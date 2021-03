Ny veileder for VGS: Åpnes for munnbind-bruk for elevene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kunnskapsdepartementet kunngjorde veilederen onsdag ettermiddag.

Den er utarbeidet av Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Tidligere har ungdomsskolen og videregående skole forholdt seg til én samlet veileder. Men mange har etterlyst en egen veileder for de eldste elevene.

I den nye veilederen beholdes trafikklyssystemet med grønt, gult og rødt nivå.

MUNNBIND: Videregående elever får tydelige råd for bruk av munnbind å forholde seg til. Foto: Berit Roald / NTB

Det kommer også en rekke tydelige og grundige råd om bruk av munnbind i videregående skole.

Veilederen peker på at dersom det skal være aktuelt å bruke munnbind på skolen, bør det foreligge en generell anbefaling lokalt.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) peker på at de eldste elevene har bedre forutsetning for å kunne bruke munnbind riktig.

– Derfor kan munnbind utenfor klasserommet vurderes som et ekstra smitteverntiltak. For eksempel kan det være aktuelt i fellesområder der det lett kan oppstå trengsel, sier hun.

Det understreker imidlertid at bruk av munnbind skal være frivillig for både elever og ansatte.

Munnbind bør dessuten også deles ut gratis til elevene, heter det i veilederen.

Ikke to meters avstand

Kunnskapsdepartementet peker på at munnbind ikke skal være en erstatning for å holde avstand.

SMITTEVERN: Tidligere har elever i videregående skoler forholdt seg til samme smittevernveileder som ungdomsskolen. Foto: Morten Andersen / NRK

Tirsdag kom det nye nasjonale regler. Der ble det klart at kravet om én meters avstand blir utvidet til to meter.

– Dette gjelder ikke barnehager og skoler, fordi det må være praktisk mulig å holde barnehager og skoler åpne, skriver Kunnskapsdepartementet.

I veilederen står det også at når skolen er på rødt nivå bør antall kontakter elevene har i løpet av én uke halveres sammenlignet med gult nivå.

Det innebærer at skoleklasser mange steder vil måtte deles inn i mindre grupper, for eksempel halve klasser.

– Forsterker smittevern

Den stadig økende smitten med muterte virus har økt behovet for oppdaterte veiledere i skolene, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK.

– Vi forsterker smittevernet slik at det blir mindre sannsynlig med smitteutbrudd og karantene for elevene, sier han.

FRIVILLIG: Espen Nakstad understreker at det er frivillig å ta i bruk munnbind som et ekstra smitteverntiltak på skolene. Foto: Trond Stenersen / NRK

Nakstad understreker at det som omhandler munnbind i veilederen, kun er snakk om råd og anbefalinger.

Det er frivillig for skolene å ta dette i bruk som et ekstra smitteverntiltak.

– Det vil si at man ikke bruker det i klasserommet og i undervisningssituasjon, men hvis man er i fellesarealer der det er mange til stede og kanskje vanskelig å holde avstand med klassen, sier han.

– Hvorfor ikke øke rådet fra én til to meter på skolen og?

– Rådet om to meter avstand gjelder der det er mulig i det offentlige rom. Og på skoler, fly og andre steder der det per i dag er et unntak for avstandskravene, så vil det fortsette å være et unntak fra det, sier han.

Etter påske

Videregående skoler oppfordres til å begrense sosial kontakt mellom de ansatte så langt det er mulig.

Digitale møter blir anbefalt, og i tillegg anbefales hjemmekontor for oppgaver som ikke må utføres fysisk på skolen.

Veilederen var egentlig ment å være klar sist fredag. Den ble imidlertid utsatt noen dager for å få tid til en kort høringsrunde med partene som har gitt innspill til veilederen.

Målet med smittevernveilederen er å få ned smitten blant de eldste skoleelevene.

Den siste tiden har smitten på nasjonalt nivå økt, og hurtigspredende muterte virusvarianter har gjort smittevern krevende, også på skoler og i barnehager.

Torsdag vil det også komme reviderte smittevernveiledere for skole- og barnehager, opplyser departementet.

Denne nye veilederen for videregående skoler trer i kraft mandag 12. april. Skolene får dermed uken etter påskeferien til å områ seg.

