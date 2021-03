Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Alle skolene i Bodø er på rødt nivå. Det er forskjellig hvordan hver skole har organisert seg, men de som kan skal skjerpe inn smittevernet.

Det kom fram på gårsdagens pressekonferanse i Bodø.

Bodø blir ikke kvitt den sørafrikanske mutanten, som smitter mer blant unge. Og sist fredag innførte kommunen svært strenge smitteverntiltak.

De siste tre ukene er det bekrefta cirka 180 nye smittetilfeller. I går, tirsdag, ble det meldt om seks nye smittetilfeller, alle med ukjent smittevei.

Dette betyr at smittesporerne og kommunen ikke veit hvor personene har blitt smitta.

Bodø er den eneste kommunen i landet som også har stengt ned frisører, og lignende næringer, i tillegg til de strengeste nasjonale tiltakene og lignende virksomheter, i tillegg til de strengeste nasjonale tiltakene.

Frykt for smitte

NRK har kontakta rektorene på alle de største skolene i Bodø.

De rektorene som har svart forteller at de har en eller flere elever som ikke er på skolen på grunn av pandemien.

«Jeg har pr. nå en elev på 10. trinn som holdes hjemme av foresatte. Begrunnelsen er frykt for smitte og sårbarhet i familien. (....) Engstelige voksne er også en utfordring.»

Dette skriver rektor ved Løpsmark skole, Hilde Wiik, i en e-post til NRK.

NRK kjenner også til at Saltvern skole, som er byens største grunnskole, har elever som for tida holdes hjemme fordi foreldrene synes det er tryggest.

Også andre steder i landet er barnehager og skoler på rødt nivå. I Oslo er det innført heldigital undervisning i videregående skole og ungdomsskolen, samt for 5.–7. trinn i syv bydeler.

Rektor: – Skal være trygt å møte på skolen

Ved Alstad ungdomsskole i Bodø har de flere elever som er hjemme, mellom fem og ti stk., ifølge rektor Erling Eiterjord.

Han sier han har forståelse for at elever – og foreldre – er redd for smitte slik situasjonen er i Bodø nå. Samtidig understreker han at skolen hele tida risikovurderer situasjonen.

– Vi gjør tiltak slik at det skal være trygt å møte på skolen, sier Eiterjord.

Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, orienterer om koronasituasjonen på en pressekonferanse tirsdag denne uken. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Far: – Smitten kom så nært

En far NRK har snakka med sier at de har valgt å holde sine to ungdomsskolebarn hjemme fram mot påske, fordi smitten kom så nært.

– Jeg jobber hjemmefra og kan følge dem i skolearbeidet. De henger godt med på skolen. Så for oss var dette den beste løsninga.

En lærer har over 50 nærkontakter

I Utdanningsforbundet, som organiserer lærerne, er de bekymra over smitten i Bodø.

En lærer kan ha over 50 nærkontakter på skolen, ifølge Utdanningsforbundet. Dermed er de mer ubeskytta enn andre yrkesgrupper under pandemien, mener de.

– Mange lærere har tatt kontakt med oss de siste dagene og sagt at de er bekymra for smittevern, rett og slett, sier hovedtillitsvalgt Karina Vertot i Bodø.

Også de videregående skolene i Bodø er på rødt nivå, men åpne. Foto: Lars-Bjørn Martinsen

Det skal være et forsvarlig arbeidsmiljø for lærerne, men en lærer kan ha svært mange nærkontakter på skolen, ifølge Vertot.

– Elever skal deles inn i mindre grupper. Men en lærer, særlig på ungdomsskolen og i videregående, kan gå fra gruppe til gruppe i løpet av dagen fordi de underviser i flere fag.

– Så i løpet av en kort periode har de kanskje 50–60 nærkontakter.

– Hvordan oppleves det for lærerne?

Karina Vertot, hovedtillitsvalgt i Bodø. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– De er helt klart bekymra både for seg sjøl, men også for å kunne videreføre smitte mellom grupper. Og de er redde for å ta med smitte hjem, særlig til noen i risikogruppa.

Hun sier mange lærere er bekymra for egen helse, og for at de kan være superspredere uten å vite om det.

– Det er økt smitte i ungdomsmiljøene nå. Og lærerne har ikke noe beskyttelse i klasserommet; ikke munnbind, ikke visir eller annet smittevernutstyr. Og de er tett på hele dagen.

Synes du skolene i Bodø burde stenge helt?

– Nei, det har vært store belastninger for barn og unge gjennom pandemien. Og skole er viktig. Så vi prøver i det lengste å få til gode løsninger, sier Karina Vertot i Utdanningsforbundet i Bodø.

Kommunen ber foreldrene ha tillit til dem

Kommunaldirektør i Bodø, Elin Eidsvik, sier i en e-post at kommunen har forståelse for at foreldre er bekymra for sine barn.

«Det er på generell basis også viktig å anmode foreldre/foresatte om å ha tillit til de vurderinger som kommunens smittevernansvarlige og kriseledelsen gjør. Alle omfattende beslutninger tas dessuten i samråd med sentrale helsemyndigheter», skriver Eidsvik.