlag er det viktig å følge opp tiltak, og gjennom et styrket foreldresamarbeid, velge ut best mulige tiltak til enhver tid i fellesskap.

Kommunallederen skriver videre dette på generelt grunnlag:

– Siste gang det ble gjennomført kurs i «tilsyn i friminuttene» var høsten 2021. Dette ble gjennomført i regi av PPT og alle lærerne ved skolen deltok.

– Å sikre et godt læringsmiljø er en prioritert oppgave som vi aldri kan bli ferdig med. Mobbing har store personlige og samfunnsmessige konsekvenser. Foreldre sender noe av det mest dyrebare de har, barnet sitt, på skolen. Og de skal kunne forvente at barnet blir ivaretatt og har det trygt. (Kommunallederen i en e-post til NRK)